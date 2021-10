Inicio de debate de cuarto retiro en el Senado: Hacienda da cuenta del deterioro de indicadores por giros de fondos

Finalmente comenzó la discusión del cuarto retiro del 10% de las AFP y segundo giro de rentas vitalicias en la Comisión de Constitución del Senado. Este miércoles acudieron a presentar el tema desde el gobierno y también el superintendente de Pensiones. La siguiente sesión será la próxima semana para recibir más invitados, y en la instancia los senadores acordaron que algunas sesiones las destinarán a debatir los temas de rentas vitalicias y otras al retiro en AFP.

Sobre el giro en rentas vitalicias, el presidente de la Comisión, Pedro Araya (Ind), señaló que “estamos disponibles a buscar fórmulas que le den viabilidad técnica y política al proyecto”. Y pese a que el mismo Frente Amplio apoyó la indicación que se aprobó en la Cámara de Diputados por el retiro en rentas vitalicias, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) adelantó en Canal 13 que van a ingresar indicaciones para corregir el tema, aunque no especificó de qué manera.

Por su parte, en la sesión de este miércoles, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, mostró una detallada presentación donde graficó a los senadores lo que ha venido ocurriendo en cada uno de los giros, el modo en que se han venido deteriorando algunos indicadores, y reiteró que el escenario ha cambiado respecto a la situación en que estaba el país cuando se efectuó el primer retiro.

Cerda explicó que los montos que tienen las personas en cuentas corrientes han aumentado bastante, la economía está creciendo, el empleo se ha ido recuperando, prácticamente nadie en el país está en cuarentena, y las ayudas estatales se han incrementado. Pero, en paralelo, la inflación ha venido subiendo, y las tasas y el dólar también.

En el detalle, el ministro dijo que en 2019 las cuentas corrientes de las personas acumulaban $29 billones. Cuando se efectuó el primer retiro ya eran $39,5 billones (julio de 2020). En el segundo retiro subieron a $42,6 billones (noviembre de 2020), en el tercer retiro alcanzaron los $46,3 billones (abril de 2021) y ahora que se discute el cuarto giro están en $51,7 billones (a septiembre).

“Eso significa que hoy día, a la fecha del cuarto retiro, estamos acercándonos a prácticamente doblar lo que estaba en el año 2019 en términos de billones de activos en las cuentas corrientes de las personas”, comentó Cerda.

Luego mostró la situación del Imacec: cuando se efectuó el primer retiro caía -13,4% en el promedio de tres meses. En el segundo retiro la economía seguía en retroceso, pero bastante más acotado: -1,5%. Para el tercer retiro la situación cambió, pues el Imacec subía 6,1%. Y ahora esa tendencia se intensificó, ya que mientras se está discutiendo el cuarto retiro, el Imacec sube 19,2% en el promedio de tres meses.

“Y eso es importante porque significa que también, entre otras cosas, se están creando oportunidades en términos de creación de empleo”, dijo Cerda. De hecho, explicó que si bien en general previo a la crisis los ocupados eran unos 9 millones de personas, cuando se realizó el primer retiro había 7 millones de ocupados en ese trimestre móvil (y había una tasa de desempleo de 13,1%), en el segundo retiro ya eran 7,9 millones los ocupados (tasa de desempleo de 10,8%), para el tercer retiro los ocupados eran 8,1 millones (10,2% de desempleo), y para ahora son casi 8,3 millones los ocupados (8,5% de desempleo).

Así, Cerda comentó que “todavía nos falta recuperar empleos, pero hemos recuperado una parte bien importante. (Hoy) es una situación muy distinta a la del primer y segundo retiro”.

Es más, el ministro mostró qué porcentaje de la población estaba en cuarentena (fase 1 y 2) cuando se aprobó cada uno de los retiros. En el primero era el 54% de la población, en el segundo el 27%, en el tercero el 98%, y ahora es el 0,1%.

También enseñó cómo han evolucionado los montos del IFE que han entregado. Para el primer giro acumulaban US$1.749 millones, en el segundo US$3.739 millones, para el tercero ya eran US$6.672 millones, y ahora van US$17.579 millones. “Se han multiplicado por diez las ayudas directas a las familias desde el primer retiro”, puntualizó.

Inflación y tasas

Pero su mayor preocupación estuvo centrada en lo que ha ocurrido con las tasas y la inflación. Sobre el IPC, señaló que “lo que uno observa es una situación un poquito más preocupante. Si bien todavía tenemos una inflación que el Banco Central (BC) está tratando de controlar, está todavía dentro de los rangos que podríamos decir que son controlables”.

En el primer retiro la inflación promedio de los últimos tres meses era de 2,6% interanual. Para el segundo retiro era de 2,9%, en el tercer giro era de 3%, y ahora que se discute el cuarto está en 4,4%. “Está aumentando de forma más importante”, dijo Cerda.

Luego, mostró que “la inflación para los próximos 11 meses sí se ha estado acelerando rápidamente (...) por eso también nos preocupan estas inyecciones de mayor liquidez”.

