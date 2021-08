Los esfuerzos de rescate privados en Kabul se vuelven desesperados a medida que se agota el tiempo para evacuar a los afganos

Un grupo dispar de veteranos estadounidenses, contratistas militares, trabajadores humanitarios y exespías está luchando para sacar a la mayor cantidad posible de personas de Afganistán antes de que el Presidente Joe Biden cierre la ventana para los rescates en los próximos días.

A pesar de que decenas de miles de afganos que ayudaron a Estados Unidos y una gran cantidad de ciudadanos estadounidenses y extranjeros permanecen varados, Biden mantiene su plan de retirar las fuerzas militares restantes del aeropuerto de Kabul controlado por Estados Unidos antes del 31 de agosto.

Erik Prince, contratista de defensa estadounidense, dijo que está ofreciendo asientos a las personas en un avión fletado desde Kabul por US$ 6.500 por persona. Las fuerzas estadounidenses y de la OTAN están enviando equipos especiales de rescate a áreas de la ciudad controladas por los talibanes para llevar a sus ciudadanos al aeropuerto. E innumerables afganos que pensaron que Estados Unidos los protegería después de haber ayudado a las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos en las últimas dos décadas ahora se están dando cuenta de que lo más probable es que se queden atrás para enfrentar solos la ira de los talibanes.

Un efectivo de la Fuerza Aérea de EE.UU. mantiene la seguridad a bordo de un avión C-17 Globemaster III en apoyo de la evacuación de Afganistán en el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai en Kabul, el 24 de agosto de 2021. Foto: Reuters

Los gobiernos occidentales han dicho a las organizaciones de ayuda que los vuelos de evacuación no continuarán después del viernes, ya que el Ejército estadounidense necesitará los días que quedan hasta la fecha límite del 31 de agosto para retirar su propio equipo y tropas de Kabul.

Los esfuerzos de rescate privados se enfrentan a obstáculos crecientes esta semana, justo cuando crece la urgencia. Aviones fletados salen volando de Kabul con cientos de asientos vacíos. Los nuevos puestos de control de los talibanes en la carretera a Pakistán han hecho que la salida del país sea cada vez más riesgosa. Los confusos obstáculos burocráticos han impedido que innumerables personas abandonen Afganistán.

Un funcionario militar estadounidense dijo que la situación en las puertas del aeropuerto era desafiante y que las fuerzas estadounidenses estaban haciendo todo lo posible para permitir que las personas pasaran cuando fueran autorizadas. Pero los organizadores de vuelos chárter dijeron que el proceso se interrumpió y que estaba demostrando ser imposible llevar a las personas al aeropuerto a tiempo para tomar sus vuelos.

“Es un caos total”, dijo Warren Binford, profesor de Derecho en la Universidad de Colorado que ha estado trabajando en varios esfuerzos de evacuación. “Lo que está sucediendo es que estamos viendo una operación masiva de ferrocarriles subterráneos donde, en lugar de estar funcionando durante décadas, literalmente está funcionando durante una cuestión de horas o días”.

Miembros de la Fuerza Aérea de EE.UU. ayudan a pasajeros a abordar un C-17 Globemaster III en apoyo de la evacuación de Afganistán en el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai, en Kabul, el 24 de agosto de 2021. Foto: Reuters

La decisión de Biden de rechazar las solicitudes de otros aliados occidentales para extender el plazo del 31 de agosto significa que los esfuerzos privados de todos, desde Prince hasta la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, tienen una ventana que se estrecha rápidamente para llevar a cabo misiones de rescate de última hora. El presidente dijo el martes que había dado instrucciones al Pentágono y al Departamento de Estado para desarrollar planes de contingencia en caso de que se deba ajustar el cronograma para salir de Afganistán.

Estados Unidos y sus aliados han evacuado a más de 88.000 personas desde que los talibanes se acercaron a Kabul el 14 de agosto. En los últimos días, el enfoque se está desplazando hacia sacar a los occidentales restantes en lugar de a los afganos vulnerables.

“No hay forma de que, con la cantidad de personas en el terreno, podamos sacar a todos antes del 31 de agosto”, dijo Alex Plitsas, un veterano de combate del Ejército de EE.UU. que trabaja en operaciones de rescate en Afganistán.

Los esfuerzos de rescate privados han sido ad hoc, dispersos y, en ocasiones, divisivos. Prince, cuyos guardias de Blackwater fueron condenados por matar a civiles en 2014 mientras brindaban seguridad a los estadounidenses durante la guerra de Irak, dijo que le estaba cobrando a cada pasajero US$ 6.500 para llevarlos a salvo al aeropuerto y en un avión, y que costaría más llevar a las personas que han quedado atrapadas en sus hogares al aeropuerto. No quedó claro si Prince tenía los medios para llevar a cabo sus planes.

