La dicotomía que advierten expertos y apoderados frente al Pase de Movilidad: “Los niños en cuarentena pueden ir a Fantasilandia, pero no al colegio”

Cuando sus cuatro hijos -de 10, ocho, cinco y dos años- comprendieron que no podrían seguir asistiendo a clases presenciales, por el retroceso de Lo Barnechea a Cuarentena, su madre, Deborah Nun (40), cuenta que lo tomaron mal. “Se pusieron inmediatamente muy tristes”, dice.

Los tres mayores asisten al colegio y el menor, a un jardín infantil. “Para ellos, volver presencialmente fue lo mejor, les cambió la cara y el ánimo. El haber estado con clase online les hizo darse cuenta de lo mucho que les gusta ir al colegio”, comenta Nun.

El anuncio de una nueva cuarentena para esta comuna, aparte de las dificultades y complicaciones para las familias con hijos, generó confusión y controversia entre los apoderados. Algunos colegios de comunas en Fase 2, incluso, alcanzaron a informar a sus comunidades que los apoderados que pasan a confinamiento sí podrían enviar a sus hijos a clases usando el Pase de Movilidad, lo que fue, finalmente descartado.

Y eso encendió la controversia: con el Pase de Movilidad, los padres vacunados y sus hijos que residan en comunas en cuarentena pueden, por ejemplo, ir a un mall o a comer a un restaurante ubicado en cualquier ciudad contigua que se encuentre en Fase 2. Podrían hacer un picnic con amigos, ir a la playa o incluso ir a un parque de diversiones, como Fantasilandia. Pero a clases, no.

Pía Turner, encargada de proyectos del centro de estudios Acción Educar, califica como “grave” el escenario que plantea este permiso, “porque les estamos señalando a las familias que esos lugares donde es más difícil supervisar las medidas sanitarias o evitar aglomeraciones, y cuya asistencia presenta beneficios mucho menores para niños, niñas y adolescentes que los establecimientos educacionales, son mejores para ellos en esta etapa de la pandemia”, explica Turner.

No es marginal la cantidad de familias y estudiantes afectos a esta dicotomía. Actualmente, 2.831 colegios -un 30% del total- y 1.924 jardines se encuentran en comunas en fase de Cuarentena, donde la realización de clases presenciales está prohibida. Y a estos se suman otros 212 establecimientos que este jueves suspenden las clases debido al retroceso en el plan Paso a Paso.

La apoderada Nun considera que el Pase de Movilidad es una buena medida, pues, “por un lado es un incentivo a que las personas vayan a vacunarse y también que los niños lo puedan usar. Pero no me hace sentido que los colegios tengan que estar cerrados en Cuarentena si casi todas las comunidades educativas ya están vacunadas”.

Frente a este escenario, el alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, explica que solicitó directamente al Ministerio de Salud abrir los establecimientos educacionales de la comuna pese a la Cuarentena, ya que cuentan con los protocolos necesarios para funcionar sin contagios. “Desgraciadamente, es difícil para la autoridad. Tomaron la idea, pero no se puede realizar una solución tan rápida. La resolución sanitaria dicta que los colegios cierren el Fase 1”.

En el movimiento Escuelas Abiertas tildan de “indignante” la medida. “Los protocolos de seguridad en los colegios son muy exigentes, muchísimo más que en otros países. Es ridículo que con el Pase de Movilidad nuestros niños y niñas puedan ir al mall o a Fantasilandia con sus familias, y no al colegio, donde se relacionan con sus pares, sociabilizan, aprenden y están contenidos”, fundamenta la vocera del movimiento, Valentina Rebolledo.

El Permiso de Movilidad y la Mesa Social Covid-19

Ayer, el rector de la Universidad Católica y miembro de la Mesa Social Covid-19, Ignacio Sánchez, comentó a T13 que el último martes la Mesa Social Covid-19 se reunió con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, a quien detallaron los reparos que existen frente al Permiso de Movilidad y plantearon dos temas.

“Que el Colegio Médico recapacite y vuelva a participar en la mesa. Me parece que es muy importante la presencia del Colmed, y creo que echar atrás esta decisión ayudaría mucho a toda la ciudadanía, y por otra parte, el detonante de esta salida, que fue el Pase de Movilidad: el no haber escuchado que no era el momento”, explicó Sánchez.

Si bien apoyaron la medida del pase, indicó Sánchez, no era para que fuera aplicada la semana pasada ni esta semana. “Precisamente por el aumento tan notorio de casos, de positividad, la Región Metropolitana con positividades mayores al 10%... Entonces, lo que conversamos ayer es que sería muy importante como gesto del gobierno postergar este Pase de Movilidad hasta que la RM muestre mejoría, y con este gesto creo que se abre una puerta importante para que el Colegio Médico vuelva a la mesa y retire su decisión de abandonarla”, agregó.

La flexibilización de la movilidad ha sido una discusión permanente entre los miembros de la Mesa Social Covid-19. Otro de sus integrantes, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, explica que “se produjo una crisis, a mi juicio, evitable. No había antes de esto una situación en la mesa de ruptura eminente”. Además, agrega que en este caso se provocó un doble problema, porque el gobierno “tomó una decisión y se dijo que esa decisión contaba con el apoyo de la mesa, y la verdad es que la mesa escuchó con atención la propuesta, se dieron pros y contras, pero no hubo tal cosa como una aprobación propiamente tal”.

Con dicha postura concuerda el alcalde de Pirque y participante de la mesa, Cristián Balmaceda. El edil manifiesta que “en la reunión lo que manifesté fue que las decisiones y señales que se le estaban comunicando a la ciudadanía eran erradas. Es decir, que era poco entendible que se tuviera limitaciones de movimiento para algunas cosas y restricciones para otras”. El alcalde aludió, como ejemplo, lo que está ocurriendo con los colegios: “Los expertos destacan que el mejor lugar para los niños es su escuela y no es consecuente que se puedan mover a otras comunas a parques de diversiones o centros comerciales y no a sus escuelas”.

En el gobierno, por ahora, no está programado echar pie atrás en el Pase de Movilidad, aunque sí será analizado durante este jueves, en la reunión que lidera el Presidente Sebastián Piñera y donde se analiza la situación de pandemia. Una de las salidas, y solo por razones sanitarias, podría ser restringirlo en las comunas que atraviesen situaciones más delicadas en términos de contagios, pero no es algo que esté zanjado.