En decisión dividida BC opta por mantener la TPM pero anuncia bajas en el “corto plazo”

Era una decisión esperada, aunque con expectativas sobre posibles sorpresas. Si bien el consenso del mercado espera efectivamente una mantención, había tanto del mundo técnico como político voces que consideraban que ya era el momento para que Banco Central comenzara a actuar o bien a dar señales concretas de que el proceso de ajuste está ad portas de comenzar.

Y así fue. En la Reunión de Política Monetaria de junio, el Banco Central mantuvo la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 11,25% en su reunión de junio, pero fue con voto dividido. La decisión fue adoptada 3-2, con los votos de la presidenta Rosanna Costa y los consejeros Alberto Naudon y Luis Felipe Céspedes. En tanto, el vicepresidente Pablo García y la consejera Stephany Griffith-Jones votaron por reducirla en 50 puntos base. Esto sorprendió al mercado, quienes no tenían contemplado que hubiera una división en esta reunión.

La última vez que el consejo votó de manera dividida fue en septiembre de 2022. En esa oportunidad, la decisión fue de 3 votos por incrementar la tasa en 100 puntos base, uno por 125 pb (García) y otro por 75 pb (Stephany Griffith-Jones), y otra anterior de 3-2 por reducirla fue en marzo 2020, en la sesión especial por pandemia que hicieron, donde el entonces presidente Mario Marcel, el vicepresidente de la época, Joaquín Vial y García votaron por bajar la TPM 75 pb y Costa y Naudon por recortarla solo 50 pb.

En su mensaje, el BC señaló que la Tasa de Política Monetaria se ha mantenido contractiva por varios trimestres, lo que ha contribuido de forma relevante a la baja de la inflación. Y delineo cuáles serán los próximos pasos a seguir. “Si bien los riesgos en torno a esta persisten, se han ido equilibrando”. Y puntualizan que “el Consejo estima que la evolución más reciente de la economía apunta en la dirección requerida”. En ese sentido, mencionan que, de mantenerse estas tendencias, “la TPM iniciará un proceso de reducción en el corto plazo. Su magnitud y temporalidad tomará en cuenta la evolución del escenario macroeconómico y sus implicancias para la trayectoria de la inflación”.

Así, “el consejo reafirma su compromiso de actuar con flexibilidad en caso de que alguno de los riesgos internos o externos se concrete y las condiciones macroeconómicas así lo requieran”. Y anticipan que “el IPoM que se publicará mañana contiene los detalles del escenario central, las sensibilidades y riesgos en torno a este y sus implicancias para la evolución futura de la TPM”.

Los economistas afirman que con esta decisión y el sesgo que introduce el BC no quedan dudas de que comenzará el recorte de la tasa de interés en julio, aunque las dudas ahora se instalan en la magnitud de la baja. Aquí las expectativas van desde 50 hasta 100 puntos base.

“En julio, el Central recortaría la TPM en unos muy probables 50 pb, pero ¿luego qué? Para aquello deberíamos esperar el Informe de Política Monetaria que se presentará este martes para tener más pistas sobre la agresividad o cautela que tendría el consejo para ir dejando atrás el periodo súper contractivo de la política monetaria”, sostiene el economista jefe de Fyntual, Nathan Pincheira.

Marco Correa, economista jefe de Bice asevera que “estimamos que las autoridades comenzarían su ciclo de recortes en su tasa de referencia en su próxima reunión de julio, disminuyéndola en 50 puntos base”, dice y añade que “hacia fines de año, esta tasa se ubicaría en torno a niveles de 8,0%”.

Desde Scotiabank sostienen que “los votos disidentes, en especial del consejero Pablo García, característicamente más activista, darían cuenta de que el escenario del IPoM de marzo donde se veía un inicio de recortes el tercer trimestre habría quedado parcialmente obsoleto. No solo en la dimensión de inflación, sino que también por el lado de TPM consistente. Esperamos que el IPoM de junio revele un recorte en la proyección de inflación total acercándose a nuestra proyección en Scotiabank (3,7%).

