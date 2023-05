Los detalles de la declaración como imputado del exalcalde Torrealba ante la Fiscalía

“En mis más de 25 años como alcalde de la comuna de Vitacura, jamás me valí del cargo para enriquecerme y muchas de las noticias que han aparecido en la prensa no tienen ningún sustento en la realidad, ni tampoco en los antecedentes que se han recopilado en esta investigación. Siempre fui muy cuidadoso en el manejo de dineros municipales, al punto que jamás tuve un reproche de la Contraloría General de la República. Dejé la municipalidad sin ninguna deuda. El dinero de Vitacura está en Vitacura”.

Así de tajante fue el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, en el interrogatorio en calidad de imputado que protagonizó ante el fiscal Francisco Jacir el pasado 1 y 2 de febrero, y a cuya transcripción accedió La Tercera.

En 42 páginas que recogen su declaración, el exjefe comunal hizo un exhaustivo relato de cómo se inició en la política, sus años como emblemático alcalde de la zona Oriente y ahondó en una de las principales interrogantes de la PDI y el Ministerio Público: el origen de su patrimonio.

De acuerdo con lo relatado ante los investigadores, en la década del 80 adquirió sus primeros bienes raíces. “Uno de los primeros fue un inmueble en la comuna de Lo Barnechea, particularmente en calle La Capellanía; posteriormente compré un terreno en Villarrica, y luego un terreno en el Lago Colico, en la IX Región en 1988. El terreno de Villarrica lo vendimos en 1988. Además, en el año 1987 adquirí un sitio en la calle Bernardo Larraín de la comuna de Las Condes, y que hoy corresponde a Lo Barnechea. Asimismo, en esa misma década vendimos la casa familiar de La Capellanía y con el producto de dicha venta más otros ingresos adquirimos nuestra casa situada en calle Cerro Lagunillas, en Lo Barnechea”, comentó.

“Con posterioridad a mi ingreso a la Municipalidad, particuarmente en el mes de julio de 2000, decidimos vender el inmueble de Colico en la suma de 11.750 UF. Al año siguiente, con parte del producto de la venta y un crédito hipotecario solicitado al Banco de Chile compramos un departamento en Zapallar en la suma de 6.999 UF. En el 2005 decidimos comprar nuevamente una vivienda en Colico por la suma de 5.500 UF, que es el que actualmente tenemos”, complementó, agregando que todo esto lo hizo junto a su esposa, para luego seguir entregando detalles sobre sus propiedades.

Asimismo, Torrealba fue enfático en que gran parte de su patrimonio “se generó en la década de los ochenta y deriva principalmente de la venta de las acciones de una empresa salmonera y una de fábrica de envases. A ello se suma, la venta de mis inmuebles que se ha reinvertido hasta el día de hoy, obteniendo las ganancias propias de esas inversiones”.

Según él, en todo momento sus inversiones son administradas por su cuñado, el abogado Rodrigo Simonetti, quien según el exalcalde siempre lo asesora, junto con Arturo Gutiérrez Jorquera, a quien describió como “un experto en materia de inversiones en fondos mutuos y acciones”.

¿Desvío de dineros?

Lejos de reconocer alguna irregularidad, a lo largo de su declaración, Torrealba insistió en que las imputaciones que hay en su contra son falsas y que no había ningún diseño orquestado por él para hacerse de fondos públicos. De hecho descartó haber dado instrucciones para que funcionarios municipales recibieran sobres con dinero.

“En relación a lo que Antonia Larraín ha indicado, y en un porcentaje importante coincidente con lo que Domingo Prieto ha declarado, referido a que le di una instrucción o le comenté que ella recibiría mensualmente una suma de $5.000.000 de parte de Domingo Prieto o de Cesar Silva o Arnaldo Cañas, señalo que no es cierto aquello. Nunca di esa instrucción ni tengo recuerdo de haber recibido de ella esa suma de dinero. Tampoco la recibí de Domingo Prieto. A los señores Silva y Cañas no los conozco. A su consulta de porqué ellos refieren lo anterior, señalo que lo ignoro, pues como demostraremos junto a mis abogados, y espero poder acompañarlos pronto a la investigación, todos los dineros habidos en mis cuentas bancarias tienen un origen legítimo y una explicación”, manifestó.

Eso sí, reconoció que recibió dinero en efectivo de parte de Larraín: (Se lo) solicité, pero tenía por objeto hacer frente a gastos en los eventos que los Vita organizaban y que habitualmente participaba como Alcalde. Esos gastos no los podía efectuar con dineros municipales, pues la burocracia y restricciones al tratarse de dineros públicos me lo impedían, por lo que al tratarse de dinero de estas organizaciones, se los pedía a ella. Así por ejemplo, los utilizaba en una feria de artesanía para comprar productos a quienes exponían, comida a quienes vendían, traslados, etc. No solo para mí, sino para muchas de las personas que asistían al lugar, sea que me acompañaran o no. Era una suerte de caja chica que ella tenia que tener, y que de ese modo me entregaba y yo podía utilizar”.