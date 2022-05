Los contrapuntos de la nueva ola de Covid-19: expertos proyectan 10.000 casos diarios, pero ingresos UCI seguirían en descenso

Durante la última jornada, el Ministerio de Salud registró 3.627 casos nuevos de Covid-19. Además, se confirmaron 26.117 activos, es decir, personas contagiadas que se encuentran en una etapa de la infección en que pueden transmitir el virus a otros, cifra que por segundo día consecutivo superó la barrera de los 26 mil.

Así, los expertos señalan que los números indican que el país ya inició una nueva ola de Covid-19 -la quinta- y proyectan que los casos seguirán al alza por un tiempo más.

“Este modelo proyectivo sugiere que seguirá el ascenso las próximas semanas y nos acercaremos a los 10 mil casos diarios al 5 de junio”, concluye en su informe el académico de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile, Mauricio Canals, quien analizó los casos diarios de cada región. Además, respecto a la campaña de inmunización sostiene que “parece muy urgente insistir a la población en la importancia de estar al día con las vacunas”.

Gabriel Cavada, epidemiólogo y académico de la Escuela de Salud Pública de la misma casa de estudios, coincide en que las cifras seguirán al alza: “Lo que es un hecho es que el peak lo vamos a presenciar durante esta semana o durante la próxima. Esta ola que estamos viviendo es muy similar a la ola de junio de 2020, en términos de casos, pero esperamos que sea con menos muertes y con menos pacientes graves”.

De acuerdo a los expertos, el incremento de los casos da cuenta de un fenómeno multifactorial, sin embargo, apuntan a la baja participación en la campaña de vacunación como una de las causas principales.

Desde que se inició el proceso el pasado 10 de enero, 6.008.365 personas se han administrado la segunda dosis de refuerzo. De acuerdo a los datos, la adherencia de las personas a la campaña de vacunación no tuvo un buen inicio. En el primer mes de la aplicación del segundo booster se vio una ralentización en el avance de la campaña. De acuerdo al análisis realizado por el Instituto de Políticas Públicas en Salud (IPPSUS) de la Universidad San Sebastián, el ritmo de vacunación contra el Covid-19 disminuyó un 56% en comparación con la dosis de primer refuerzo.

Por esta razón, las autoridades sanitarias anunciaron que a partir del 1 junio se comenzarán a bloquear los pases de movilidad de las personas que, cumpliendo ya seis meses o más desde la primera dosis de refuerzo, no se hayan inoculado con la segunda.

Sin embargo, Claudia Saavedra, presidenta de la Sociedad de Microbiología de Chile y Académica de la Universidad Andrés Bello, tiene una mirada más crítica de la medida: “La gente tiene que ponerse al día con sus dosis de refuerzo, porque está un poco retrasada con su cuarta dosis. Además, el Pase de Movilidad debe ser solicitado porque la actualización del pase no sirve de mucho si no se utiliza para ingresar a los espacios cerrados con alta flujo de personas, como los centros comerciales, universidades o supermercados”.

Agrega que “las herramientas más útiles que tiene la gobernanza actual para evitar el aumento de los casos, es la vacunación y el uso de la mascarilla, dos medidas que dependen de las personas, entonces tiene que haber un mensaje claro para recuperar el sentido de riesgo”.

Panorama en las UCI

La situación en redes asistenciales, en cambio, es la opuesta, pues la curva de los contagiados que necesitan cuidados intensivos va en descenso. Durante la última jornada, la cartera sanitaria informó que había 136 pacientes en una unidad crítica por coronavirus. Esta es la menor cantidad de pacientes en UCI desde el inicio de la pandemia, cuando los primeros registros -16 de abril de 2020- informaban que había 384 contagiados que requerían cuidados complejos.

Daniel Apolo, jefe de la UCI quirúrgica y médica de la Clínica Indisa, relata que desde hace un tiempo no ingresan nuevos pacientes: “No tenemos más de dos casos, uno en UCI y otro en una unidad intermedia, ambos ingresaron hace semanas atrás. Nosotros creemos que a medida que aumenten los casos a nivel nacional, y la carga viral, vamos a empezar a recibir más pacientes, pero ya a mediados de junio”.

Luis Castillo, coordinador de la Unidad de Paciente Crítico del Hospital Barros Luco, coincide en que los contagios podrían llegar a los 10 mil diarios, lo que podría provocar un aumento en los casos que requieran cuidados médicos.

“En siete o diez días es probable que veamos un aumento en la hospitalización, pero no va ser un hecho gravitante porque la letalidad de la nueva variante es bastante baja, entonces, esperamos que no haya un impacto grande. Además, hay un aumento en la tasa de vacunación, no como quisiéramos, pero está aumentando de forma progresiva”.