SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Editorial

    La embestida del Mandatario en su último mes de gobierno

    El hecho de que la ofensiva comunicacional que el Mandatario ha emprendido en contra de la oposición no esté siendo acompañada por los partidos ni tenga demasiado impacto político es reflejo del desgaste de su figura y la irrelevancia en que ha caído el gobierno.

    Por 
    Editorial La Tercera
    La embestida del Mandatario en su último mes de gobierno Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Apartir de esta semana comenzó la cuenta regresiva para el gobierno, considerando que ya resta menos de un mes para que el Presidente Gabriel Boric concluya su mandato. Se trata de un período que los gobiernos aprovechan para preparar el traspaso con los ministros de la administración entrante -es lo que de hecho ha venido ocurriendo, con encuentros entre los actuales y futuros secretarios de Estado que en general han fluido en un ambiente de cordialidad, lo que es una señal bienvenida- y donde los mandatarios suelen destinar sus últimas intervenciones para enfatizar las obras de su gestión, es decir, buscan “redondear” un legado, dejando que el protagonismo gradualmente lo adquiera el Presidente entrante.

    Lejos de ello, el Mandatario ha decidido optar por una estrategia muy distinta, buscando tomar el protagonismo mediante una serie de embestidas hacia la oposición y también hacia el propio Presidente electo José Antonio Kast, lo que naturalmente ha generado un cruce de declaraciones entre los partidos de oposición y La Moneda que están llevando a que esta etapa final esté siendo más agitada de lo acostumbrado. Por de pronto, el Mandatario ya abrió una controversia con la sorpresiva inscripción de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU -con el respaldo además de Brasil y México-, un paso que no fue sensibilizado con el Presidente electo, lo que se ha leído como una maniobra de último minuto de La Moneda para dejar “amarrado” a Kast y ponerlo en un dilema frente a sus partidos. También ha cargado especialmente en contra de la UDI, partido al que culpa de obstaculizar la aprobación del proyecto de sala cuna universal, que es uno de los legados que Boric anhela dejar, sin hacerse cargo de su propia responsabilidad en cuanto a no haber acelerado antes esta iniciativa y terminar legislando en las postrimerías. También se ha dado tiempo para criticar los planteamientos más ideológicos que el Presidente electo hizo en su reciente gira a Europa.

    No deja de ser llamativo que esta inusual ofensiva comunicacional del Mandatario en general no haya sido acompañada por el resto de los partidos, ni siquiera por su propio gabinete, salvo por la secretaria General de Gobierno, quien ha tenido un rol activo estos últimos días criticando a la oposición y arengando en favor de la candidatura de Bachelet. Esta especie de batalla en solitario solo está confirmando el evidente desgaste y pérdida de peso político que ha experimentado la figura del Presidente Boric así como la irrelevancia en que ha caído su propio gobierno, lo que desde luego no es la mejor forma de terminar un mandato. Es cierto que sus declaraciones destempladas en algo pueden tensar el ambiente político, pero probablemente no alcanzarán para poner en riesgo la agenda legislativa que sigue pendiente en el Congreso, la cual ha seguido su curso y de seguro encontrará los espacios de negociación para ser aprobada, aun cuando ello no ocurra en el corto tiempo que le resta a esta legislatura. En cambio, sí ha generado el efecto de dañar la candidatura de Bachelet, porque al convertirla en un factor de división en la política interna le resta potencia y con ello merma sus posibilidades de triunfo, lo que como estrategia de campaña a la ONU es sencillamente una torpeza.

    Consciente de la irrelevancia en que ha caído su gobierno y su propio liderazgo, el Mandatario parece haber optado por empezar a desempeñar anticipadamente una suerte de rol de jefe de la futura oposición antes que centrarse en su papel de jefe de Estado y procurar que su gobierno termine de la manera más digna posible. Pero incluso en este papel las señales tampoco son demasiado auspiciosas, pues hasta aquí no ha logrado movilizar a sus partidos para acompañarlo en esta ofensiva final.

