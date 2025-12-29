Estas son las 10 carreras con los mejores sueldos en el país

A cinco años de la inserción laboral, las carreras con mayores remuneraciones muestran un patrón claro. Según los datos del Servicio de Información de Educación Superior (SIES), los salarios más altos se concentran de manera consistente en un grupo acotado de disciplinas vinculadas a sectores estratégicos de la economía, con ingresos que superan los $2,7 millones mensuales en el ámbito universitario y que, en el mundo técnico-profesional, alcanzan hasta los $2,5 millones mensuales.

Aunque los niveles salariales absolutos difieren según el tipo de institución, el criterio que ordena estos resultados es similar. En universidades —con la excepción de Medicina, que lidera con ingresos promedio cercanos a los $4,2 millones—, las carreras mejor remuneradas se concentran en ingenierías asociadas a sectores productivos estratégicos.

Las 10 carreras con los mejores sueldos en Chile

En los institutos profesionales, el patrón se repite, con una excepción relevante: Administración Pública, que alcanza ingresos en torno a los $2,1 millones. El resto de las carreras mejor pagadas se inserta en áreas como minería, energía, industria, automatización y tecnología.

En el ámbito universitario, las ingenierías civiles altamente especializadas —como Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Metalúrgica o Minas— concentran los ingresos más altos, junto con Medicina. En los institutos profesionales, en tanto, destacan carreras ligadas a la operación productiva avanzada, como Automatización y Control, Electricidad, Mantenimiento Industrial o Ingeniería Industrial, con remuneraciones que, si bien son inferiores en términos absolutos, siguen trayectorias salariales ascendentes y consistentes.

No todos ganan lo mismo

Más que una promesa homogénea de remuneraciones, los datos muestran que, incluso dentro de una misma carrera, existen brechas salariales relevantes, reflejadas en la distancia entre el 10% con mayores ingresos y el 10% con menores ingresos.

En algunas ingenierías de institutos profesionales, como Ingeniería Industrial, la brecha es particularmente amplia: mientras el ingreso promedio bordea los $2,4 millones, el 10% superior supera los $6,3 millones mensuales, muy por encima del 10% inferior. Un patrón similar se observa en carreras universitarias como Ingeniería Civil en Minas, donde el 10% con mayores ingresos supera los $7,6 millones, frente a poco más de $1,3 millones del 10% inferior.

En contraste, otras trayectorias muestran diferencias más acotadas. En Administración Pública, dentro del mundo IP, los ingresos son más homogéneos, con una menor distancia entre los extremos, lo que refleja trayectorias laborales más estables y menos dependientes del sector o tipo de empresa. Estas diferencias internas confirman que el salario final no depende solo de la carrera estudiada, sino también del empleador, la función desempeñada y el sector productivo en el que se inserta cada profesional.

La especialización como factor clave

Esta concentración responde a factores que van más allá del sistema educativo. Para Loreto Ferrari, rectora de AIEP, los mayores sueldos se explican, en primer lugar, por la fuerte presencia de grandes empresas con alta capacidad financiera y de inversión. “Aunque en rubros como la minería o la agroindustria existe una alta presencia de pequeñas y medianas empresas, el peso real en producción y empleo sigue concentrado en grandes compañías”, señala.

A ello se suma la exigencia de calificaciones altamente específicas. En áreas como electricidad, automatización, ciberseguridad o energía, la certificación es una condición de entrada al mercado laboral, lo que eleva el valor de estos perfiles y restringe la oferta disponible.

Para Loreto Ferrari, esta diferencia es clave para entender las brechas salariales entre sectores. “No es lo mismo ser operador de planta que vendedor de retail en términos de complejidad de los requisitos. En estos sectores se requieren calificaciones muy específicas y muchas veces certificadas”, explica. “A un chef, a un guía turístico o a un jefe de local del comercio no se les exige certificación formal, pero para un electricista es fundamental, lo mismo que para un profesional de ciberseguridad”.

A estas exigencias se suman condiciones laborales particulares —como turnos o trabajo en faena— y la aparición de ocupaciones emergentes asociadas a procesos de modernización productiva, que también inciden en mayores niveles de ingreso.

Esta misma lógica se observa en el ámbito universitario. Para Andrés Fuentes, vicerrector Académico de la Universidad Técnica Federico Santa María, las ingenierías civiles más especializadas mantienen su liderazgo salarial porque responden a demandas críticas de sectores estratégicos del país. “Si bien han surgido nuevas áreas atractivas, como ciencia de datos, inteligencia artificial o biomedicina, las ingenierías tradicionales han logrado mantenerse vigentes gracias a una actualización permanente de sus contenidos y a un sólido desarrollo disciplinar”, explica.

Estas especialidades son altamente demandadas por industrias como la minería, la energía y la tecnología, donde se requieren competencias técnicas profundas para enfrentar procesos productivos complejos y crecientes exigencias de modernización y eficiencia. “La combinación entre complejidad técnica, alta empleabilidad y relevancia económica explica que estas ingenierías concentren los mayores niveles de ingreso a pocos años del egreso”, sostiene.

En conjunto, las cifras permiten identificar con claridad qué áreas del sistema de educación superior están capturando hoy los mayores retornos económicos y qué tipo de perfiles concentran esa demanda. Universidades e institutos profesionales, desde trayectorias formativas distintas, responden así a una misma lógica del mercado laboral, marcada por la especialización, la certificación y la inserción en sectores productivos de alto valor.