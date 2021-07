Disidencias internas, indecisiones y peleas: las razones tras la demora en el nombramiento del gabinete peruano

La juramentación del gabinete de Pedro Castillo estaba programada para este miércoles a las 16.30 en el Gran Teatro Nacional de Lima, pero finalmente se postergó. Según informó la propia Presidencia de la República, la juramentación del presidente del Consejo de Ministros se hará este jueves en la ciudad andina de Ayacucho, mientras que los ministros harán lo propio el viernes en el Centro de Convenciones de la capital peruana.

De acuerdo a especialistas consultados por el diario limeño El Comercio, las decisiones que tome Castillo, tras jurar al cargo, no tendrán validez mientras que no asuman funciones el premier y los demás ministros. Sin un equipo de gobierno, el mandatario no podrá tomar decisiones oficiales.

Según el abogado constitucionalista Erick Urbina, si bien en la Constitución no hay un plazo para que el presidente nombre ministros, Castillo debe iniciar su gobierno y para eso es necesario un gabinete. “No puede ejercer ningún acto de gobierno sin refrendo ministerial, está regulado en la Constitución y contempla que para que los actos de gobierno del presidente sean válidos y surtan efecto deben estar refrendados por el primer ministro y los ministros involucrados, así que el señor Castillo, si quiere gobernar después de jurar al cargo, necesita tener ministros”, explicó.

En la misma línea, el abogado constitucionalista Víctor García Toma advirtió que ninguna de las decisiones que adopte Castillo tras asumir el cargo tendrá validez si no cuenta con un primer ministro en ejercicio. “Sería un presidente de vitrina”, dijo. El letrado agregó que los ministros actuales deberían mantenerse en sus cargos hasta que no juren los nuevos integrantes del gabinete de Castillo.

Por su parte, Pedro Cateriano, exprimer ministro en los gobiernos de Ollanta Humala y Martín Vizcarra, señaló en su cuenta de Twitter que, según el Artículo 120 de la Constitución, “son nulos los actos del Presidente de la República si es que no tienen refrendo ministerial”. “En nuestro sistema político el presidente no puede gobernar sin ministros. Hacerlo sería violar el orden constitucional”, escribió.

Demora “sin precedentes”

La postergación del juramento del gabinete, sostiene el portal Infobae, se debería a “disidencias internas” y a que “no hay nombres confirmados”. “La lista continúa sin oficializarse con negociaciones y debates de última hora”, agrega, apuntando a la falta de consenso en las discusiones sobre el reparto de cargos entre la colectividad oficialista Perú Libre y los cupos de los partidos aliados.

Michael Reid, editor senior y columnista de la revista británica The Economist, coincide en el análisis. “La demora en nombrar un gabinete no tiene precedentes y apunta a las indecisiones y peleas de Castillo con Vladimir Cerrón, el líder del partido de extrema izquierda de Perú Libre”, escribió en Twitter.

Hasta el momento, se desconocen los nombres de quienes conformarán el nuevo gabinete ministerial, pese a la insistencia de la cúpula de Perú Libre para que el excongresista Róger Nájar esté a la cabeza, destaca el diario La República. Nájar, promovido por Vladimir Cerrón, secretario nacional de Perú Libre, para la presidencia del Consejo de Ministros, había ganado terreno en los últimos días, según fuentes del partido. El lunes reciente, en el Centro de Convenciones de Lima, Castillo habría terminado por aceptarlo para ese cargo, en una reunión con Cerrón.

Al día siguiente, apunta el periódico limeño, diferentes sectores intensificaron sus cuestionamientos sobre Nájar. Incluso en redes sociales, figuras que respaldaron a Castillo en segunda vuelta, como las excongresistas Indira Huilca y Marisa Glave, difundieron mensajes sobre los pasivos del candidato de Cerrón para encabezar el gabinete.

Nájar, quien coordinó el “Plan Bicentenario” en la campaña, enfrenta fuertes resistencias de los aliados del gobierno por sus problemas personales: quedó excluido de ser candidato en 2021 por una demanda de alimentos. El caso fue presentado por una mujer que le reclamó que reconociera la paternidad de su hija, que nació en 1987, cuando la madre tenía apenas 14 años, mientras él tenía 30, según informó Infobae.

Si Castillo no opta por alguien de Perú Libre para el cargo de premier, podría elegir a una figura de otro partido que invoque al consenso y la gobernabilidad. Días atrás, el ahora presidente comentó: “Estamos estructurando un equipo de trabajo, veo que también hay personas bastante interesadas en contribuir en el apoyo a este gobierno, de todas las tiendas políticas, personas que también no son políticos”.

A diferencia de anteriores presidentes que tenían conformado su gabinete la víspera de su toma de mando, Castillo ha mantenido bajo llave la conformación de su equipo. Hasta ahora, los nombres que han circulado en la prensa peruana son los de Pedro Francke, como candidato para el Ministerio de Economía; Anahí Durand para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; el médico Hernando Cevallos para la cartera de Salud; el sociólogo Héctor Béjar, como ministro de Relaciones Exteriores; así como Julio Arbizu o Avelino Guillén para el Ministerio de Justicia.

“Castillo tiene que dar señales del manejo de la economía” y aclarar “con quiénes va a sellar alianzas para (conformar)el gabinete y el Parlamento”, dijo a France Presse la politóloga Jessica Smith. Desde hace semanas, Castillo busca disipar los temores al descartar copiar “modelos” extranjeros y negar ser “chavista”.

Francke, un izquierdista moderado que lo asesoró en la recta final de la campaña y que ha jugado un papel clave para calmar a los mercados después del balotaje de junio, comentó a France Presse que el programa no tiene “nada que ver con la propuesta de Venezuela”. El banco de inversión J.P. Morgan dijo el miércoles en una nota que espera que Castillo nombre su gabinete para revisar sus pronósticos fiscales y de crecimiento de Perú.

Será el Congreso el que deberá en agosto dar su voto de confianza al gabinete de Castillo, la primera gran prueba de gobernabilidad que enfrentará el nuevo presidente. “Quiero asegurarles que el aparato público del Poder Ejecutivo es muy sólido. Tenemos un grupo muy importante de servidores y servidoras públicas que son los que gestionan el Estado. No debe haber ninguna preocupación porque los servicios no van a parar”, comentó en su primera visita a Palacio de Gobierno.