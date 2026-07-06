SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Editorial

    Triunfo de Fujimori en Perú

    La futura mandataria enfrenta un complejo desafío, pues no solo se hará cargo de un país dividido en dos y con serios problemas de gobernabilidad, sino que está afectado además por un grave problema de criminalidad organizada.

    Por 
    Editorial La Tercera
    Foto: Agencia Andina

    En su cuarto intento Keiko Fujimori logró finalmente convertirse en la Presidenta electa de Perú y deberá asumir el próximo 28 de julio, 26 años después de que concluyera en medio de polémicas y cuestionamientos el gobierno de su padre, Alberto Fujimori. Fue precisamente ese antifujimorismo anclado en lo sucedido entonces lo que bloqueó durante años la opción de que la actual líder de Fuerza Popular se alzara con el triunfo en unas elecciones presidenciales. Esta vez lo logró, pero por un margen mínimo: apenas un 0,27% de votos separaron finalmente a Fujimori de su rival, el izquierdista Roberto Sánchez, lo que equivale a poco más de 49 mil sufragios. Así, la elección dejó a un país profundamente dividido tanto por líneas geográficas -la costa versus la sierra- como también ideológicas.

    El primer desafío de la futura Presidenta de Perú será, por tanto, hacerse cargo de esa división, de la que dependerá en parte la gobernabilidad del país. Las primeras señales dadas por su rival no son promisorias. El derrotado candidato de Juntos por el Perú ha declarado que no reconocerá los resultados mientras no se revisen los votos en el exterior, que favorecieron a Fujimori y que según él son fruto de irregularidades. Denuncia que, sin embargo, no ha sustentado en evidencias concretas y que ya fue desestimada por el Jurado de Elecciones. Además, observadores internacionales de los comicios, como la OEA, han descartado cualquier tipo de irregularidades. Asimismo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), más allá de la lentitud en el conteo, es un organismo que goza de prestigio y confiabilidad.

    Lo anterior da cuenta del tenso clima político al que deberá enfrentarse Fujimori en su gestión, más aún con un Congreso donde si bien su partido es la primera fuerza relativa, carece de mayorías y deberá buscar acuerdos para poder aprobar su agenda legislativa. En ese escenario, el Partido del Buen Gobierno de Jorge Nieto -quien se ubicó en el cuarto lugar en las pasadas elecciones presidenciales- podría convertirse en un factor clave con sus 18 legisladores, toda vez que pasará a ser la tercera fuerza del parlamento.

    En sus primeras declaraciones la Presidenta electa se ha mostrado dispuesta al diálogo. Habrá que ver si los hechos refrendan esa postura que no ha prevalecido en su estilo de hacer política, en especial en la última década, durante la cual el país tuvo ocho presidentes.

    Pero más allá del complejo escenario político en el que deberá moverse, la futura mandataria tendrá que hacerse cargo además de un país con una economía que ha perdido el dinamismo y que enfrenta una creciente amenaza de la criminalidad organizada. En el plano económico su llegada asegura la mantención del modelo que favoreció un sostenido crecimiento en las últimas décadas, pero la clave estará en devolverles la confianza a los inversionistas tras años de inestabilidad política. En el caso de la seguridad pública el reto es aún más acuciante. El alza de la criminalidad es hoy la mayor preocupación de los peruanos y la futura mandataria ha prometido que esa será su prioridad. Por ello, de los resultados que logre en ese ámbito en el corto y mediano plazo dependerá, en gran parte, el respaldo de la ciudadanía a su gestión.