Asimismo, argumentan que hubo “un claro sesgo estimulativo que señala que el proceso de recortes se iniciará en el corto plazo, lo que interpretamos como la reunión de julio con una dosis no inferior a 50 puntos base, aunque no descartaríamos que fuese algo mayor dependiendo de las cifras de corto plazo que se conozcan estas semanas”. Asimismo, esperan que la TPM termine el rango 6,5% a 7,5% en diciembre 2023, aspecto que esta decisión y sesgo del BC no modifican, sino que tienden a validar.

En Tanner, su economista jefa, Claudia Sotz, puntualiza que “claramente el mensaje de este comunicado es expansivo, y creemos que en el Ipom nos revelará un corredor de tasas que inicia el ciclo de bajas en julio, lo más probable con una caída entre 50 y 100 puntos base”.

Pavel Castillo, economista y gerente de Intelligence en Corpa, comenta que “hay bastantes elementos para pensar en una baja de tasa, como la baja de la inflación, el enfriamiento general de la economía, la estabilidad del tipo de cambio, entre otros”. Para Castillo, “esto lleva a pensar que en la próxima reunión debiéramos ver casi con seguridad una baja de tasa, la cual esperamos sea conservadora del orden de 50 puntos base y en las siguientes reuniones comenzar a ver bajas más agresivas del orden de 50 e incluso 150 puntos base”.

En tanto, a la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) no le gustó la decisión y manifestó su preocupación: “Tememos que la economía esté siendo sometida a un sobreajuste, cuando la inflación ha respondido a su necesaria normalización. Vemos una disminución en la calidad de vida de los consumidores, pero también cierres de emprendimientos que no han podido enfrentar una coyuntura compleja, que se prolonga por la excesiva duración de una política monetaria sorprendentemente contractiva”, señaló María Teresa Vial, presidenta de la CCS.

Escenario local

Al delinear el escenario interno, el Banco Central sostiene en su comunicado que la inflación total y subyacente han disminuido, ambas de acuerdo con lo previsto. Por ejemplo, indican que, en mayo, la inflación total disminuyó a 8,7% anual, descenso que “ha seguido siendo impulsado principalmente por los componentes volátiles y de bienes”. Por otra parte, subrayan que “la variación anual de la inflación subyacente ha caído de forma más lenta y acotada, alcanzando 9,9% anual en el mismo mes”.

Respecto de las expectativas de inflación a dos años plazo, tanto la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) como la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) se encuentran en 3%.

En cuanto a la actividad y la demanda afirman que han evolucionado acorde a lo esperado. Por el lado de la oferta, destacó el peor resultado de la minería. Por el lado del gasto, en el primer trimestre, la principal diferencia se concentró en el consumo privado, con una importante caída de su componente durable, principalmente importado. “Todo esto acorde con lo que muestra información de alta frecuencia, como las importaciones, esta caída se habría moderado en el segundo trimestre”, puntualizan. Ahora bien, en cuanto a la inversión, resaltan que “permanece estancada desde hace varios trimestres”.

Y sobre el mercado laboral muestra un menor dinamismo, acorde con la evolución del ciclo económico, con una tasa de desempleo que se ubicó en 8,7% en el trimestre móvil terminado en abril. Todo esto en un contexto en que las percepciones sobre la economía de empresas y hogares siguen pesimistas.

En el plano externo, comentan que “la inflación ha seguido descendiendo, pero la inflación subyacente lo ha hecho de forma más lenta. Los datos de actividad del primer trimestre superaron lo esperado, en especial en China”. No obstante, dicen que “las perspectivas de crecimiento mundial para este y el próximo año se mantienen débiles”.

Sobre los movimientos del mercado financiero local han estado alineados con expectativas de que la política monetaria irá reduciendo su nivel de restrictividad. Y destacan que las tasas de corto plazo han caído de forma importante, descenso mucho más acotado para las tasas de largo plazo. Se menciona también que el tipo de cambio ha fluctuado en torno a $800 en los últimos días. El crédito bancario sigue acotado.