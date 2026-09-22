SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Educación

    Innovar para aprender mejor: proyectos que transforman la experiencia en el aula

    El Programa de Aceleramiento de Innovaciones Metodológicas (PAIM) de la UDLA impulsa nuevas formas de enseñar y aprender a través de un proceso que permite a equipos académicos identificar desafíos, diseñar e implementar soluciones y medir sus resultados.

     
    Innovar para aprender mejor: proyectos que transforman la experiencia en el aula

    El Programa de Aceleramiento de Innovaciones Metodológicas (PAIM) fortalece la innovación en docencia mediante un proceso estructurado e iterativo que permite a equipos académicos identificar desafíos de enseñanza aprendizaje, diseñar soluciones, implementarlas, medir su impacto, con miras a un escalamiento en distintos contextos formativos y posterior institucionalización.

    De los 12 proyectos que el PAIM ha adjudicado desde 2023, en esta nota destacamos tres: uno de Psicología, uno de Construcción Civil y uno del Instituto de Ciencias Naturales. Todos desarrollan innovaciones metodológicas las que pueden estar apoyadas por materiales analógicos y/o tecnológicos como; gamificación, realidad virtual e inteligencia artificial para fortalecer el desarrollo de los aprendizajes, el pensamiento crítico y la autonomía de los estudiantes.

    MIM-realidad-virtual-3-ok.jpg la-tercera

    PAIM0723: Rutas Interactivas de Aprendizaje (RIA)

    RIA es una estrategia de aprendizaje adaptativo, desarrollada por el Instituto de Ciencias Naturales, que reconoce la heterogeneidad de los perfiles de ingreso de los estudiantes y transforma esa diversidad en una oportunidad para personalizar el proceso formativo.

    Dentro del aula virtual Blackboard, disponible para las tres sedes de UDLA, el proyecto ofrece rutas de aprendizaje dinámicas según el nivel de conocimientos de cada estudiante, con actividades, recursos y desafíos ajustados a cada perfil, que permiten avanzar desde el punto de partida hacia el logro de los resultados de aprendizaje de la asignatura. Así, el proyecto busca reducir brechas de aprendizaje, fortalecer la autonomía y ofrecer una experiencia formativa adaptativa, más pertinente y desafiante.

    Dr. Carlos Carrasco, coordinador del Instituto de Ciencias Naturales en Campus La Florida y director del proyecto, explica que “estamos realizando el tercer pilotaje del proyecto y ya detectamos un aumento de un 60% en el uso de las actividades del aula virtual por parte de los estudiantes. En ese sentido, ha sido fundamental el trabajo colaborativo con todo el equipo del Instituto, quienes están constantemente mejorando los recursos del aula virtual para entregar una mejor experiencia de aprendizaje”.

    Sobre las posibilidades que entrega la universidad a través del PAIM, Dr. Carrasco destaca que pocas instituciones cuentan con iniciativas de innovación tan estructuradas: “Lo que permite el PAIM es la posibilidad de desarrollar una innovación y escalarla a nivel de toda la universidad”.

    El proyecto, que partió con un curso acotado, ya ha impactado a cientos de estudiantes y proyecta cinco mil para el próximo semestre.

    PAIM1024: Comprender (C), Integrar (I), Decidir (D)

    En la asignatura de Psicopatología, la Escuela de Psicología implementa una propuesta que combina juegos de mesa y realidad virtual para fortalecer el pensamiento crítico y el juicio clínico de los estudiantes de segundo año de la jornada diurna y tercer año del régimen Executive.

    La iniciativa surgió a partir de una dificultad detectada en el aula: los estudiantes lograban aprender los contenidos, pero tenían dificultades para aplicarlos al momento de realizar un diagnóstico. “Lo que terminan haciendo es memorizar la materia en lugar de aplicarla”, explica Natalia Salgado, académica de Psicología en Sede Concepción y directora del proyecto.

    Natalia Salgado, académica de Psicología en Sede Concepción.

    A partir de esta necesidad, el proyecto incorporó herramientas analógicas y digitales que permiten llevar los contenidos a situaciones prácticas. “Lo que más llamó la atención de nuestra propuesta fue que era el único enfocado en intervenciones directas en el aula: generar herramientas para usar en clase”, destaca la académica.

    Sobre la percepción de estudiantes y cuerpo académico, Salgado asegura que el interés ha sido constante: “Cada vez que hablo del proyecto, ya sea con otros académicos o con estudiantes, genera interés. No solo por el componente de realidad virtual, sino también porque, si bien existen otras casas de estudio que cuentan con laboratorios de simulación asociados a esta herramienta, su incorporación sigue siendo innovadora”.

    PAIM0625: Implementar metodologías activas de enseñanza-aprendizaje

    La Escuela de Construcción desarrolla un proyecto en la asignatura Tecnología del Hormigón, dirigido a estudiantes de segundo año, que busca reducir la brecha entre la interpretación de la normativa técnica y su aplicación en contextos de obra.

    Para ello, la iniciativa combina estudio de casos reales, lectura guiada de normativa, ensayos de laboratorio y una bitácora digital, mediante una metodología que permite a los estudiantes analizar y aplicar los contenidos de manera progresiva.

    Necesitábamos aplicar una metodología con casos reales y uso de normativa que generara debates entre los estudiantes y comparación de resultados de laboratorio”, explica Nataly Araya, académica de la Escuela de Construcción y directora del proyecto.

    Nataly Araya, académica de la Escuela de Construcción.

    La propuesta contempla dos laboratorios. En el primero, los estudiantes preparan el material y participan de una instancia teórica en la que el docente contextualiza el ensayo y guía el análisis de la normativa. Posteriormente, en el segundo laboratorio, realizan los ensayos correspondientes.

    La evaluación de la académica es muy positiva ya que se trata del primer proyecto de innovación metodológica e investigación en la historia de la Escuela de Construcción: “Muchas veces los profesores tenemos ideas para mejorar los cursos, pero no está el fondo ni el espacio para llevarlas a cabo. Esto nos ha abierto la puerta, y ahora nos surgen ideas infinitas. Creo que es una excelente instancia para mejorar el currículum de la carrera y la experiencia del alumno”.

    Lee también:

    Más sobre:EducaciónEducaLTUDLAUniversidad de Las AméricasPAIMPrograma de Aceleramiento de Innovaciones MetodológicasInteligencia artificialIARealidad VirtualVR

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Marco Rubio dice que EE.UU. invitó a Putin a la cumbre del G20 en Miami

    FA manifiesta rechazo a adhesión de Chile a Escudo de las Américas de Trump y exige a Kast transparentar sus alcances

    Diputados UDI piden al Presidente Kast organizar en Chile un próximo encuentro del Escudo de la Américas

    Quién era El Poroto: el líder narco acribillado en Lo Espejo que habría amenazado a la alcaldesa Javiera Reyes

    Diputados de comisión de Seguridad aprueban en general proyecto sobre incentivos en Carabineros

    Crisis por desocupación: doble turno en obras públicas y las otras propuestas de la mesa laboral para reactivar el empleo

    Lo más leído

    1.
    Universidad de Aconcagua renueva su Junta Directiva y reafirma su compromiso con el desarrollo institucional

    Universidad de Aconcagua renueva su Junta Directiva y reafirma su compromiso con el desarrollo institucional

    2.
    “Hay vacantes”: este el mapa de los trabajadores que se necesitan en el norte, centro y sur del país

    “Hay vacantes”: este el mapa de los trabajadores que se necesitan en el norte, centro y sur del país

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse

    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos

    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos

    5 formas para hacer que las alergias primaverales sean menos desagradables, según una inmunóloga

    5 formas para hacer que las alergias primaverales sean menos desagradables, según una inmunóloga

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por la final femenina Sub 20 de los Juegos Suramericanos