    Más sobre:PerúFujimoriPresidentaRoberto Sánchez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cadem: desaprobación de Kast alcanza el 60% y llega a su nivel más alto desde que asumió

    Expertos respaldan a Quiroz por ajuste en crédito al empleo, pero matizan su optimismo sobre la economía

    “No se puede tener chicha y chancho”: Chile Vamos le responde a Kaiser y lo emplaza a sumarse al gobierno

    Nuevo escándalo de financiamiento de Nigel Farage: el Parlamento británico investiga al líder populista por recibir financiamiento de un criminal convicto

    Estrategia de la UDI para provocar a la izquierda logra invicto de 16 resoluciones aprobadas por la Cámara

    Aumentan formalizados por delito de fuegos artificiales en un 55% en un año y policía alerta de dificultad en su fiscalización

    Lo más leído

    1.
    El enorme riesgo de seguir con altas tasas de desempleo

    El enorme riesgo de seguir con altas tasas de desempleo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Servicios

    Dirección Meteorológica de Chile advierte heladas de hasta -4°C en seis regiones para este lunes

    Dirección Meteorológica de Chile advierte heladas de hasta -4°C en seis regiones para este lunes

    Bajas temperaturas de hasta -4°C en la zona centro-sur: en qué regiones estará vigente el código azul este lunes

    Bajas temperaturas de hasta -4°C en la zona centro-sur: en qué regiones estará vigente el código azul este lunes

    Cortes y desvíos en el centro de Santiago por Juramento a la Bandera: revisa las calles afectadas

    Cortes y desvíos en el centro de Santiago por Juramento a la Bandera: revisa las calles afectadas

    Cadem: desaprobación de Kast alcanza el 60% y llega a su nivel más alto desde que asumió
    Chile

    Cadem: desaprobación de Kast alcanza el 60% y llega a su nivel más alto desde que asumió

    “No se puede tener chicha y chancho”: Chile Vamos le responde a Kaiser y lo emplaza a sumarse al gobierno

    Estrategia de la UDI para provocar a la izquierda logra invicto de 16 resoluciones aprobadas por la Cámara

    Expertos respaldan a Quiroz por ajuste en crédito al empleo, pero matizan su optimismo sobre la economía
    Negocios

    Expertos respaldan a Quiroz por ajuste en crédito al empleo, pero matizan su optimismo sobre la economía

    Rincón anticipa posible baja de “100 pesos” en el precio de la bencina “si todo sigue como está”

    En medio de crisis de combustibles Rusia importa cifra récord de gasolina desde Bielorrusia

    Por qué el Mundial puede traer problemas en las parejas, según un psicólogo
    Tendencias

    Por qué el Mundial puede traer problemas en las parejas, según un psicólogo

    Científicos crean una célula sintética que tiene la mayoría de las características de la vida

    Cómo sobrevivió el hombre que fue rescatado 8 días después del doble terremoto en Venezuela por un equipo chileno

    Silencia el Azteca: revisa el doblete con que Jude Bellingham adelanta a Inglaterra ante México en el Mundial
    El Deportivo

    Silencia el Azteca: revisa el doblete con que Jude Bellingham adelanta a Inglaterra ante México en el Mundial

    “Lo intenté; ahora se acabó”: Neymar rompe en llanto y anuncia su retiro de Brasil tras la eliminación en el Mundial

    Carlo Ancelotti revela la razón por la que Vinícius no pateó el penal ante Noruega en eliminación de Brasil en el Mundial

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico
    Tecnología

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    Monitos a Mano: anuncian el estreno en cines de tres cortos chilenos de animación
    Cultura y entretención

    Monitos a Mano: anuncian el estreno en cines de tres cortos chilenos de animación

    Gobierno abre la puerta a conciertos de BTS en el Estadio Nacional tras nueva propuesta de DG Medios

    El vampiro del fútbol: un relato de Jaime Bayly

    Nuevo escándalo de financiamiento de Nigel Farage: el Parlamento británico investiga al líder populista por recibir financiamiento de un criminal convicto
    Mundo

    Nuevo escándalo de financiamiento de Nigel Farage: el Parlamento británico investiga al líder populista por recibir financiamiento de un criminal convicto

    Nuevo ataque ruso golpea Kiev: misil destruye parte de un edificio residencial y deja personas atrapadas

    Expertos venezolanos habrían advertido que las viviendas sociales podrían derrumbarse en caso de sismo

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+
    Paula

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare