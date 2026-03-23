SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Educación

    Trabajaba en un banco, pero a los 45 años sacó dos ingenierías y un magíster en 7 años

    Gracias a la modalidad Advance, René Mejías (53) pudo compatibilizar el estudio con el trabajo y la vida familiar y así cumplir su sueño de tener una segunda carrera gracias a las facilidades de estos planes.

    Cristóbal BleyPor 
    Cristóbal Bley
    Trabajaba en un banco, pero a los 45 años sacó dos ingenierías y un magíster en 7 años PABLO BELL RIFO

    Tengo 53 años y 25 de ellos los pasé trabajando en bancos. Mi función era revisar y mejorar las operaciones de las sucursales. Básicamente optimizar los procesos internos, innovar con la implementación de nuevas tecnologías, diseñar procedimientos y asegurarse de que, internamente, todo siempre funcionara como reloj en cada uno de los locales.

    Llegué a esta industria después de estudiar técnico en Prevención de Riesgos. Aunque pude hacer una linda carrera en la banca, asumiendo distintas jefaturas y pasando por grandes empresas, como el Banco de Chile o el BancoEstado, siempre tuve el bichito de seguir estudiando, de perfeccionarme y finalmente poder sacar mi título universitario. Pero pasaban los años y no me animaba; entre el trabajo y la vida familiar, sentía que mi momento había quedado atrás.

    A los 45 años estudió dos ingenierías y un magíster

    Pero un día, en 2018, mi hermano me contó que había entrado a estudiar Contabilidad en la Universidad San Sebastián. La gracia, me dijo, es que era bajo una nueva modalidad llamada Advance, donde convalidaban ramos y conocimientos de carreras anteriores, fueran técnicas o profesionales. Además, las clases eran solo tres veces a la semana, siempre en las tardes y noches, lo que permitía compatibilizarlo con los horarios de oficina.

    Revisé las mallas y en Ingeniería Industrial, que era lo que quería hacer, podía obtener el título en dos años. Las opciones de financiamiento eran interesantes y me decidí. En ese entonces, antes de la pandemia, las clases eran presenciales: eso significaba que después del trabajo debía ir a la universidad y luego llegaba a mi casa casi a la medianoche. No fue fácil.

    Además, yo era el mayor de todos mis compañeros. Tenía 45 años. Culturalmente, a esa edad te dicen que estudiar ya no vale la pena, que solo queda cuidar el puesto de trabajo. Pero yo rompí el paradigma y comprobé que nunca es tarde para cumplir los sueños.

    PABLO BELL RIFO

    A pesar del esfuerzo que requería, volver a clases me entregó una motivación muy grande. Tener un nuevo desafío en la vida me dio otro aire, me renovó las expectativas. Eso influyo en mis resultados: en dos años, saqué la Ingeniería Industrial con excelencia académica. Me sentí tan bien que inmediatamente después, aprovechando el vuelo, me matriculé en Civil Industrial, también en Advance. Ahí, el 2022, nuevamente me titulé con distinción.

    Sentía que no podía parar. Así que al año siguiente, el 2023, di otro paso más: hice un magíster en Ingeniería Industrial. En siete años, saqué dos carreras profesionales y un posgrado. Me hice famoso en la facultad, todo el mundo me conoce. Dicen que soy el niño símbolo de los programas Advance de la USS.

    Tanto así que tras titularme del magíster la directora se acercó y me dijo: “Necesitamos más personas como tú en la universidad, que tengan esas mismas ganas y espíritu por crecer”. Me ofreció un cargo como docente, renuncié al banco y ahora soy profesor en tres cátedras, incluyendo evaluación de proyectos de título.

    Mi vida cambió en 180 grados desde que entré a estudiar en Advance. Hace tiempo tenía ganas de compartir mis conocimientos y ahora me doy cuenta de que quiero dedicarme a esto. El semestre pasado, cuando me despedí de mis alumnos, tras tantos meses quedándonos hasta las 11 o 12 de la noche, revisando sus proyectos y trabajos, los vi a todos felices por haber aprobado. Me emocionó y confirmó que uno puede ser lo que quiera en la vida, sin importar la edad ni las cosas que nos hayan ocurrido en el pasado.

