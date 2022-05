Nueva diferencia: diputados del Partido Republicano rebaten idea de presidente de la UDI sobre el proceso constituyente

Las relaciones entre Chile Vamos y la bancada del Partido Republicano están distantes. El martes de la semana pasada los diputados del partido de José Antonio Kast anunciaron una acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Izkia Siches, pero ni la UDI, ni RN, ni Evópoli los respaldaron. Y esa no es la única diferencia entre ambas coaliciones.

Ahora el motivo de discusión son las declaraciones del presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, quien en entrevista con LT Domingo habló de la posibilidad de hacer un nuevo plebiscito constituyente si es que gana el Rechazo e incluso llegar a acuerdos para bajar el quórum de 2/3 “de la actual y la futura Constitución”, si es que es necesario.

“Estamos convencidos de que la actual Constitución ya está superada, y si bajar los quórum se tiene que hacer antes del 4 de septiembre, estamos disponibles. Y también estamos disponibles a que se incorpore de manera armónica el trabajo de los expertos”, dijo Macaya, haciendo referencia a las posibilidades que buscan en su partido.

La idea de un nuevo plebiscito no es nueva en Chile Vamos. De hecho, en la reunión que sostuvieron exministros de Sebastián Piñera el lunes, Gonzalo Blumel habló de esa posibilidad, la que también seduce al exmandatario y a varios miembros de la coalición.

“Durante mucho tiempo la derecha se volvió en un derecha cavernaria y llegó el momento en que nosotros demos reales garantías de que queremos avanzar y en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que él plantea en la entrevista. Si es necesario bajar los quórums lo tendremos que hacer, pero sí o sí la derecha tiene que dejarse de negar todo, en los últimos 30 años la derecha se negó a todo, olvidándose de la fibra social; claramente hay que avanzar en la dirección que está señalando el senador Macaya”, asegura el diputado Álvaro Carter (UDI).

Pero en el Partido Republicano tienen otro diagnóstico.

“Leí las declaraciones y me parecieron poco adecuadas. No entiendo que se esté ofreciendo estar cambiando quórums. Todos estamos preocupados por el proceso, pero no estamos en momentos de estar haciendo señas de buena voluntad ni de estar transparentando ideas por la prensa si en el sector no sabemos qué vamos a hacer”, dice la diputada Gloria Naveillán (Partido Republicano).

El congresista republicano Cristián Araya coincide: “Es la línea que adoptó la directiva actual de otro partido, personalmente no lo comparto, pero respeto su posición. La Constitución estará vigente hasta el día en que los chilenos elijan otra propuesta”.

Mientras que el diputado Mauricio Ojeda (independiente, de la bancada republicana) es más crítico: “Cuando se hace un compromiso, ese compromiso debe cumplirse. No me parece correcto que los políticos estén buscando acuerdos entre cuatro paredes. El acuerdo tiene que cumplirse al pie de la letra y esto lo único que hace es demostrar que los políticos no han entendido nada”.

El diputado Luis Sánchez anunciando la acusación constitucional.

La acusación contra Siches

La distancia también se ha expresado en el Congreso. Según asegura el parlamentario Ojeda, la semana pasada fueron varios los diputados de su bancada que recibieron llamados para frenar el anuncio de acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Izkia Siches.

Una fuente cercana al expresidente Sebastián Piñera dice que él mismo siguió de cerca las conversaciones con los parlamentarios republicanos. Pero no hubo caso.

“Recibimos llamados de exministros, pero les dijimos lo mismo. Nos ponemos del lado de la gente, es momento de dejar la soberbia y los arreglines y actuar en base a convicciones”, dice Ojeda.

De todas formas, Ojeda plantea que la UDI y Chile Vamos pueden hacer lo que quieren: “Es tema de ellos si piensan así”.

Para Naveillán es diferente: “Tenemos que trabajar en buscar puntos de unión”, cierra la diputada.