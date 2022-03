Próximos ministros de Hacienda y de Economía dan a conocer sus equipos a un día de asumir el nuevo gobierno

Los equipos de los ministerios ya se van completando. Ad portas de asumir el nuevo gobierno este viernes, los próximos ministros de Hacienda y de Economía dieron a conocer a quienes integran sus equipos y puestos clave para llevar adelante las reformas pilares del programa de Gabriel Boric.

En Hacienda son dieciocho los profesionales que se suman al team que liderará Mario Marcel a partir de este viernes 11.

“Son personas técnicamente competentes, con mucha experiencia en los temas en los cuales están trabajando. Todos cuentan con una buena formación y al mismo tiempo están motivados por los objetivos y las grandes tareas del futuro gobierno”, señaló el nuevo secretario de Estado al sintetizar el perfil de los nuevos coordinadores.

Antes de asumir, Marcel decidió comenzar con algunos cambios en la estructura orgánica del ministerio. De esta forma, según se informó, se fusionará en una sola persona la coordinación de Finanzas Internacionales, la Coordinación de Facilitación de Comercio y Política Comercial, y la Coordinación de Asuntos Internacionales. Mientras que lo mismo ocurrirá con la coordinación de Política Laboral, y la de Políticas Sociales, en la nueva Coordinación de Política Microeconómica.

“Más que cerrar coordinaciones, lo que hemos hecho es simplificar la estructura del ministerio, tratando de agrupar las materias de manera que haya más capacidad de análisis y resolución dentro de un mismo grupo. También hemos distribuido mejor los temas entre la Dirección de Presupuestos, la subsecretaría y el ministerio propiamente tal. Estamos buscando ser más eficientes en el trabajo como ministerio”, explicó Mario Marcel.

Asimismo, se decidió que la Coordinación de Políticas Tributarias estuviera a cargo de dos personas para equilibrar los dos componentes que requiere esta temática, tanto en el plano legal como en el plano económico.

En el plano nacional, la futura autoridad designará en las próximas semanas a los Secretarios Regionales Ministeriales de las regiones de Arica-Parinacota, Biobío, Araucanía y Magallanes.

El equipo

Entre los principales nombres, Tatiana Vargas será la jefa de gabinete de Marcel. Vargas es ingeniera comercial de la Pontificia Universidad Católica, magíster en Economía Aplicada en la misma casa de estudios. Antes de arribar a Hacienda se desempeñaba como economista senior en la gerencia de Estrategia y Comunicación de Política Monetaria del Banco Central. En ese cargo dirigía y supervisaba la elaboración y difusión de diversos informes económicos como el Informe de Política Monetaria, Reunión de Política Monetaria, Informe de Percepciones de Negocios.

Andrés Sansone será el coordinador Macroeconómico. Es economista de la Universidad de Cuyo (Argentina), master of Science in Economics de la Universidad de Arizona. Era economista jefe del departamento de análisis macroeconómico del Banco Central, y estuvo en el departamento económico de la OCDE en representación del ente rector.

La coordinación legislativa quedará bajo el mando de Consuelo Fernández, quien se desempeñaba como investigadora de la subdirección de Vinculación e Incidencia en la Pontificia Universidad Católica, y del centro de pensamiento Rumbo Colectivo, en el cual se ha enfocado en el análisis de la regulación del sistema de pensiones. Es abogada de la Universidad de Chile y master en Public Policy de la Universidad de Harvard.

A cargo de Mercado de Capitales estará Alejando Puente, quien es economista de la Universidad Central de Venezuela, Master of Arts in Economics de la Boston University, magíster en Política Económica de la Universidad Andrés Bello y Doctor (c) en Administración de Negocios de la Universidad de Chile. Se desempeñaba actualmente como profesor en la Universidad Santo Tomás. Anteriormente fue economista jefe de BBVA Chile.

