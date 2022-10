Las definiciones del nuevo presidente de SQM: el boom del litio, el rol de Julio Ponce, la empresa estatal y el hidrógeno verde

Nuevo presidente de SQM desde abril de este año, Gonzalo Guerrero Yamamoto expuso este jueves en el ciclo de “Conversaciones sobre Negocios” que organiza la Universidad Adolfo Ibáñez. El abogado abordó una serie de temas, desde el rol de Julio Ponce, expresidente y accionista de la minera, hasta el boom del litio y las oportunidades del hidrógeno verde, un negocio en el que no ve a SQM como un actor protagónico.

SQM es hoy por hoy la empresa más valiosa en la Bolsa de Comercio local, ganó más de US$ 1.655 millones en el primer semestre y pagó, en impuestos y canon de arrendamiento, más de US$ 2.000 millones al fisco. En su accionariado participan el grupo Pampa Calichera, que controla Julio Ponce y designa tres directores y la china Tianqi, que elige otros tres representantes. Guerrero es electo por la japonesa Kowa, un pequeño accionista que antes tuvo una alianza con Ponce, pero que debió terminarla en 2018, por exigencia de Corfo.

A continuación, las definiciones de Gonzalo Guerrero.

Boom del litio

“Hace dos años el litio era el 40% de las utilidades de SQM. El 60% estaba en el yodo y el nitrato de potasio. Eso básicamente por el tema de la pandemia que había afectado lo que eran las ventas del litio. China tuvo una política muy restrictiva y eso sin duda que afectó lo que eran las ventas de SQM. Ahora, la explosión de la electromovilidad la asociaría del 2015 en adelante, pero con especial énfasis en los últimos dos años. Eso se venía venir en todo caso”.

“Yo creo que la explosión del litio parte justamente cuando SQM estaba sufriendo los vaivenes políticos. Yo entro en 2016 al directorio de la compañía, y en 2015 había sido todo el escándalo de las platas políticas. Ahí nos enfrentamos a todo el problema que era recomponer la compañía por la problemática que habíamos tenido por el tema de las boletas. Teníamos un problema reputacional. (...) Entré a una empresa riesgosa y que estaba en una crisis relevante”.

La Empresa Nacional del Litio

“Yo veo que sí tienen un indicio. Nosotros hemos conversado con las distintas autoridades y hay que reconocer que en este gobierno, las autoridades han estado bien llanas para recibir formalmente las peticiones de reuniones o de conversación. Nosotros presentamos al Gobierno un plan que se denomina Plan Salar Futuro, que el objetivo es llegar a un balance de uso de agua (dulce) cero (:..) lo que significa que vamos a usar agua de mar, y que toda el agua que se utilice se va a devolver a las comunidades y el territorio. Sin embargo, creo que está muy claro que, a pesar de esta iniciativa, el gobierno tiene una línea definida en cuanto a que prefiere una explotación estatal. Con la Empresa Nacional del Litio al menos tienen declarativamente la intención de que el Estado participe activamente en la explotación, sea en asociación con un privado o directamente. Y paralelamente, ves que tanto Enami como Codelco han declarado públicamente que quieren explotar litio. (...) Ahora, qué camino siguen para eso, es otro tema. El tema es si se aprovecha el boom del litio hoy día y si es la mejor manera de hacerlo a través de lo que quiere el Estado”.

Competencia con Argentina

“Para producir productos como cátodos o baterías, se necesita una pureza del litio que, te puedo asegurar que, aunque Argentina esté produciendo litio, no lo está produciendo a esa pureza. Hoy día los clientes piden una pureza milimétrica, con calidades que antes SQM no las tenía, y ha tenido que hacer un esfuerzo químico muy relevante para llegar a esas calidades. Y te puedo asegurar que con mucha dificultad Argentina lo puede alcanzar en un par de años”.

Julio Ponce

“Yo conozco a Julio Ponce, creo que es una persona muy inteligente e hizo un aporte indudable en el crecimiento de la compañía. Cuando él la tomó, no había nada y no es que se la hayan regalado, sino que él la hizo crecer. Esa es mi opinión. Ahora, si él ha cometido algún delito, tiene que pagar por los delitos y la justicia lo juzgará. Nosotros hemos tenido que hacer una transición súper difícil, motivada por su presencia como accionista, y eso es un hecho. Reputacionalmente, SQM tiene problemas por la presencia de un accionista, que justa o injustamente, ha sido cuestionado y es cuestionado permanentemente. Eso evidentemente le genera problemas a la compañía”.