En tanto, el nivel promedio del tipo de cambio en tres meses para el primer giro estaba en $799, en el segundo era de $775, en el tercero $719, y ahora $771 en el promedio de tres meses. “Pero hoy ya supera con creces los $800. Aquí también tenemos un tema relevante, porque en la medida que el tipo de cambio es más alto, eso genera mayor inflación, sobre todo en los productos importados”, detalló Cerda.

Y agregó que “otra cosa que también tiende a preocupar, y por eso como gobierno hemos dicho que no es una política que nosotros apoyemos, tiene que ver con las tasas de interés”. Allí mostró tasas cortas y largas en pesos. En las tasas de bonos a 2 años, durante el primer retiro el promedio en tres meses estaba en 0,5%. Para el segundo también, y en el tercero subió levemente a 0,6%. Pero ahora está en 3%, lo que es “prácticamente seis veces lo que fue esa tasa en el primer retiro”, explicó.

Al ver las tasas de bonos a 10 años, en el primer retiro el promedio de tres meses estaba en 2,5%, para el segundo giro era de 2,6%, en el tercero ya había subido a 3,2%, pero ahora está en 4,8%, por lo que indicó que “prácticamente estamos doblando esas tasas de interés”.

También comparó las tasas soberanas de Chile con las de EEUU, y mostró que se han desacoplado; al igual como ha ocurrido con las tasas hipotecarias que en el país han venido subiendo desde marzo, pero en EEUU se han mantenido o incluso bajado levemente.

Lo mismo ha ocurrido con la bolsa local versus la del país norteamericano. “Sobre todo desde el inicio de los retiros, efectivamente la bolsa de EEUU ha tenido un alza importante, mientras que la bolsa chilena se ha mantenido relativamente plana y está bastante por abajo, prácticamente 40% por abajo de la bolsa de EEUU. Y eso también es una preocupación, porque nos muestra que acá hay un tema sobre la economía del mediano plazo y las señales que estamos entregando”, apuntó.

Así las cosas, comentó que “esta es una de las preocupaciones que teníamos más del punto de vista macroeconómico, porque por un lado estamos viendo más inflación y tasas de interés más altas. Y lo que nos parece, es que efectivamente esta política puede generar que estas variables sigan aumentando. No es que es una cosa que nosotros pensemos que va a ocurrir en el futuro, sino que efectivamente ya está ocurriendo y seguramente va a exacerbarse”.

Y añadió que “esta es una situación que no solamente debería afectar al gobierno en lo que resta de nuestro periodo, sino que obviamente también al próximo gobierno, porque la liquidez que se genera es fuerte y genera que tanto la inflación como las tasas se puedan exacerbar en los próximos meses de forma importante”.

A raíz de todo lo anterior, el ministro dijo que “por eso nos parece que la situación del cuarto retiro es muy distinta a la situación de los retiros anteriores (...) Tenemos una situación en que la economía ha cambiado significativamente, tenemos mucho menos población en cuarentena, pero donde se ha acelerado la inflación y están aumentando las tasas de interés, y donde tenemos ayudas sociales que están desplegadas y que van a estar desplegadas también en los meses siguientes”.

La polémica con De Urresti

La sesión de este miércoles en la Comisión de Constitución también estuvo tensa a ratos, ya que el ministro fue increpado por el senador Alfonso de Urresti (PS) en cuanto al primer retiro que Cerda hace un par de semanas reconoció haber hecho.

El senador partió diciendo a Cerda: “Podría explicar también su experiencia personal ministro, aprovechando la oportunidad”.

Luego, De Urresti insistió con ironía: “Yo me imagino que gente que tiene altas rentas, y que hizo este retiro, debe haber algunas personas, no sé si usted conoce a alguien, traspasaron estos fondos a las cuentas corrientes, yo no sé si usted tiene la experiencia o conoce esta situación, qué le parece eso, porque la gente efectivamente hizo uso de la ley, no siempre por una necesidad económica apremiante (...) Yo no sé si usted tiene alguna experiencia personal sobre esto, que nos pudiera explicar por qué sería un inconveniente que la gente lo ponga en una cuenta corriente”.

Ahí saltó el senador Claudio Alvarado (UDI): “Trataría que ese debate lo llevaramos de manera... no con la ironía, porque creo que no corresponde, y si alguien ha hecho un retiro, aunque tenga rentas altas, son razones de carácter personal, autorizado por la ley que se aprobó en este Congreso”.

Luego de Urresti respondió: “Pensé que era mejor la ironía para tamaña contradicción, porque quien hoy día es ministro de Hacienda, y quien nos expone estos números, se le debiera caer la cara de haber sostenido permanentemente que esto era una mala política, que era pernicioso para la economía, para el funcionamiento del país (...) quería preguntarle al ministro con toda claridad, ¿qué hizo con su 10%? Porque se lo niega a miles de chilenos, pero él lo hizo, entonces eso se llama ser cara de palo”.

No obstante, el ministro no habló de la polémica y continuó con su exposición.