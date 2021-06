Justicia congela $ 713 millones al Fondo de Salud de Carabineros por deudas a proveedor

El viernes 18 de junio, tras presentarse una falla en el sistema de cobros del Hospital de Carabineros, el director de Salud de la institución, general Luis Soto Barrientos, presentó su renuncia. El caso provocó un “descuento anormal” en salarios de alrededor de 3.000 funcionarios.

El manejo administrativo y financiero de su gestión derivó en problemas con sus proveedores. A modo de ejemplo: UpgradeChile S.A. -sociedad de sistemas computacionales- demandó en 2018 al Fondo de Salud de la policía uniformada por el término unilateral del contrato para instaurar un sistema de gestión hospitalaria que ayudaría a evitar irregularidades. El objetivo era dotar a la institución de una plataforma que permitiera establecer una ficha clínica electrónica, generando un mayor control sobre el trabajo. El costo total era cercano a los $ 6 mil millones.

Según expuso en su demanda la empresa, el general Soto, estando en una posición de segundo a bordo en la dirección del Hospital de Carabineros, una vez ascendido al cargo de alto oficial (general de Salud) y representante legal del Fondo de Salud en 2018, en la segunda semana al mando de sus nuevas funciones notificó el término anticipado del contrato.

Ante esto, Upgrade, que es representada por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, pidió al 23º Juzgado Civil de Santiago una medida precautoria para suspender todas las decisiones administrativas, como ejecutar el término del contrato y cobro de la boleta de garantía, es decir, dejar todo en pausa mientras se tramitaba la demanda. La firma tiene más de 30 años de trayectoria en la implementación de soluciones tecnológicas de alta complejidad y posee varios clientes en el sector público.

Esto no fue aceptado por el juez, sin embargo, la Corte de Santiago, tras una reposición en julio de 2019, acogió la medida precautoria, paralizando todo acto administrativo, lo que fue decretado por el tribunal en agosto de ese año.

“Este caso es relevante, porque demuestra que, además de las empresas afectadas, los mismos funcionarios están reclamando por las irregularidades en el Hospital de Carabineros. Muchas licitaciones públicas del Hospital de Carabineros deben ser investigadas minuciosamente. Upgrade cumplió con todo lo establecido en el contrato y las irregularidades que denunció en la Contraloría y sede penal y civil durante años están empezando a aclararse. La salida del general Soto es el primer paso para que el Hospital de Carabineros cumpla las resoluciones judiciales que se han decretado en su contra y que han dado lugar a investigaciones por desacato”, señaló el abogado Ciro Colombara.

“Es la empresa Upgrade quien no cumplió con la obligación de generar e implementar un sistema de gestión hospitalaria en la red de salud de Carabineros de Chile, causando millonarios perjuicios, por los que se encuentra demandada ante el 6° Juzgado Civil de Santiago. No existe sentencia alguna -pues los juicios recién comienzan- que ordene al Fondo para Hospitales restituir ninguna cantidad de dinero. Por otra parte, los abogados de Upgrade confunden el Fondo para Hospitales con el Hospital de Carabineros, estamentos jurídicamente distintos. El Fondo no es el encargado de pagar sueldos a los funcionarios del Hoscar, los que se pagan con cargo a su propio presupuesto”, respondió el abogado Claudio Araya, del Fondo de Salud de Carabineros.

Retención de fondos

El 25 de febrero de 2021, el 23 Juzgado Civil de Santiago decidió congelar la cuenta corriente del Fondo de Salud de Carabineros. La decisión fue reafirmada el pasado 7 de mayo por el magistrado Luis Eduardo Quesada, a pesar de la insistencia de Carabineros de revertir la medida.

“En atención al mérito del caso, se colige que el solicitante ha acompañado comprobantes que justifican la medida solicitada, toda vez que ha logrado acreditar los elementos antes mencionados y requeridos por el legislador para efectos de acceder a su petición. Por estas consideraciones y teniendo presente lo dispuesto en las normas citadas, se hace lugar a lo solicitado, concediéndose la medida de retención de bienes en los términos solicitados, esto es, los dineros existentes en la cuenta corriente del BancoEstado, a nombre del demandado, Fondos para Hospitales de Carabineros de Chile, hasta la concurrencia de la suma de 26.035 UF o $ 713.367.017, sin previa notificación al demandado”, señala la resolución.

Mientras sigue el caso civil y penal, con sus órdenes de investigar, las asociaciones de funcionarios del Hospital de Carabineros (AnfuHoscar y Cut Militar) denunciaron una serie de situaciones irregulares, apuntando a que la cuenta del Fondo de Salud mueve millonarias sumas que alcanzan $ 30 mil millones y que no habría fondos, apuntando a Soto, indicando que la negativa de restituir los $ 713 millones era prueba de que faltaba dinero.

En su querella por malversación de fondos, UpgradeChile acusó que “durante toda la ejecución del proyecto los funcionarios del Hoscar manifestaron una permanente mala fe en lo que compete a los tiempos de aceptación y aprobación de documentos sujetos a pago, impidiendo con ello que nuestra representada recibiera a tiempo el pago por los servicios que paulatinamente se iban prestando y entregando”.

Descargos y otra demanda

El 27 de agosto de 2020, el Fondo para Hospitales de Carabineros contestó a la demanda de UpgradeChile. En su escrito, -patrocinado por el abogado Claudio Araya- acusó una serie de “deficiencias” en la plataforma informática, “tales como no permitir el cobro de cuentas y que los sistemas en el ámbito de atención de salud no cumplían con la reglamentación técnica que regulaban los procesos clínicos, especialmente en laboratorio, anatomía patológica y otros”.

“La correcta operación del producto en innumerables casos no ocurrió, siendo el Hoscar y su Red Médico Dental a esta fecha, aún víctimas del funcionamiento lento de las funcionalidades que entraron en producción, lo que afectó el funcionamiento de los procesos asistenciales, que impactan en las personas enfermas que atiende el sistema de salud, funcionalidades con graves incidencias, pérdida de información valiosa para efectos de facturación, sumado a ello, funcionalidades que no entregaron nunca en producción etc.”, contestó a la demanda el fondo de la institución.

Sin embargo, el fondo de salud de la policía uniformada no se limitaría sólo a responder y pasó a la ofensiva el 20 de junio de 2020, cuando presentó una demanda en contra del proveedor, acusando incumplimientos en el contrato.

En la acción, que actualmente se tramita en el 6º Juzgado Civil de Santiago, la empresa busca ser indemnizada en $ 1.379.872.022 y que se declare que el contrato entre las partes se encuentra terminado anticipadamente con fecha 16 de octubre de 2018.

“La empresa Upgrade Chile S.A. no se responsabilizó, incumpliendo sus obligaciones contractuales, pese a las innumerables cartas y oficios que se remitieron para efectos de conocer la posición y los compromisos de la empresa, como, asimismo, de la suscripción de tres anexos al contrato que aumentaron su plazo”, remató.