    En política es ampliamente conocido el “síndrome del pato cojo”, esa etapa donde los gobernantes que van de salida pierden influencia y las miradas inevitablemente se centran en la administración siguiente. En el caso del Presidente Boric y su gobierno probablemente este “síndrome” ha sido más acentuado -la dura derrota electoral experimentada en los recientes comicios fue en tal sentido un baño de realidad-, y por lo mismo lo que se esperaría es que en los días que restan los esfuerzos se concentren en asegurar un buen traspaso de mando y en tratar de seguir articulando acuerdos políticos en el Congreso para sacar adelante la agenda legislativa, antes que seguir insistiendo en tomar un protagonismo que a estas alturas ya no tiene mayor sentido.

    Más sobre:Gabriel BoricLa Monedagobierno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Piden al exembajador británico Peter Mandelson comparecer ante el Congreso de EE.UU. por sus vínculos con Epstein

    Macron propone iniciar consultas para convertir a Europa en una “potencia geopolítica” fuerte e independiente

    Gobierno destina US$ 1 millón de ayuda humanitaria a Cuba y defiende la medida frente a críticas de la derecha y la DC

    Caso Audios: Fijan audiencia de control previo a formalización de exfiscal Manuel Guerra

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero

    Senapred declara alerta roja en Pudahuel por incendio forestal en sector El Noviciado

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    Anuncian corte de luz que afectará a 6 mil clientes de la RM el próximo lunes

    Anuncian corte de luz que afectará a 6 mil clientes de la RM el próximo lunes

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    Gobierno destina US$ 1 millón de ayuda humanitaria a Cuba y defiende la medida frente a críticas de la derecha y la DC
    Chile

    Gobierno destina US$ 1 millón de ayuda humanitaria a Cuba y defiende la medida frente a críticas de la derecha y la DC

    Caso Audios: Fijan audiencia de control previo a formalización de exfiscal Manuel Guerra

    Senapred declara alerta roja en Pudahuel por incendio forestal en sector El Noviciado

    Herencia fiscal de Boric: Déficit estructural en 2025 supera todos los pronósticos y cierra en 3,6% del PIB
    Negocios

    Herencia fiscal de Boric: Déficit estructural en 2025 supera todos los pronósticos y cierra en 3,6% del PIB

    Corte Suprema zanja disputa por término anticipado de contratos de arriendo entre locatarios y centros comerciales

    Bolsa de Santiago extiende su corrección y completa tres semanas de retrocesos

    Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida
    Tendencias

    Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida

    Caso Nancy Guthrie: los nuevos detalles que entregó el FBI sobre el sospechoso de su desaparición

    Qué significa para el clima la “mayor desregulación de la historia” anunciada por Trump

    En vivo: la U y Paqui Meneghini buscan salir de la crisis ante un complicado Palestino
    El Deportivo

    En vivo: la U y Paqui Meneghini buscan salir de la crisis ante un complicado Palestino

    Objetivo Mundial: la nómina de los Diablos para las Qualifiers Santiago 2026

    Lucas Cepeda tiene su primera titularidad en un Elche que todavía no suma triunfos en 2026

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero
    Tecnología

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    Wim Wenders separa actualidad y cine en el Festival de Berlín: “Tenemos que mantenernos al margen de la política”
    Cultura y entretención

    Wim Wenders separa actualidad y cine en el Festival de Berlín: “Tenemos que mantenernos al margen de la política”

    Tini en Chile: tres horas de baile entre glitter y nostalgia

    Diez años sin películas de Gore Verbinski: el director de Piratas del Caribe rompe la sequía con nuevo filme

    Piden al exembajador británico Peter Mandelson comparecer ante el Congreso de EE.UU. por sus vínculos con Epstein
    Mundo

    Piden al exembajador británico Peter Mandelson comparecer ante el Congreso de EE.UU. por sus vínculos con Epstein

    Macron propone iniciar consultas para convertir a Europa en una “potencia geopolítica” fuerte e independiente

    Investigación acusa a Israel de usar supuestas armas para “evaporar” a miles de palestinos

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York