En la coordinadora de Finanzas Internacionales y Asuntos Internacionales estará Carola Moreno, quien también viene del Banco Central. En el instituto emisor era jefa de la Unidad de Relaciones Internacionales, y también era miembro subrogante del Comité para la Fijación de límites a las tasas de Intercambio.

La coordinación Tributaria estará a cargo de dos especialistas que desempeñarán una tarea conjunta sincronizando sus áreas de experiencia: el abogado Diego Riquelme y el economista Nicolás Bohme, y la coordinación jurídica será liderada por Loreto Neumann, abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Master de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. En la coordinadora de Política Microeconómica estará Pilar Cruz; de los Servicios del Ministerio, Ricardo Mayer; y en comunicaciones la periodista Miriam Leiva.

En la Dirección de Presupuestos, acompañando a Javiera Martínez, estará Tania Hernández en la subdirección de Racionalización y Función Pública, y Sereli Pardo en la subdirección de Presupuestos.

Los nombres en Economía

En el ministerio de Economía también se comenzaron a conocer los nombres de quienes acompañaran a Nicolás Grau. Uno de los nombres clave que llegará como asesor directo del futuro ministro es el de Andrés Zahler, quien trabajará en temas relacionados con innovación y política productiva. “Estoy muy contento con su llegada”, dijo el próximo secretario de Estado.

Zahler fue uno de los pocos asesores que asistió a las reuniones bilaterales que sostuvo Nicolás Grau con su par saliente, Lucas Palacios, lo que da cuenta del importante rol que jugará en las políticas públicas que impulsará este nuevo gobierno.

Pero el nombre de Zahler en las dependencias del Ministerio de Economía no es nuevo. Durante el segundo mandato de la Presidenta Michelle Bachelet fue el jefe de la División de Innovación, y en el sector público ya traía experiencia: asesoró al Ministerio de Hacienda y al gabinete presidencial en temáticas de políticas públicas bajo el gobierno de Ricardo Lagos. Además, fue presidente del directorio del Laboratorio de Gobierno, director de Fundación Chile y miembro de la Comisión Ciencia para el Desarrollo, secretario ejecutivo del Comité Interministerial de Innovación y representante ante la OCDE en política de innovación.

Actualmente es director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Diego Portales. Es hijo del expresidente del Banco Central, Roberto Zahler, cuyo nombre también estuvo circulando como posible ministro de Hacienda del nuevo gobierno. Durante la primera vuelta presidencial, Andrés Zahler fue parte del equipo económico de la candidata DC, Yasna Provoste.

El resto del equipo de colaboradores y asesores que ya están confirmados en el Ministerio de Economía son Aintzane Lorca, jefa de la División de Fomento, Inversión e Industria, quien trabajará de la mano con Zahler en todas esas materias. Esta división viene a reemplazar a Oficina de Grandes Proyectos Sustentables (GPS) que se creó en el gobierno de Sebastián Piñera. En esta reestructuración se buscará fortalecer la promoción de la inversión en el país Por su parte, Daniel Goya, actual académico de la Universidad Católica de Valparaíso, será asesor de Andrés Zahler.

En tanto, a cargo de las políticas de género estará Mabel Araya. Matías Carrasco, será asesor en materia de competencia y regulaciones, mientras que Francisca Ochoa será la coordinadora en temas de descentralización y seremía.

A su vez, Beatriz von Loebenstein, estará en la coordinación legislativa en materias del Banco Nacional de Desarrollo, mientras que Cristóbal Navarro, será jefe del departamento de Cooperativas. En tanto, Nicolás Lillo será el jefe de la División de Estudios, y Gabriela Donoso, la jefa de la Unidad de Comunicaciones.

Finalmente, la jefa de gabinete y la jefa de asesores de Grau será Suina Chahuán, cumpliendo esa función doble, mientras que la jefa de gabinete de la subsecretaria Javiera Petersen será Gabriela Jorquera.