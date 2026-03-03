5.400 pelotas, 7 toneladas de arcilla y mucha audiencia: los números que dejó el BCI Seguros ChileOpen 2026

En medio de las especulaciones sobre el futuro de la Gira Sudamericana, el BCI Seguros ChileOpen sigue dando pasos importantes como un torneo de referencia en la región. Con un cuadro principal muy similar al de Buenos Aires y del ATP 500 de Río de Janeiro, en la edición de este año dio un nuevo salto.

“El Bci Seguros ChileOpen 2026 sigue creciendo. Este año trabajamos con una inversión un 10% superior a la edición anterior, destinada a fortalecer integralmente el torneo: mejoras en infraestructura, rediseño de accesos y graderías, incorporación de más de 400 m² de pantallas LED, sistema de arbitraje electrónico en todas las canchas y ampliación de nuestra capacidad VIP a 700 personas, señala Catalina Fillol, directora del certamen.

Por primera vez, el torneo se vinculó con la ciudad de una manera mucho más explícita. “También quisimos que la experiencia trascendiera el recinto, llevando el torneo a la ciudad con la instalación de pantallas en Parque Araucano para que más personas pudieran vivir los partidos en vivo. Además, proyectamos una audiencia global cercana a 3,5 millones de personas”, destaca.

Uno de los puntos altos en la historia del torneo siempre ha sido el uso de pantallas y de tecnología. Por ejemplo, en esta edición se instalaron más de 400 m² de pantallas LED en todas las canchas, convirtiéndolo en uno de los pocos ATP de arcilla con esta cobertura.

Asimismo, el sistema de Electronic Line Calling (ELC) se implementó en todas las canchas (estándar obligatorio ATP desde 2025). Además, se dio paso al sistema de climatización ecológica Australair en VIP y Village, capaz de reducir hasta 10°C la temperatura ambiente con menor consumo energético.

“Las mejoras siempre han sido año tras año y se fue notando. Pero este año te diría que fue un año que me parece que dio un salto de calidad muy grande en toda la infraestructura, por lo menos. Las canchas están mejor que nunca. Sobre todo la sala del Village y de la zona del VIP. La verdad que está extraordinario”, dice Javier Frana, capitán argentino de Copa Davis y comentarista del torneo para HBO Max-TNT Sports.

“Se notó mucho y es algo que se nota en la pasión y las ganas que le ponen. Y el corazón, te das cuenta. Te diría que es uno de los torneos en los que los jugadores se sienten como más en familia”, añade.

Mientras que Catalina Fillol celebra el gran éxito que tuvo el certamen: “El balance del BCI Seguro Chile Open ha sido muy bueno, creemos que logramos el objetivo que era aumentar la audiencia durante la semana con respecto a los años anteriores, se logró con creces; ver aquí una semifinal y una final con un estadio totalmente lleno, sin tener que depender de un tenista nacional, es lo que muestra que el país realmente reconoce este evento como tal y que disfrutan de un buen tenis de primer nivel”.

El torneo en cifras

Dentro de los principales avances, el Court Central Jaime Fillol se amplió a 5.300 espectadores, mientras que la Cancha 1 quedó con un aforo de 800 personas y la Cancha 2, con una capacidad de 300. Por otra parte, el Área VIP corporativa aumentó de 550 a 700.

En cuanto a la audiencia y alcance, el certamen tuvo 3,5 millones de espectadores globales en televisión, producto de una transmisión en más de 65 países. Esta cifra aumenta si se considera que las señales oficiales de la ATP llegan a más 140 naciones, además de 18 partidos emitidos localmente.

En cuanto a las cifras operativas específicas, el torneo utilizó 5.400 pelotas, se destinaron 7 toneladas de arcillas para las canchas, se utilizaron 91 focos, repartidos entre el Court Central y la Cancha 1.

El montaje del torneo comenzó la última semana de enero, con jornadas de lunes a domingo donde se vieron diferentes puntos de la producción. En total, 3 mil personas trabajaron en el torneo, trabajando de forma directa e indirecta, sin contar personas durante montaje.

Después de esta exitosa edición, el torneo se ilusiona. “En 2027, queremos seguir creciendo, seguir entregándole al país un evento en el cual se puedan sentir orgullosos y mejorar un poco eso, entregarle al público una instancia de entretención, de compartir y de orgullo nacional”, cierra la directora del certamen.