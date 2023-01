“Lista del indulto”: el nuevo ‘episodio Girardi’ que incomodó a Apruebo Dignidad

Como “ofensivas” calificaron en Apruebo Dignidad las palabras del exsenador PPD Guido Girardi, quien durante este lunes reiteró la postura del partido -notificada hace semanas por su timonel, Natalia Piergentili- de competir en dos listas oficialistas al Consejo Constitucional. Sin embargo, el histórico dirigente puso un matiz al tono que ha tenido hasta ahora la líder de la tienda y endureció su postura a la idea de formar una lista única con la coalición del Presidente Gabriel Boric.

En entrevista con Radio Cooperativa, el exparlamentario aseguró que la gente que votó por la Concertación y que votaría por el Socialismo Democrático en el nuevo proceso constituyente, no apoyaría una lista liderada por el PC y el Frente Amplio. “Menos en estos tiempos, menos después del indulto, cuando esa va a ser ‘la lista del indulto’”, espetó, justo en días donde las tratativas se tornan decisivas ante la proximidad del proceso.

Las palabras de Girardi solo fueron la exteriorización de lo que la semana pasada planteó en una instancia privada del PPD. Allí, junto a otras ex autoridades de la tienda -según publicó La Tercera-, el ex senador lanzó la artillería pesada a sus socios en la alianza de gobierno, poniendo en duda la conveniencia de ir en una sola lista con Apruebo Dignidad.

“En el Frente Amplio y el PC no nos quieren (...). Nosotros somos marginales en este gobierno en los contenidos, en las ideas y los aportes, no nos consideran. Pero evidentemente es el gobierno que tenemos que apoyar, porque si no, es la debacle”, señaló en esa instancia.

Las quejas de Apruebo Dignidad a Girardi -centradas en lo que él denominó “la lista del indulto”- fueron un punto más del comité político de este lunes. Y aunque la timonel PPD estaba presente, los dardos apuntaron derechamente al ex timonel del Senado. Así, Piergentili tampoco entregó su parecer al interior de la instancia. Eso sí, al finalizar la cita, debió abordar el tema.

“Creo que es una caricatura. No estoy de acuerdo con que él haya denominado así a la lista (...). El PPD ha planteado cuál es su posición respecto de ir en dos listas, porque creemos que contribuimos a ampliar la base social y política de apoyo al gobierno. También porque tenemos un tema como Socialismo Democrático que queremos relevar nuestra identidad”, dijo.

Las palabras del exsenador tampoco dejaron indiferentes a La Moneda, y recibieron la réplica de dos ministras del comité político: Ana Lya Uriarte (Segpres) y Camila Vallejo (Segegob).

“No lo comparto (...). Nuestra posición como gobierno, nuestro escenario más deseable, es el que la alianza vaya a las elecciones en una lista única y en un amplio espectro que, ojalá, incluya desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista”, señaló Uriarte desde el Congreso Nacional.

Mientras que Vallejo recalcó que “no es bueno caer en caricaturas en general, porque empieza la política nuevamente a entrar en una discusión pequeña”.

La réplica de Apruebo Dignidad

Tras el comité político, un punto común en las intervenciones de los timoneles y representantes de los partidos de Apruebo Dignidad fue responder a las críticas de Girardi. Así, el presidente de Revolución Democrática (RD), el senador Juan Ignacio Latorre, lamentó las palabras del exsenador y las tildó de “ofensivas”. Además, acusó que “son funcionales a la derecha ese tipo de declaraciones (...). Entiendo que hay un debate al interior del PPD (…) y eso lo tendrá que resolver legítimamente, de manera autónoma el PPD”.

“Nosotros como RD estamos haciendo los mayores esfuerzos por una lista unitaria del oficialismo, lo mismo todos los partidos de Apruebo Dignidad y me atrevería a decir lo mismo de varios partidos del oficialismo. Es algo que está pidiendo el presidente de la coalición de la alianza de gobierno, que es el Presidente Boric”, puntualizó Latorre.

Por su parte, el secretario general del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, sostuvo, en relación a los dichos de Girardi, que “esto es una descalificación que no corresponde porque hace una raya que separa a fuerzas que estamos haciendo un esfuerzo común”.

Para Marco Velarde, timonel de Comunes, las declaraciones del dirigente PPD “dividen la alianza de Gobierno (...) crispan el debate político”.

“Me parece totalmente fuera de lugar que un exsenador hable de que hay una lista del indulto. Aquí no hay ninguna lista del indulto”, complementó el diputado Tomás Hirsch (Acción Humanista) a la salida del encuentro.

También hubo críticas hacia Girardi desde el Partido Socialista (PS). Por ejemplo, el diputado Juan Santana dijo que le preocupa “el berrinche” del exsenador y de otros exdirigentes de la Concertación que quieren tomarse revancha apostando” por formar una lista propia junto a la DC y sin Apruebo Dignidad. “Hablemos en serio: ¿Qué justifica que coaliciones del mismo gobierno vayan separadas en una elección que favorece los pactos electorales?”, cuestionó.

Sin embargo, la timonel socialista, Paulina Vodanovic, aseveró en radio ADN que “nosotros llamamos a ir desde la DC hasta el PC, pero lo veo difícil”. Y agregó que “lo que no puede pasar es que rompamos las coaliciones de gobierno. Cuando me dicen si es que el PS iría en la lista de Apruebo Dignidad, estamos hablando de que se desarman las coaliciones base del gobierno”.

“Si es que vamos en dos listas, iríamos con Socialismo Democrático. Es lo que corresponde. Lo que creo que debemos hacer hoy día es avanzar y confluir en un proyecto político en común”, remató.