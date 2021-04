Fin a la contienda en Parque Arauco: Jack Mosa desiste de postular un segundo director

Hace 6 horas

La cadena ya tiene nueve candidatos para nueve asientos y no habrá competencia. La familia Said y sus aliados elegirá seis directores, las AFP os y Jack Mosa, dueño del 13,2%, sólo a Paul Fontaine. “Dijimos que no íbamos a forzar ningún escenario y que privilegiaríamos las buenas relaciones entre los socios”, dijo el grupo Passmar, del empresario sureño, para explicar su decisión final.