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por la final femenina Sub 20 de los Juegos Suramericanos

    Dónde y a qué hora ver a Servette vs. OL Lyonnes de Tiane Endler por la Champions League Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Servette vs. OL Lyonnes de Tiane Endler por la Champions League Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Chile Sub 20 vs. Paraguay por los Juegos Suramericanos

    Dónde y a qué hora ver a Chile Sub 20 vs. Paraguay por los Juegos Suramericanos

    FA manifiesta rechazo a adhesión de Chile a Escudo de las Américas de Trump y exige a Kast transparentar sus alcances
    Chile

    FA manifiesta rechazo a adhesión de Chile a Escudo de las Américas de Trump y exige a Kast transparentar sus alcances

    Diputados UDI piden al Presidente Kast organizar en Chile un próximo encuentro del Escudo de la Américas

    Quién era El Poroto: el líder narco acribillado en Lo Espejo que habría amenazado a la alcaldesa Javiera Reyes

    Crisis por desocupación: doble turno en obras públicas y las otras propuestas de la mesa laboral para reactivar el empleo
    Negocios

    Crisis por desocupación: doble turno en obras públicas y las otras propuestas de la mesa laboral para reactivar el empleo

    “Las máquinas no tienen espíritu”: cómo funcionan los algoritmos en la bolsa que reveló una sanción de la CMF

    Rebaja de tarifas del TAG: CPI estima que “el Estado se expone a endeudamiento entre US$600 y US$800 millones al año”

    Meteochile enciende alarma meteorológica por el río atmosférico extremo: revisa aquí las regiones afectadas
    Tendencias

    Meteochile enciende alarma meteorológica por el río atmosférico extremo: revisa aquí las regiones afectadas

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Científicos chilenos descubren cómo desarmar un ARN clave en células tumorales de estómago y mama

    Jesús Martínez le entrega el primer oro del día al Team Chile en los Juegos Suramericanos y el ciclismo suma plata
    El Deportivo

    Jesús Martínez le entrega el primer oro del día al Team Chile en los Juegos Suramericanos y el ciclismo suma plata

    Engrosa una larga lista: Bernardo Cerezo pasará por el quirófano y es nueva baja en la UC

    Esteban Paredes sentencia a Erick Pulgar en la Roja: “Si no quiere ir porque lo van a pifiar, no lo llamo nunca más”

    OpenAI pide a Estados Unidos liderar acuerdo mundial para establecer normas de seguridad en inteligencia artificial
    Tecnología

    OpenAI pide a Estados Unidos liderar acuerdo mundial para establecer normas de seguridad en inteligencia artificial

    Anker reunirá sus marcas eufy, soundcore y SOLIX: qué pasará con sus productos

    Operación primavera: cómo pedirle a la IA que te ayude a organizar el cambio de estación

    FICValdivia 2026 confirma las nuevas películas de Hong Sang-soo, Radu Jude y María Aparicio
    Cultura y entretención

    FICValdivia 2026 confirma las nuevas películas de Hong Sang-soo, Radu Jude y María Aparicio

    Cómo un fracaso en el Festival de Viña cambió la relación de Daniel Muñoz y la música: “Todo empezó con esa derrota”

    Candidato, embajador y Nobel: los políticos y agitados años finales de Pablo Neruda

    Marco Rubio dice que EE.UU. invitó a Putin a la cumbre del G20 en Miami
    Mundo

    Marco Rubio dice que EE.UU. invitó a Putin a la cumbre del G20 en Miami

    Rusia asegura que garantizará la seguridad de Zelensky si viaja a Moscú para reunirse con Putin

    El Chaltén, el pueblo patagónico en Argentina que podría sufrir la misma catástrofe que Nepal

    Ensalada de espinaca con tocino y queso azul
    Paula

    Ensalada de espinaca con tocino y queso azul

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse

    Hablemos de amor: lo que escondía la foto de mi abuela Mercedes