La mayoría de estos esfuerzos de evacuación, sin embargo, están impulsados por una empatía genuina por los amigos y colegas afganos que anticipan enfrentar las represalias de los talibanes. El mayor desafío al que se enfrentaron los grupos fue hacer que las personas con asientos en los aviones chárter atravesaran los puestos de control de los talibanes, aplastando a las multitudes en las entradas del aeropuerto y las fuerzas estadounidenses que se niegan a dejar entrar a los pasajeros manifestados.

Evacuados abordan un Boeing C-17 Globemaster III en el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai, en Kabul, el 23 de agosto de 2021. Foto: Reuters

“Es una combinación de trágico, surrealista y apocalíptico”, dijo Stacia George, directora del Programa de Resolución de Conflictos del Centro Carter, que ha estado trabajando las 24 horas del día para sacar a la gente de Kabul. “Es muy frustrante hacer que las personas de alto riesgo se acerquen a la puerta y que arriesguen sus vidas para ir allí y aun así no puedan pasar. Es un desastre en cámara lenta y rápida”.

La semana pasada, Sayara International, una empresa de desarrollo con sede en Washington que ha trabajado durante mucho tiempo en Afganistán, preparó planes para llevar a 1.000 refugiados afganos a Uganda, cuyo gobierno ha ofrecido refugio. Sayara arrendó tres aviones para la operación, dijo George Abi-Habib, uno de los cofundadores de la empresa. Luego se topó con una serie de obstáculos. Los infantes de marina en las puertas del aeropuerto se negaron a permitir que los afganos con asientos en el avión ingresaran. En un momento, Sayara pidió a los socios que ayudaran a cubrir un déficit de efectivo urgente que necesitaba cubrir antes de que pudieran volar, pero dejó de lado la idea cuando el esfuerzo fracasó, dijo Scott Shadian, director ejecutivo de Sayara. Una mujer de Uganda tuvo que arrastrarse por una tubería de alcantarillado para llegar al aeropuerto, dijo Abi-Habib.

El martes por la noche, después de intentar sin éxito durante días resolver los problemas, el avión de 345 asientos salió de Kabul con 50 pasajeros. “No podemos esperar que todos se arrastren a través de una tubería de alcantarillado hacia un lugar seguro”, dijo Abi-Habib. “La ventana se está cerrando”.

Multitudes de personas esperan afuera del aeropuerto en Kabul, el 25 de agosto de 2021. Foto: Reuters

Lo mismo sucedió el domingo con un vuelo chárter con destino a Ucrania. Los activistas llevaron a 40 mujeres afganas vulnerables a las caóticas puertas del aeropuerto, donde llevaban globos que decían “Ucrania” para que pudieran ser fácilmente identificadas. Pero los soldados estadounidenses no los dejaron pasar, dijo George. El vuelo, que llevaba dos días esperando para intentar subir a bordo a las mujeres, despegó sin ellas. En total, dijo George, 70 de los 240 asientos estaban vacíos.

Los éxitos han sido más difíciles de conseguir. No One Left Behind, una organización sin fines de lucro creada para ayudar a los afganos que trabajaron con el gobierno de Estados Unidos, espera sacar a 5.000 afganos del país para el jueves, dijo Doug Livermore, miembro de la junta del grupo. La Escuela de Liderazgo de Afganistán ha logrado trasladar a 250 estudiantes, personal y profesores a Ruanda, en una operación especial que permitió la reubicación de la escuela privada.

Una empresa privada llevó al presidente de la Universidad Americana de Afganistán, junto con su perro y otros ciudadanos estadounidenses, a Suiza. La Universidad de Georgetown, la Universidad Johns Hopkins y el Proyecto de Seguridad Nacional Truman han ayudado a sacar a cientos de personas de Kabul en los últimos días, según personas que trabajan en las misiones de rescate. La Fundación Clinton también ha estado trabajando para sacar a decenas de personas de Afganistán.

Algunos defensores llamaron al esfuerzo el Dunkerque Digital, una referencia a la misión de rescate de la Segunda Guerra Mundial por parte de cientos de barcos privados que salvaron a más de 330.000 fuerzas aliadas atrapadas en una playa francesa por las fuerzas nazis.

“Es la historia más estadounidense que hemos visto en mucho tiempo”, dijo el veterano de la Marina Shawn VanDiver, quien ha estado trabajando para sacar a los afganos del país de manera segura. “Un rayo de esperanza en esta historia oscura”.