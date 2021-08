El “Pensamiento de Xi Jinping”: la ideología que se enseñará obligatoriamente desde la escuela hasta la universidad en China

El tapering, como se conoce en el mundo financiero a esta medida, consideraría una reducción de US$ 10.000 millones en la adquisición de bonos del Tesoro y de US$ 5.000 millones en la de bonos respaldados por hipotecas, en cada reunión. Desde marzo de 2020, la Fed ha estado adquiriendo cada mes US$ 80 mil millones de dólares y $40 mil millones, de cada uno de los bonos antes mencionados.