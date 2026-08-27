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    Lluvias que revelan desigualdades territoriales

    Por 
    Leslie Landaeta*
     
    Francisco Vergara**
    Lluvias que revelan desigualdades territoriales

    Las lluvias registradas durante julio y agosto mostraron que un mismo evento climático no produce efectos similares en todos los territorios. En el norte, la emergencia interrumpió la Ruta 5 y la conectividad local en Atacama y Coquimbo; en el sur, La Araucanía y Los Ríos registraron hasta 180 mm de precipitaciones en algunos sectores. Según el último informe de Senapred se han registrado más de 800 personas damnificadas y más de 1.100 personas albergadas, concentrándose la mayor gravedad en Tarapacá y Antofagasta.

    Más que cifras, estos datos hablan de bienestar. La Casen 2024 muestra que las brechas existen antes de la lluvia: en domicilios rurales, el 30,7% presenta déficit cualitativo de vivienda y el 24% problemas de accesibilidad. En las ciudades, la contaminación afecta al 10% de los hogares.

    Un territorio saludable permite vivir con seguridad, conectividad, vivienda adecuada y acceso a servicios. Las lluvias no crean por sí solas las desigualdades: las hacen visibles. El desafío, por lo tanto, es reducir esas brechas antes de la próxima emergencia.

    Para lograr esto, es imperativo transitar de una gestión reactiva de la emergencia hacia una planificación proactiva del riesgo. La vulnerabilidad se produce socialmente y deriva de las decisiones humanas. Reducir las inequidades exige un ethos donde aplicar una verdadera justicia territorial sea un factor constante, mediante un profundo proceso de rediseñar las estructuras y formas de hacer el ordenamiento territorial, basándose en reconocer situadamente las particularidades de cada zona.

    Una planificación oportuna debe priorizar la infraestructura crítica en los sectores rurales y fortalecer la gobernanza local, evitando que las soluciones sean una talla única diseñadas desde la capital. Planificar permite pasar de la gestión del desastre a la construcción de territorios donde el bienestar sea un derecho garantizado y no una lotería geográfica determinada por la intensidad de la lluvia que impacta sobre territorios que han sido intervenidos no para agradecerla, sino que para sufrirla.

    *Directora Doctorado en Bienestar Humano, Salud y Sociedad Universidad de Las Américas

    **Director Centro Producción del Espacio Universidad de Las Américas

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