SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Educación

    Estas son las 10 carreras con los mejores sueldos en el país

    No son las más masivas ni las más tradicionales. A cinco años de egreso, las carreras mejor pagadas se concentran en áreas altamente especializadas y demandadas por sectores claves de la economía, tanto en universidades como en institutos profesionales.

    Por 
    Ceina Iberti
    Estas son las 10 carreras con los mejores sueldos en el país

    A cinco años de la inserción laboral, las carreras con mayores remuneraciones muestran un patrón claro. Según los datos del Servicio de Información de Educación Superior (SIES), los salarios más altos se concentran de manera consistente en un grupo acotado de disciplinas vinculadas a sectores estratégicos de la economía, con ingresos que superan los $2,7 millones mensuales en el ámbito universitario y que, en el mundo técnico-profesional, alcanzan hasta los $2,5 millones mensuales.

    Aunque los niveles salariales absolutos difieren según el tipo de institución, el criterio que ordena estos resultados es similar. En universidades —con la excepción de Medicina, que lidera con ingresos promedio cercanos a los $4,2 millones—, las carreras mejor remuneradas se concentran en ingenierías asociadas a sectores productivos estratégicos.

    Las 10 carreras con los mejores sueldos en Chile

    En los institutos profesionales, el patrón se repite, con una excepción relevante: Administración Pública, que alcanza ingresos en torno a los $2,1 millones. El resto de las carreras mejor pagadas se inserta en áreas como minería, energía, industria, automatización y tecnología.

    En el ámbito universitario, las ingenierías civiles altamente especializadas —como Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Metalúrgica o Minas— concentran los ingresos más altos, junto con Medicina. En los institutos profesionales, en tanto, destacan carreras ligadas a la operación productiva avanzada, como Automatización y Control, Electricidad, Mantenimiento Industrial o Ingeniería Industrial, con remuneraciones que, si bien son inferiores en términos absolutos, siguen trayectorias salariales ascendentes y consistentes.

    No todos ganan lo mismo

    Más que una promesa homogénea de remuneraciones, los datos muestran que, incluso dentro de una misma carrera, existen brechas salariales relevantes, reflejadas en la distancia entre el 10% con mayores ingresos y el 10% con menores ingresos.

    En algunas ingenierías de institutos profesionales, como Ingeniería Industrial, la brecha es particularmente amplia: mientras el ingreso promedio bordea los $2,4 millones, el 10% superior supera los $6,3 millones mensuales, muy por encima del 10% inferior. Un patrón similar se observa en carreras universitarias como Ingeniería Civil en Minas, donde el 10% con mayores ingresos supera los $7,6 millones, frente a poco más de $1,3 millones del 10% inferior.

    En contraste, otras trayectorias muestran diferencias más acotadas. En Administración Pública, dentro del mundo IP, los ingresos son más homogéneos, con una menor distancia entre los extremos, lo que refleja trayectorias laborales más estables y menos dependientes del sector o tipo de empresa. Estas diferencias internas confirman que el salario final no depende solo de la carrera estudiada, sino también del empleador, la función desempeñada y el sector productivo en el que se inserta cada profesional.

    La especialización como factor clave

    Esta concentración responde a factores que van más allá del sistema educativo. Para Loreto Ferrari, rectora de AIEP, los mayores sueldos se explican, en primer lugar, por la fuerte presencia de grandes empresas con alta capacidad financiera y de inversión. “Aunque en rubros como la minería o la agroindustria existe una alta presencia de pequeñas y medianas empresas, el peso real en producción y empleo sigue concentrado en grandes compañías”, señala.

    A ello se suma la exigencia de calificaciones altamente específicas. En áreas como electricidad, automatización, ciberseguridad o energía, la certificación es una condición de entrada al mercado laboral, lo que eleva el valor de estos perfiles y restringe la oferta disponible.

    Para Loreto Ferrari, esta diferencia es clave para entender las brechas salariales entre sectores. “No es lo mismo ser operador de planta que vendedor de retail en términos de complejidad de los requisitos. En estos sectores se requieren calificaciones muy específicas y muchas veces certificadas”, explica. “A un chef, a un guía turístico o a un jefe de local del comercio no se les exige certificación formal, pero para un electricista es fundamental, lo mismo que para un profesional de ciberseguridad”.

    A estas exigencias se suman condiciones laborales particulares —como turnos o trabajo en faena— y la aparición de ocupaciones emergentes asociadas a procesos de modernización productiva, que también inciden en mayores niveles de ingreso.

    Esta misma lógica se observa en el ámbito universitario. Para Andrés Fuentes, vicerrector Académico de la Universidad Técnica Federico Santa María, las ingenierías civiles más especializadas mantienen su liderazgo salarial porque responden a demandas críticas de sectores estratégicos del país. “Si bien han surgido nuevas áreas atractivas, como ciencia de datos, inteligencia artificial o biomedicina, las ingenierías tradicionales han logrado mantenerse vigentes gracias a una actualización permanente de sus contenidos y a un sólido desarrollo disciplinar”, explica.

    Estas especialidades son altamente demandadas por industrias como la minería, la energía y la tecnología, donde se requieren competencias técnicas profundas para enfrentar procesos productivos complejos y crecientes exigencias de modernización y eficiencia. “La combinación entre complejidad técnica, alta empleabilidad y relevancia económica explica que estas ingenierías concentren los mayores niveles de ingreso a pocos años del egreso”, sostiene.

    En conjunto, las cifras permiten identificar con claridad qué áreas del sistema de educación superior están capturando hoy los mayores retornos económicos y qué tipo de perfiles concentran esa demanda. Universidades e institutos profesionales, desde trayectorias formativas distintas, responden así a una misma lógica del mercado laboral, marcada por la especialización, la certificación y la inserción en sectores productivos de alto valor.

    Lee también:

    Más sobre:EducaciónCarrerasUniversidadChileEgresarEspecializaciónEconomíaInstitutos profesionalesLT EducaSueldosMejores sueldosTrabajoProfesiónInstituto ProfesionalCFTEducación técnica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Por no ser la mamá de una ministra la mía murió”: testimonios revelan esperas superiores que la madre de Aguilera por cirugía

    Temas valóricos, ideas programáticas y factor Bachelet: las condiciones de Kaiser para integrarse al gobierno de Kast

    ¿Cuáles son los “problemas espinosos” que frenan la paz en Ucrania?

    “La fama es maravillosa e insoportable, no me importa que me recuerden”: cómo fueron los años finales de Brigitte Bardot

    Poca autocrítica y reproches al gobierno: el primer análisis del PS de la derrota de la izquierda

    Más de 549 mil vehículos saldrían de la RM en Año Nuevo: mayor flujo se concentraría el miércoles

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista

    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista

    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota

    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota

    Servicios

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo al Año Nuevo

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo al Año Nuevo

    Rating del domingo 28 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 28 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Feriado bancario 2025: cómo funcionarán los bancos el 31 de diciembre

    Feriado bancario 2025: cómo funcionarán los bancos el 31 de diciembre

    “Por no ser la mamá de una ministra la mía murió”: testimonios revelan esperas superiores que la madre de Aguilera por cirugía
    Chile

    “Por no ser la mamá de una ministra la mía murió”: testimonios revelan esperas superiores que la madre de Aguilera por cirugía

    Temas valóricos, ideas programáticas y factor Bachelet: las condiciones de Kaiser para integrarse al gobierno de Kast

    Poca autocrítica y reproches al gobierno: el primer análisis del PS de la derrota de la izquierda

    Movistar Arena reporta ingresos de casi $13.400 millones a septiembre y más de 130 eventos en el año
    Negocios

    Movistar Arena reporta ingresos de casi $13.400 millones a septiembre y más de 130 eventos en el año

    Empleo e inversión: las bases que definirán el próximo ciclo económico

    CMF sanciona a expresidente del directorio y exgerente general de Clínica Las Condes por actuar sin el debido respaldo

    “La IA al servicio de las personas será el aspecto más importante”: las novedades que Samsung presentará en CES 2026
    Tendencias

    “La IA al servicio de las personas será el aspecto más importante”: las novedades que Samsung presentará en CES 2026

    Por qué el vicepresidente de Bolivia se declaró de oposición a su propio gobierno

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Erick Pulgar e Ignacio Torres coronan su gran año con el tradicional premio Mejor de los Mejores
    El Deportivo

    Erick Pulgar e Ignacio Torres coronan su gran año con el tradicional premio Mejor de los Mejores

    Los primeros encargos de Paqui y las fuertes exigencias de Azul Azul: la U entra de lleno en el plan para 2026

    Colo Colo asegura a su segundo fichaje: Joaquín Sosa llega a afirmar la defensa del Cacique

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo
    Finde

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    “La fama es maravillosa e insoportable, no me importa que me recuerden”: cómo fueron los años finales de Brigitte Bardot
    Cultura y entretención

    “La fama es maravillosa e insoportable, no me importa que me recuerden”: cómo fueron los años finales de Brigitte Bardot

    Asskha Sumathra, la historia de la transformista que se alista a hacer historia en el Festival de Viña 2026

    El día en que Manu Chao ofreció un caótico show gratuito en La Pintana

    ¿Cuáles son los “problemas espinosos” que frenan la paz en Ucrania?
    Mundo

    ¿Cuáles son los “problemas espinosos” que frenan la paz en Ucrania?

    Rusia acusa a Ucrania de un ataque a residencia de Putin y dice que “reconsiderará” su postura negociadora

    Tiroteo deja nueve muertos en Turquía en medio de redadas contra el grupo Estado Islámico

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana