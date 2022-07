Banco Central vuelve a subir la tasa de interés hasta 9,75% y mercado ahora ve techo en 11%

Aunque algunos esperaban incluso que el Banco Central subiera la tasa de interés en hasta 100 puntos base para dejarla en 10%, el ente rector decidió de manera unánime elevarla en 75 puntos base llevándola así hasta 9,75%. Esta alza está en línea con el rango que esperaba el mercado de entre 50 y 100 puntos base.

En su análisis, el Banco Central enfatiza en que el escenario macroeconómico presenta “riesgos elevados”. Y por ello, describe que “el deterioro de las condiciones financieras globales ha sido más rápido e intenso que lo previsto, reduciendo el precio de las materias primas y las perspectivas de mercado sobre el crecimiento global”.

Así, señala que eso se da en un contexto “de una elevada incertidumbre interna, lo que ha llevado a una fuerte depreciación del peso”. Y anticipan que estos hechos, en el corto plazo, provocarán “un alza adicional de los precios internos, en un contexto en que la inflación y su persistencia ya son elevadas”.

Por esta razón, en el comunicado prevén que “serán necesarias nuevas alzas de la Tasa de Política Monetaria para asegurar la convergencia de la inflación a 3% en dos años. Su magnitud dependerá de las implicancias de la evolución del escenario para el logro de la meta de inflación, situación que será analizada en el IPoM de septiembre”.

En la descripción del escenario interno, el ente rector afirma que la actividad ha continuado con un paulatino retroceso, en línea con lo anticipado. El Imacec de mayo aumentó 6,4% anual, mientras que el Imacec no minero desestacionalizado bajó 0,9% mensual, cercano a lo que se esperaba.

En ese sentido, destacan que “los indicadores relacionados con el consumo privado y la inversión muestran un desempeño acorde con lo proyectado, manteniéndose la resiliencia del primero y el debilitamiento de la segunda”.

Sobre el mercado laboral, indican que “el crecimiento del empleo ha continuado ralentizándose y las vacantes siguen disminuyendo. La variación anual de los salarios reales se mantiene en niveles negativos. Los indicadores de confianza de los consumidores y de las empresas siguen en terreno negativo”.

Para la inflación total comentan que “ha seguido aumentando y alcanzó 12,5% anual en junio, mientras que el componente subyacente subió a 9,9% anual”, pero resaltan que estos últimos datos de inflación han estado “prácticamente en línea con lo previsto en el Informe de Política Monetaria de junio, aunque “con sorpresas acotadas a productos específicos, mayormente volátiles. En su mensaje mencionan que “Las expectativas de inflación de las encuestas se han ajustado al alza.

En cuanto al mercado financiero nacional, el diagnóstico del Central es que ha mostrado un desempeño en línea con las tendencias globales y en un contexto de elevada incertidumbre local. “El IPSA ha acumulado pérdidas de -5% desde la última reunión de junio, con tasas de interés a 10 años que están en valores similares al nivel de la reunión de junio. El tipo de cambio se ha depreciado con fuerza del orden de 20% con una alta volatilidad”.

No obstante, precisan que “hasta ahora, los mercados han sido capaces de absorber los shocks de manera adecuada y la volatilidad en el mercado cambiario no se ha trasladado a otros segmentos del sistema financiero, los que han operado con niveles de liquidez adecuados. El crédito bancario local continúa registrando un débil dinamismo, en medio de condiciones de financiamiento que permanecen restrictivas”.

Este nivel de la TPM es el más alto desde que se nominalizó, en agosto de 2001 y sería el mayor desde inicios de junio de 1999, cuando la tasa real (como se informaba entonces) estaba en 6% y la inflación en 3,8%.

Contexto internacional

Con respecto al escenario externo, el Consejo del Banco Central afirma que la inflación mundial ha continuado subiendo y los bancos centrales han seguido aumentando las tasas de referencia, o señalizando un alza más rápida ante la mayor persistencia inflacionaria. Ahí se destaca que la Reserva Federal de Estados Unidos, que sorprendió con un incremento mayor al esperado y ha comunicado que las alzas continuarán hasta lograr controlar la inflación.

“Las condiciones financieras se han estrechado tanto para economías desarrolladas como emergentes, resaltando las caídas en las bolsas y una apreciación global del dólar”, puntualizan.

En cuanto al crecimiento mundial, las perspectivas de mercado se han deteriorado, acercándose a las proyecciones incluidas en el último Informe del BC. Asimismo, dicen que los precios de las materias primas han descendido “más que lo esperado, en parte importante por los temores respecto de una recesión mundial”.

Se resalta la caída de los precios de los alimentos, donde también se han sumado algunas noticias favorables desde el lado de la oferta y el cobre ha tenido una baja significativa, ubicándose en torno a US$3,3 la libra al momento de esta Reunión (algo más de -20% desde la última Reunión).

De todos modos, para el Central, la invasión de Rusia a Ucrania continúa siendo un foco de riesgo para el escenario externo, manteniendo la presión sobre los precios de algunas materias primas, especialmente alimentos y energía. En suma, puntualizan que “el escenario internacional se ha deteriorado respecto lo previsto en el IPoM de junio”.

La visión del mercado

Con esta nueva alza, y analizando el mensaje que entregó el Banco Central, los economistas ven espacio para que la tasa de interés llegue incluso hasta 11%. Además, se destaca el cambio de sesgo que hizo el BC en su comunicado señalando que serán necesarias nuevas alzas

Martina Ogaz, economista de Euroamerica, afirma que “dado el escenario actual, en el cual la mayor depreciación del tipo de cambio y un escenario externo con varios riesgos harán más persistentes el actual shock inflacionario, por ello creemos que el BC llevará la tasa de interés a niveles dentro del rango 10,5% y 11%”.

Pablo Cruz, economista jefe de BTG Pactual, añade que le “sorprendió que el comunicado señale que serán necesarias nuevas alzas, en plural, de la TPM, lo que nos hace pensar que la tasa podría llegar a 10,75% - 11% hacia fines de año. Por el momento, creemos que probablemente aumente 50 puntos base en septiembre y que alzas futuras dependerán de la evolución de la economía, sobre todo de lo que pase con el consumo privado y el tipo de cambio”.

Nathan Pincheira, economista jefe de Fynsa comenta que “por cuarta vez consecutiva se realiza una modificación del sesgo del comunicado, repitiendo la situación vivida en las reuniones de marzo y mayo: un sesgo que indicaba una pronta finalización del ciclo de alzas, para luego eliminar aquello y subir la tasa más de lo esperado. Eso mismo está ocurriendo ahora”. Por esta razón, Pincheira sostiene que “de esta manera, pronosticamos la tasa de interés llegaría a 11% en la reunión de octubre, cerrando el año en ese nivel. Un nuevo corredor de política monetaria sería presentado en el IPoM de septiembre”.

Sergio Lehmann, economista jefe de Bci subraya que “el Banco Central hace ver que la magnitud de la próxima alza será evaluada en el próximo IPoM”, pero que su proyección es que “será de 50 puntos base para luego sostener el nivel de 10,25% hasta el primer trimestre de 2023, cuando comenzaría a reducirla gradualmente”.

¿Y sobre el dólar?

En cuanto a la mención que realizó el BC sobre el alza del dólar, los expertos coinciden en que se mantuvo el mismo mensaje enviado el lunes. “El BC mantuvo en general el diagnóstico que conocimos en el comunicado publicado el día lunes. De todas maneras, es muy enfático en destacar la volatilidad que ha registrado el tipo de cambio producto de la incertidumbre interna que muy probablemente este influenciando esta mayor depreciación de la paridad”, puntualiza Ogaz.

Para Cruz “el comunicado da cuenta de la fuerte depreciación del tipo de cambio y de su efecto inflacionario en el corto plazo. No obstante, repite lo señalado en su comunicado del pasado lunes indicando que la alta volatilidad cambiaria no se ha traspasado a otros segmentos del sistema financiero y que los mercados han sido capaces de absorber este shock de forma adecuada, sin observarse problemas de liquidez. En este contexto, confirma la visión de que, por el momento, no pretenden realizar una intervención cambiaria”.

Lehmann asevera que “si bien ha habido un alza potente y una volatilidad pocas veces vista, señala que el mercado financiero ha absorbido sin mayores problemas el shock. Se entiende que, para evaluar una eventual intervención, mirará con atención la liquidez en dólares. Reconoce de cualquier modo el efecto del mayor tipo de cambio sobre la inflación”.

Andrés Pérez, economista jefe de Itaú, destaca que “la principal diferencia ha sido el rápido deterioro de las condiciones financieras globales, que ha acentuado el riesgo de una recesión en varias economías desarrolladas, y que a su vez han impulsado una depreciación relevante del peso chileno, aumentando las presiones de inflación local de corto plazo”.