“Cuando vamos a conversar con el gobierno, evidentemente mencionan a Julio Ponce como accionista, lo cual es bien injusto, porque cuando se cerró el trato con Corfo (en 2018), y entonces estaba en la compañía como director, él hizo un sacrificio bien relevante, que fue alejarse él y sus familiares hasta segundo grado de consanguinidad, que no pueden ser directores ni tener cargos ejecutivos. Él hizo un sacrificio, y yo tengo un buen juicio de lo que hizo en el pasado en la compañía. Después intentó participar como asesor y no resultó. Él es muy bueno en el tema químico, pero hoy día no aporta nada. Lo digo responsablemente, no tiene ningún vínculo directivo con la compañía y su grupo tiene tres directores, que son muy relevantes, pero son tres de ocho. Ahora, sin duda que (su presencia) tiene un efecto negativo en cuanto a los proyectos de la compañía que él sea accionista, pero es una cuestión que es bien injusta y arbitraria. Sobre cómo solucionar eso, no puedo responder, porque un accionista es dueño de la propiedad de sus acciones hasta que él quiera vender”.

Hidrógeno verde

“Hoy día nosotros producimos fertilizantes como el hidrato de potasio, pero con hidrógeno verde puedes producir amonio verde, que sería el fertilizante más sustentable que puede existir en el mercado, y que sería de la misma calidad o mejor que el nitrato de potasio. Nosotros hoy día estamos trabajando en la producción del amonio verde, y estamos empezando a preparar nuestros pilotos y proyectos en esa materia. Sin duda que las posibilidades del hidrógeno verde pueden cambiar todos los temas energéticos, y tenemos ventajas competitivas muy importantes en el Salar de Atacama, y por lo tanto pueden existir muchas novedades de nuestra compañía en relación con eso”, dijo Guerrero, quien agregó que en la elaboración misma del hidrógeno verde “no le veo mucha vinculación con SQM”.

¿Es el litio el futuro?

“Cuando hablamos que el futuro del litio es el tesoro a futuro de Chile, yo digo sí es rentable y sí es relevante, pero dimensionemos realmente qué es lo que significa el litio. Para mí, en SQM tenemos la dimensión de que todos los productos tienen que ser un aporte al desarrollo humano, sean los fertilizantes para hacerlos más sanos; sea el yodo, como medio de contraste para ayudar en temas de salud; o sea el litio, para la electromovilidad. Dimensionemos bien qué significa el litio y dimensionemos bien lo que quiere el país también, porque se podría aprovechar la bonanza del litio y eso es importante”.

Apurar el tranco en la producción de litio

“Hay varias aristas de ese tema. Una son las comunidades indígenas, con las que yo trabajo muy de cerca, y les voy a contar lo que me decía hace dos meses el presidente del Consejo de Pueblos Atacameños. Para él, SQM dejó de ser su enemigo y ahora su enemigo es el Estado, porque como la Empresa Nacional del Litio va a explotar más el salar, ellos son su nuevo enemigo. Ellos no quieren que se explote, tienen una visión de la vida y de la naturaleza que es super respetable, creen que son propietarios del salar”.

Relación con las comunidades

“Uno tiene que hacer un mea culpa en cuanto a que no ha sabido ser empático respecto de la operación. Eso tanto para las empresas de litio como las de cobre. Nosotros en los últimos tres años hemos hecho un trabajo asociativo relevante porque nos dimos cuenta que si eres una empresa química y minera como SQM, más allá del problema reputacional que teníamos, si no teníamos una relación asociativa con las comunidades no tienes ningún futuro. Tiene que haber un relación asociativa con las comunidades de tu entorno, así como tiene que haber un cuidado ambiental que antes quizás no era uno de los focos principales que nosotros podíamos tener. El tema ambiental era secundario y hoy día no puede ser porque cualquier comunidad te puede levantar un tema”.

“El proceso político en el que estoy involucrado muy firmemente es tratar de vincular a las comunidades de alguna manera con una relación amigable respecto de la producción del litio. Ahora estamos por una política de transparencia total. Por ejemplo, respecto del agua, nosotros tenemos una página donde se mide en línea y públicamente puedes acceder a ver cuánta agua estamos extrayendo del Salar de Atacama. Confieso que podríamos ver alguna forma de incorporación de los pueblos originarios a la propiedad de la filial, pero no ha fructificado”.