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    Educación

    Aprendizaje adaptativo, IA agéntica y analítica de datos: universidad chilena participa en uno de los encuentros de educación más grandes de Latinoamérica

    Universidad de Las Américas participará en el Ciclo Internacional de Webinars REALCUP 2026, “Educación Digital e Inteligencia Artificial en Educación Superior” en cinco de las trece charlas que contempla el programa.

     
    Aprendizaje adaptativo, IA agéntica y analítica de datos: universidad chilena participa en uno de los encuentros de educación más grandes de Latinoamérica

    Desde este 25 de agosto y hasta el 30 de septiembre se realizará el Ciclo Internacional de Webinars REALCUP 2026, “Educación Digital e Inteligencia Artificial en Educación Superior”, instancia que reunirá a especialistas de universidades latinoamericanas para compartir experiencias, conocimientos y perspectivas en torno a los desafíos que plantea la incorporación de nuevas tecnologías en la educación superior.

    El ciclo abordará diversas temáticas vinculadas con la transformación digital de la educación, entre ellas inteligencia artificial, innovación curricular, evaluación de aprendizajes, aprendizaje adaptativo, analítica de datos e IA agéntica, además de experiencias de implementación desarrolladas por instituciones de educación superior de la región.

    En este contexto, Universidad de Las Américas participará con cinco de las trece charlas que contempla el programa, a través de académicos y colaboradores que presentarán experiencias y herramientas desarrolladas en la institución en torno al uso de la inteligencia artificial en ámbitos como la docencia, el acompañamiento académico, la evaluación y el diseño de experiencias de aprendizaje.

    Académicos compartirán experiencias sobre IA aplicada a la educación

    La participación de Universidad de Las Américas comenzará el miércoles 26 de agosto, a las 16:00 horas, con el webinar “TutorIA UDLA: acompañamiento académico impulsado con IA generativa”, a cargo de la directora de Progresión Académica, Gabriela Pica, y el coordinador académico de Progresión Académica, Mauricio Gallardo. La presentación abordará la experiencia de implementación de herramientas de IA generativa para fortalecer el acompañamiento y la progresión académica de los estudiantes.

    Inscríbete aquí.

    El lunes 31 de agosto, a las 18:00 horas, será el turno de la vicerrectora de Sede Viña del Mar, Paola Espejo, quien presentará “Herramientas y recursos de IA para la docencia”, instancia en la que abordará las posibilidades que ofrecen estas tecnologías para apoyar el trabajo docente y enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.

    Inscríbete aquí.

    Posteriormente, el martes 1 de septiembre, a las 16:00 horas, la directora general de Campus Online, Michelle Bass, participará con la charla “Diseño y desarrollo de materiales para los cursos online”, en la que compartirá perspectivas y experiencias relacionadas con la incorporación de herramientas digitales y de Inteligencia Artificial en el desarrollo de recursos para la educación online.

    Inscríbete aquí.

    El lunes 7 de septiembre, a las 18:00 horas, la académica de la Facultad de Educación y miembro del Observatorio sobre Inteligencia Artificial en Educación, Ana Henríquez, presentará “Evaluar aprendizajes en tiempos de IA”, abordando los desafíos que la incorporación de estas tecnologías plantea para los procesos de evaluación y las nuevas estrategias que pueden desarrollarse en este escenario.

    Inscríbete aquí.

    Finalmente, el viernes 11 de septiembre, a las 17:00 horas, el académico y director del Observatorio sobre Inteligencia Artificial en Educación, Cristian Villegas, participará con la charla “Desarrollo de metodologías gamificadas con IA”, donde presentará experiencias y herramientas para incorporar la Inteligencia Artificial en el diseño de metodologías innovadoras y experiencias de aprendizaje gamificadas.

    Inscríbete aquí.

    El ciclo de webinars se desarrolla en el marco de las Unidades de Vinculación Institucional de la Red de Asociaciones Latinoamericanas y Caribeñas de Universidades Privadas (REALCUP), cuyo propósito es promover el intercambio y la cooperación entre instituciones de educación superior de la región para contribuir al desarrollo de una educación de calidad.

    La participación de Universidad de Las Américas en este ciclo internacional da cuenta de los avances que la universidad ha desarrollado en materia de innovación docente, transformación educativa e incorporación responsable de nuevas tecnologías, consolidando espacios de reflexión y colaboración que permiten responder a los desafíos actuales de la educación superior y aportar a la construcción de nuevas formas de enseñar y aprender.

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