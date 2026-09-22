Innovar para aprender mejor: proyectos que transforman la experiencia en el aula

El Programa de Aceleramiento de Innovaciones Metodológicas (PAIM) fortalece la innovación en docencia mediante un proceso estructurado e iterativo que permite a equipos académicos identificar desafíos de enseñanza aprendizaje, diseñar soluciones, implementarlas, medir su impacto, con miras a un escalamiento en distintos contextos formativos y posterior institucionalización.

De los 12 proyectos que el PAIM ha adjudicado desde 2023, en esta nota destacamos tres: uno de Psicología, uno de Construcción Civil y uno del Instituto de Ciencias Naturales. Todos desarrollan innovaciones metodológicas las que pueden estar apoyadas por materiales analógicos y/o tecnológicos como; gamificación, realidad virtual e inteligencia artificial para fortalecer el desarrollo de los aprendizajes, el pensamiento crítico y la autonomía de los estudiantes.

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PAIM0723: Rutas Interactivas de Aprendizaje (RIA)

RIA es una estrategia de aprendizaje adaptativo, desarrollada por el Instituto de Ciencias Naturales, que reconoce la heterogeneidad de los perfiles de ingreso de los estudiantes y transforma esa diversidad en una oportunidad para personalizar el proceso formativo.

Dentro del aula virtual Blackboard, disponible para las tres sedes de UDLA, el proyecto ofrece rutas de aprendizaje dinámicas según el nivel de conocimientos de cada estudiante, con actividades, recursos y desafíos ajustados a cada perfil, que permiten avanzar desde el punto de partida hacia el logro de los resultados de aprendizaje de la asignatura. Así, el proyecto busca reducir brechas de aprendizaje, fortalecer la autonomía y ofrecer una experiencia formativa adaptativa, más pertinente y desafiante.

Dr. Carlos Carrasco, coordinador del Instituto de Ciencias Naturales en Campus La Florida y director del proyecto, explica que “estamos realizando el tercer pilotaje del proyecto y ya detectamos un aumento de un 60% en el uso de las actividades del aula virtual por parte de los estudiantes. En ese sentido, ha sido fundamental el trabajo colaborativo con todo el equipo del Instituto, quienes están constantemente mejorando los recursos del aula virtual para entregar una mejor experiencia de aprendizaje”.

Sobre las posibilidades que entrega la universidad a través del PAIM, Dr. Carrasco destaca que pocas instituciones cuentan con iniciativas de innovación tan estructuradas: “Lo que permite el PAIM es la posibilidad de desarrollar una innovación y escalarla a nivel de toda la universidad”.

El proyecto, que partió con un curso acotado, ya ha impactado a cientos de estudiantes y proyecta cinco mil para el próximo semestre.

PAIM1024: Comprender (C), Integrar (I), Decidir (D)

En la asignatura de Psicopatología, la Escuela de Psicología implementa una propuesta que combina juegos de mesa y realidad virtual para fortalecer el pensamiento crítico y el juicio clínico de los estudiantes de segundo año de la jornada diurna y tercer año del régimen Executive.

La iniciativa surgió a partir de una dificultad detectada en el aula: los estudiantes lograban aprender los contenidos, pero tenían dificultades para aplicarlos al momento de realizar un diagnóstico. “Lo que terminan haciendo es memorizar la materia en lugar de aplicarla”, explica Natalia Salgado, académica de Psicología en Sede Concepción y directora del proyecto.

Natalia Salgado, académica de Psicología en Sede Concepción.

A partir de esta necesidad, el proyecto incorporó herramientas analógicas y digitales que permiten llevar los contenidos a situaciones prácticas. “Lo que más llamó la atención de nuestra propuesta fue que era el único enfocado en intervenciones directas en el aula: generar herramientas para usar en clase”, destaca la académica.

Sobre la percepción de estudiantes y cuerpo académico, Salgado asegura que el interés ha sido constante: “Cada vez que hablo del proyecto, ya sea con otros académicos o con estudiantes, genera interés. No solo por el componente de realidad virtual, sino también porque, si bien existen otras casas de estudio que cuentan con laboratorios de simulación asociados a esta herramienta, su incorporación sigue siendo innovadora”.

PAIM0625: Implementar metodologías activas de enseñanza-aprendizaje

La Escuela de Construcción desarrolla un proyecto en la asignatura Tecnología del Hormigón, dirigido a estudiantes de segundo año, que busca reducir la brecha entre la interpretación de la normativa técnica y su aplicación en contextos de obra.

Para ello, la iniciativa combina estudio de casos reales, lectura guiada de normativa, ensayos de laboratorio y una bitácora digital, mediante una metodología que permite a los estudiantes analizar y aplicar los contenidos de manera progresiva.

“Necesitábamos aplicar una metodología con casos reales y uso de normativa que generara debates entre los estudiantes y comparación de resultados de laboratorio”, explica Nataly Araya, académica de la Escuela de Construcción y directora del proyecto.

Nataly Araya, académica de la Escuela de Construcción.

La propuesta contempla dos laboratorios. En el primero, los estudiantes preparan el material y participan de una instancia teórica en la que el docente contextualiza el ensayo y guía el análisis de la normativa. Posteriormente, en el segundo laboratorio, realizan los ensayos correspondientes.

La evaluación de la académica es muy positiva ya que se trata del primer proyecto de innovación metodológica e investigación en la historia de la Escuela de Construcción: “Muchas veces los profesores tenemos ideas para mejorar los cursos, pero no está el fondo ni el espacio para llevarlas a cabo. Esto nos ha abierto la puerta, y ahora nos surgen ideas infinitas. Creo que es una excelente instancia para mejorar el currículum de la carrera y la experiencia del alumno”.