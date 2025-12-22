SUSCRÍBETE POR $1100
    José Maripani, rector de la universidad más austral del mundo: “Tenemos muchos problemas financieros y debemos priorizar pago de sueldos”

    La autoridad de la universidad estatal más austral del país enfrenta problemas económicos que -sostiene- no se condicen con una institución que debe formar el capital humano para la gran industria del hidrógeno verde, además de la investigación antártica. “Como universidad tenemos potencial, pero necesitamos apoyo”, dice.

    Polo RamírezPor 
    Polo Ramírez
    José Maripani, rector de la Universidad de Magallanes. ANDRES POBLETE

    José Maripani (59 años) asumió en 2022 como rector de la Universidad de la Magallanes (UMAG), la institución de educación superior universitaria más austral del país -y del mundo-, con campus en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir, Puerto Williams y Coyhaique, donde estudian cuatro mil alumnos.

    Rector de la universidad más austral del mundo y los problemas financieros

    Por estos días, el contador auditor formado en la misma institución estatal que encabeza -y doctor en Economía Agraria de la U. de Connecticut- ha debido enfrentar una toma estudiantil producto de problemas en la infraestructura y aspectos financieros, desencadenada por un reciente hecho puntual: la vandalización de un mural en memoria de Silvio Francisco Bettancourt, estudiante UMAG detenido desaparecido en 1973.

    “Se produjo un acto vandálico muy lamentable, un grupo de desconocidos ingresaron a la universidad y vandalizaron un mural, se les logró encontrar, y empezaron muchas quejas de que no había suficiente seguridad en nuestra institución, y obviamente los conflictos parten en un momento y empiezan a escalar”, afirma la autoridad, a la vez que agrega: “Estamos tratando de avanzar en estas temáticas, estamos trabajando con un comité con las decanas y decanos”.

    ¿Cuál es la temática de fondo de esta movilización?

    Las universidades hemos tenido bastantes problemas financieros, lo que nos ha llevado a priorizar el pago de sueldos; y en ese contexto, hay peticiones que tienen que ver con infraestructura, mantenimiento, que no han avanzado todo lo que uno quisiera. El punto de negociación es cómo salimos de esto y avanzamos hacia lo que es el cumplimiento de los objetivos que tiene una zona extrema como Magallanes.

    ¿Cuál es el problema económico que afecta a su universidad?

    Hay un modelo de financiamiento que es en base a un subsidio a la demanda y, por lo tanto, el que tiene el recurso es el que va a ocupar el servicio, que en este caso son las y los estudiantes. Pero en zonas extremas como esta, y ocurre en varias regiones, las personas quieren irse a lugares más densamente poblados, donde hay mayores experiencias de vida. A eso se deben sumar las escalas de evaluación donde, de acuerdo a los años de acreditación, la misma carrera puede valer más o menos, y eso hace que los financiamientos también se vean limitados, además de los topes por valores de los aranceles. Lo más complejo es que el sistema de financiamiento es solo para el pregrado, a pesar de que a las universidades se nos pide que nos complejicemos para tener más años de acreditación. No hay un mecanismo que le pague el sueldo a los investigadores, por lo que esos recursos se deben obtener de la docencia de pregrado. Como ve, se trata de una acumulación de hechos que ha llevado a que muchas universidades tengamos problemas de financiamiento.

    ¿Qué rol cumple una universidad en una zona extrema como Magallanes?

    Tenemos que jugar un rol geopolítico y geoestratégico para Chile. Los países dicen, este lugar no lo puedo abandonar. Y desde el punto de vista geoestratégico, dicen que estos lugares -además- hay que fortalecerlos. Y nosotros vemos aquí que apareció una universidad estatal argentina hermana en Tierra del Fuego, que se llama Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. ¿Cuáles son las Islas del Atlántico Sur? Las Malvinas. Entonces, muchas universidades cumplen roles que son geoestratégicos y geopolíticos. Y nuestra universidad está en el estrecho de Magallanes, un paso que ha cobrado vida nuevamente. El año pasado hubo una sequía en el Canal de Panamá, y el tráfico en el estrecho aumentó 84%. O sea, si vuelve a haber otro problema de sequía, este paso va a cobrar fuerza. Y somos el lugar más cercano a la Antártica: de 30 expediciones internacionales, 23 salen desde Punta Arenas.

    ¿Cómo se prepara la UMAG para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde?

    Los desafíos son gigantescos. Los estudios que se han hecho dicen que ya se necesitan 2.000 trabajadores especializados, que además vienen con sus familias; entonces, hay que multiplicar por dos, por tres. ¿Qué hacemos?, ¿qué va a pasar con los colegios, los hospitales, los servicios básicos y el aeropuerto? El desafío es enorme. Tenemos las carreras que se necesitan, que son las ingenierías mecánica, eléctrica, química; además de construcción civil y arquitectura. Así que sentimos que como universidad tenemos potencial, pero necesitamos apoyo.

