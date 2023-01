¿Carrera corrida?: Rosario Navarro se perfila como candidata única a la presidencia de la Sofofa

Ya van tres elecciones consecutivas con candidato único. Bernardo Larraín Matte en 2017 enfrentó la competencia inicial de Rodrigo Álvarez, pero este último desistió a mitad de camino. Larraín se reeligió en 2019, otra vez sin oposición. En octubre de 2020, siete meses antes del fin de la gestión de Larraín, el consejero Richard von Appen manifestó en un Consejo General su interés en postular en las elecciones del año siguiente: corrió solo en mayo de 2021. Su período termina en mayo próximo y ya hay una candidatura para su reemplazo: Rosario Navarro, 47 años, vicepresidenta de Sonda, consejera del gremio de los industriales desde 2017. Y como una tradición de años recientes, lo más probable es que se transforme en una candidatura de consenso que no tenga rival.

El lunes, Rosario Navarro oficializó su postulación en una carta que envió a la secretaría general del gremio y que fue distribuida entre los consejeros. La misiva llevaba el respaldo de dos consejeros, Gonzalo Said, miembro del clan Said Handal, accionistas de varias empresas, y Óscar Hasbún, gerente general de CSAV, uno de los cinco consejeros del grupo Luksic en la Sofofa. Los dos, probablemente, ocuparán las dos vicepresidencias del organismo. El respaldo de dos grupos económicos relevantes, a quienes también se suma el apoyo del grupo Matte -Navarro formó parte del comité ejecutivo de Larraín en la Sofofa- refuerza su candidatura y le entrega una ventaja importante frente a cualquier competidor que, anticipan varios consejeros, probablemente no surgirá.

Un consejero dice que es existe poco ánimo de elecciones en el gremio, por lo que era predecible que el primero que lanzara una candidatura formal tomara una ventaja incontrarrestable. “El que anuncia primero desincentiva a muchos, especialmente a los que querían ser candidatos de consenso”, subraya otro consejero. Algunos, sin embargo, creen que aún habrá tiempo para proponer una alternativa, aunque sea testimonial.

“Es carrera corrida”, dice otro consejero que cree que no habrá competidores porque la lista integra a los nombres que, precisamente, sonaban como los mejores candidatos para suceder a Von Appen: Gonzalo Said (58 años) y Óscar Hasbún (53 años), dos consejeros con experiencia gremial que sumaban apoyos transversales, pero que habían declinado ocupar el cargo más importante del gremio por la demanda de tiempo que exige. Y aunque según algunos consejeros creen que Navarro no tiene ni la experiencia ni el liderazgo de ambos, sí evidenció interés y disposición para asumir el desafío. “Está mostrando vocación de servicio y hasta heroísmo”, dice un consejero que tenía reparos con su eventual postulación.

Por ello, la unión con Said y Hasbún podría cerrar el camino a otras candidaturas. “No creo que haya una lista paralela: aquí están todos los que eran candidatos naturales”, dice un consejero en referencia a la triada Navarro, Said, Hasbún. “Fue una operación quirúrgica”, analiza otro consejero. “Game over”, apunta un ex Sofofa. Los apoyos a Navarro y sus lugartenientes, el lunes en la noche, se multiplicaron en el chat que agrupa a los consejeros gremiales.

Otro nombre que sonó hace unas semanas era el director de Forus, Heriberto Urzúa (60 años), pero rechazó el ofrecimiento a todos quienes le preguntaron.

Las conversaciones entre Navarro Said y Hasbún venían desde la semana pasada, pero todo se decidió y formalizó el lunes de esta semana, día en que los tres compartieron versiones de la carta que enviaron poco después a los consejeros de la Sofofa. Óscar Hasbún lo hizo desde Francia, donde es director de Nexans.

“Queremos trabajar por la unidad, más necesaria que nunca para proyectar juntos la visión y los principios estratégicos de todos quienes hacen empresa, porque en la ruta para alcanzar el desarrollo social y económico del país, la Sofofa y todos sus integrantes jugamos un rol fundamental”, dice el texto.

La participación de Hasbún en la nueva directiva constituye un respaldo clave para Navarro. Un miembro del gremio recuerda que en 2017 el apoyo de Luksic, a través de Patricio Jottar, gerente general de CCU, viabilizó la llegada de Larraín a la presidencia de los empresarios fabriles. Su competidor, Rodrigo Álvarez, era presidente de AB Chile, gremio que reunía a empresas de alimentos y bebidas. Pero ese gremio, con el voto de CCU y Embotelladora Andina, de la familia Said, decidió apoyar la candidatura de Bernardo Larraín y terminó derribando la postulación de Álvarez, recuerda un ex Sofofa.

Con el camino despejado, la presidencia de Rosario Navarro será también una suerte de revancha familiar que rememora la última elección a dos bandas en la Sofofa: en 2015, Herman von Mühlenbrock derrotó a Andrés Navarro, el fundador de Sonda y padre de la más probable primera presidenta de la Sofofa en sus 140 años de historia.

Votos y cargos

Al presidente de la Sofofa lo elige el Consejo General, un grupo que integran 60 consejeros electivos, más consejeros que provienen de asociaciones sectoriales y regionales y otro grupo de consejeros de mérito. En total, son cerca de 120 personas.

En la reunión de mayo de 2021 que escogió a Von Appen participaron 102 consejeros: 95 dieron su respaldo al ingeniero comercial de la Universidad Católica, hubo tres votos en blanco, tres no se pronunciaron y solo hubo un sufragio en contra.

Antes de la próxima elección de mayo, eso sí, deberán renovarse 30 consejeros electivos cuyos períodos terminan en 2023. Pero nadie cree que aquello cambie el curso de la elección.

La Sofofa tiene una mesa directiva integrada por su presidente, dos vicepresidentes y el secretario general, cargo que hoy ocupa Gonzalo Russi. Lo más probable es que Said y Hasbún asuman las vicepresidencias de la Sofofa, para robustecer la gestión de Navarro.

Durante sus cuatro años en el gremio, Bernardo Larraín nominó como primer vicepresidenta a Janet Awad y como segundo vicepresidente, a Gonzalo Said, quien volverá a un rol protagónico. Von Appen ubicó en las vicepresidencias a Rodolfo Véliz, de Watts, y Victoria Vásquez, directora de Cencosud Shopping y Puerto Ventanas que fue sondeada para presidir el gremio, pero lo declinó.