    Lee también:

    Más sobre:EducaLTEducaciónIngenieríaAdvanceRené MejíasUSSU San Sebastián

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Apurar el cierre de sumarios”: los ahorros de gastos que planea impulsar la ministra de Salud

    Chad Syverson, experto en productividad de la U. de Chicago: “Debemos ser cautelosamente optimistas sobre la IA”

    FNE da luz verde a fusión entre Mitsubishi Fuso y Hino Motors, pero sujeta a medidas de mitigación

    Senador Walker por definiciones políticas en la administración de Kast: “No voy a ser un incondicional del gobierno”

    Manuel Marfán sostiene que rebaja al impuesto corporativo no se compensará con crecimiento: “Eso es incorrecto”

    Trump confirma “conversaciones muy sólidas” con Irán y apunta a un acuerdo inminente

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

    Review de la Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB a vuelo de dron

    Review de la Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB a vuelo de dron

    El clima en la Tierra se está volviendo “más extremo”, advierten los expertos: cuáles son los efectos más preocupantes

    El clima en la Tierra se está volviendo “más extremo”, advierten los expertos: cuáles son los efectos más preocupantes

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Servicios

    ¿Cuándo es la Semana Santa? Revisa el calendario con los próximos feriados en Chile

    ¿Cuándo es la Semana Santa? Revisa el calendario con los próximos feriados en Chile

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alex Michelsen por el Masters de Miami

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alex Michelsen por el Masters de Miami

    Rating del domingo 22 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 22 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ¿Cuándo es la Semana Santa? Revisa el calendario con los próximos feriados en Chile
    Chile

    ¿Cuándo es la Semana Santa? Revisa el calendario con los próximos feriados en Chile

    Senador Walker por definiciones políticas en la administración de Kast: “No voy a ser un incondicional del gobierno”

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alex Michelsen por el Masters de Miami

    “Apurar el cierre de sumarios”: los ahorros de gastos que planea impulsar la ministra de Salud
    Negocios

    “Apurar el cierre de sumarios”: los ahorros de gastos que planea impulsar la ministra de Salud

    Chad Syverson, experto en productividad de la U. de Chicago: “Debemos ser cautelosamente optimistas sobre la IA”

    FNE da luz verde a fusión entre Mitsubishi Fuso y Hino Motors, pero sujeta a medidas de mitigación

    Qué se sabe del accidente aéreo en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York que dejó dos fallecidos y decenas de heridos
    Tendencias

    Qué se sabe del accidente aéreo en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York que dejó dos fallecidos y decenas de heridos

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

    El clima en la Tierra se está volviendo “más extremo”, advierten los expertos: cuáles son los efectos más preocupantes

    Ahora fue Palavecino: el lamento de Daniel Garnero tras la tercera expulsión de la UC en la temporada
    El Deportivo

    Ahora fue Palavecino: el lamento de Daniel Garnero tras la tercera expulsión de la UC en la temporada

    La tragedia que enluta a Rodrigo Ureña y a Millonarios, rival de O’Higgins en la Copa Sudamericana

    “Es fácil criticar a un juvenil”: la defensa del DT de Atlético Mineiro tras error de Iván Román en derrota ante Fluminense

    Review de la Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB a vuelo de dron
    Tecnología

    Review de la Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB a vuelo de dron

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    El dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso vuelve a Chile con nuevo disco
    Cultura y entretención

    El dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso vuelve a Chile con nuevo disco

    La Misteriosa Mirada del Flamenco consigue dos nominaciones a los Premios Platino 2026

    Muere a los 51 años Carrie Anne Fleming, actriz de la serie Supernatural

    Trump confirma “conversaciones muy sólidas” con Irán y apunta a un acuerdo inminente
    Mundo

    Trump confirma “conversaciones muy sólidas” con Irán y apunta a un acuerdo inminente

    Ucrania destaca su papel en Medio Oriente para reivindicar sus aspiraciones de adhesión a la OTAN

    ¿Por qué Dimona, el corazón de la investigación nuclear israelí, es un objetivo para Irán?

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones
    Paula

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones

    Ni rápido ni lento: así funciona el metabolismo

    Reducción mamaria: las razones detrás de la decisión