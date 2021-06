Pugna en medios de pagos: Transbank avisa a filial financiera de Mercado Libre que pondrá término a su contrato en 90 días

Después de varios meses de negociación con Mercado Pago (filial de Mercado Libre), este martes Transbank envió una carta a la filial de Mercado Libre anunciando que pondrá término a su contrato vigente de afiliación, lo que se hará efectivo en 90 días corridos desde que efectuaron esta notificación, cuenta el gerente general de Transbank, Patricio Santelices.

Este es el contrato de interconexión de la firma argentina como suboperador de Transbank, es decir, que permite a Transbank que procese los pagos con tarjeta, y permite a Mercado Pago afiliar comercios; por lo que en caso de que efectivamente se termine el contrato entre ambas partes, Mercado Pago tendría que buscar a otra red de adquirencia a la cual conectarse.

“En Transbank no estamos felices con esta decisión, pero no podemos exponernos a incumplir normativas sectoriales que podrían afectar la libre competencia”, comenta Santelices sobre esta decisión.

La historia del eventual fin del contrato

Desde el año pasado Mercado Pago está en proceso para que el regulador le otorgue la licencia como operador de tarjetas de pago.

Según Santelices, la normativa del Banco Central (BC) señala que cuando un PSP (Proveedores de Servicios de Pago) supera el límite de 1% del monto total de pagos a entidades afiliadas realizados por todos los operadores, se tiene que volver operador por sí mismo.

En ese sentido, el gerente general de Transbank argumenta que Mercado Pago ha excedido durante dos trimestres consecutivos este límite de 1%, y explica que la normativa del BC es clara en señalar que existe un plazo perentorio de seis meses desde que se excede este umbral para constituirse en operador bajo cualquiera de las modalidades contempladas en la normativa vigente, incluso pudiendo suscribir directamente una licencia con las marcas internacionales de tarjetas. Y advierte que ese plazo de seis meses ya pasó.

Precisamente uno de los requisitos para que Mercado Pago logre tener la autorización del regulador como operador de tarjetas de pago, es tener un contrato de conexión con un operador que le preste los servicios de operación de tarjetas, que en este caso era Transbank.

Es por esto que Santelices cuenta que estaban negociando este nuevo contrato con MercadoPago desde hace varios meses, pero señala que hay dos cosas que complicaron esta negociación. En primer lugar, una consulta que hizo la firma argentina ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), donde entre otras cosas, consultó si el contrato que proyectaba suscribir con Transbank podía infringir las normas que protegen la libre competencia, por lo que el TDLC determinó que por ahora se suspende la celebración de cualquier tipo de contrato entre ambas partes, hasta que haya una resolución.

“Cuando pusieron la consulta esto empezó a enredarse y empezamos a preocuparnos”, indica Santelices. Y añade que “ellos entraron con una consulta (al TDLC) sobre este tema, cuestionando incluso a la propia CMF (Comisión para el Mercado Financiero) en este proceso para definirlos como operador, y exigiendo que el subsidio se mantenga para ellos, incluso después de volverse operador. Entonces, esos dos elementos nos ponen en un riesgo regulatorio muy importante”, explica Santelices.

Y dice que el problema de fondo es el siguiente: “Nos exponen a incumplir las normativas regulatorias sectoriales. Ellos quieren que los sigamos tratando como un PSP, que ya no es ni por el porcentaje que tienen en la participación, y no es inclusive porque están en ese proceso de volverse un operador. No quisieron firmar el contrato con nosotros, por lo tanto, les informamos de la desafiliación que debiera ocurrir en los próximos 90 días”, agrega.

Al respecto, agrega que “nosotros íbamos a llegar a un acuerdo, supeditado a que ellos retiraran la consulta para poder firmar este contrato, y entregárselo a la CMF, que era una de las condiciones que la CMF le pedía para volverse un operador”.

Santelices añade que desde la perspectiva de la normativa de libre competencia, el que MercadoPago, a pesar de corresponderle el estatuto jurídico de operador, continúe beneficiándose de los subsidios excepcionales contemplados en el régimen transitorio del sistema tarifario sometido a la decisión del TDLC, establecidos exclusivamente para establecimientos de comercio y PSP, pone a Transbank en riesgo de provocar, en contra de su voluntad, distorsiones competitivas que irían en desmedro de los demás operadores y PSP existentes en la industria.

La defensa de Mercado Pago

Sin embargo, Matías Spagui, director de Mercado Pago, argumenta que “esta carta es una medida de presión que es muy propia de los monopolios, acostumbrados a actuar con cierta prepotencia. Tiene por objeto poner presión a Mercado Pago para que abandone la consulta en el TDLC y firme lo antes posible el nuevo contrato que reemplaza al que están intentando terminar ahora”.

Así, agrega que “es justamente por estas prácticas que la normativa del Banco Central protege a empresas como Mercado Pago, obligando a empresas como Transbank a prestar el servicio. La misma obligación le impone a Transbank la normativa de Libre Competencia”.

También señala que “Mercado Pago, como ha hecho en otros países de la región, está abriendo el mercado a la competencia. Y por esa razón presentó la consulta al TDLC, porque este primer contrato servirá de benchmark para todos los actores que vendrán a competir después de Mercado Pago”.