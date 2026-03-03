SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    5.400 pelotas, 7 toneladas de arcilla y mucha audiencia: los números que dejó el BCI Seguros ChileOpen 2026

    El ATP 250 capitalino mostró grandes avances durante esta nueva versión, la fue rompiendo varios récords propios. "Dio un salto de calidad muy importante", señala Javier Frana, capitán argentino de Copa Davis.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    El BCI Seguros ChileOpen 2026 se disputó con un gran marco de público en las tribunas. Felipe Zanca/Photosport

    En medio de las especulaciones sobre el futuro de la Gira Sudamericana, el BCI Seguros ChileOpen sigue dando pasos importantes como un torneo de referencia en la región. Con un cuadro principal muy similar al de Buenos Aires y del ATP 500 de Río de Janeiro, en la edición de este año dio un nuevo salto.

    “El Bci Seguros ChileOpen 2026 sigue creciendo. Este año trabajamos con una inversión un 10% superior a la edición anterior, destinada a fortalecer integralmente el torneo: mejoras en infraestructura, rediseño de accesos y graderías, incorporación de más de 400 m² de pantallas LED, sistema de arbitraje electrónico en todas las canchas y ampliación de nuestra capacidad VIP a 700 personas, señala Catalina Fillol, directora del certamen.

    Por primera vez, el torneo se vinculó con la ciudad de una manera mucho más explícita. “También quisimos que la experiencia trascendiera el recinto, llevando el torneo a la ciudad con la instalación de pantallas en Parque Araucano para que más personas pudieran vivir los partidos en vivo. Además, proyectamos una audiencia global cercana a 3,5 millones de personas”, destaca.

    Uno de los puntos altos en la historia del torneo siempre ha sido el uso de pantallas y de tecnología. Por ejemplo, en esta edición se instalaron más de 400 m² de pantallas LED en todas las canchas, convirtiéndolo en uno de los pocos ATP de arcilla con esta cobertura.

    Asimismo, el sistema de Electronic Line Calling (ELC) se implementó en todas las canchas (estándar obligatorio ATP desde 2025). Además, se dio paso al sistema de climatización ecológica Australair en VIP y Village, capaz de reducir hasta 10°C la temperatura ambiente con menor consumo energético.

    “Las mejoras siempre han sido año tras año y se fue notando. Pero este año te diría que fue un año que me parece que dio un salto de calidad muy grande en toda la infraestructura, por lo menos. Las canchas están mejor que nunca. Sobre todo la sala del Village y de la zona del VIP. La verdad que está extraordinario”, dice Javier Frana, capitán argentino de Copa Davis y comentarista del torneo para HBO Max-TNT Sports.

    “Se notó mucho y es algo que se nota en la pasión y las ganas que le ponen. Y el corazón, te das cuenta. Te diría que es uno de los torneos en los que los jugadores se sienten como más en familia”, añade.

    Mientras que Catalina Fillol celebra el gran éxito que tuvo el certamen: “El balance del BCI Seguro Chile Open ha sido muy bueno, creemos que logramos el objetivo que era aumentar la audiencia durante la semana con respecto a los años anteriores, se logró con creces; ver aquí una semifinal y una final con un estadio totalmente lleno, sin tener que depender de un tenista nacional, es lo que muestra que el país realmente reconoce este evento como tal y que disfrutan de un buen tenis de primer nivel”.

    El torneo en cifras

    Dentro de los principales avances, el Court Central Jaime Fillol se amplió a 5.300 espectadores, mientras que la Cancha 1 quedó con un aforo de 800 personas y la Cancha 2, con una capacidad de 300. Por otra parte, el Área VIP corporativa aumentó de 550 a 700.

    En cuanto a la audiencia y alcance, el certamen tuvo 3,5 millones de espectadores globales en televisión, producto de una transmisión en más de 65 países. Esta cifra aumenta si se considera que las señales oficiales de la ATP llegan a más 140 naciones, además de 18 partidos emitidos localmente.

    En cuanto a las cifras operativas específicas, el torneo utilizó 5.400 pelotas, se destinaron 7 toneladas de arcillas para las canchas, se utilizaron 91 focos, repartidos entre el Court Central y la Cancha 1.

    El montaje del torneo comenzó la última semana de enero, con jornadas de lunes a domingo donde se vieron diferentes puntos de la producción. En total, 3 mil personas trabajaron en el torneo, trabajando de forma directa e indirecta, sin contar personas durante montaje.

    Después de esta exitosa edición, el torneo se ilusiona. “En 2027, queremos seguir creciendo, seguir entregándole al país un evento en el cual se puedan sentir orgullosos y mejorar un poco eso, entregarle al público una instancia de entretención, de compartir y de orgullo nacional”, cierra la directora del certamen.

    Más sobre:TenisBCI Seguros ChileOpen 2026Catalina FillolJavier FranaATP 250 de Santiago

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Diputado Barría por mesa de la cámara de diputados: “Estamos bastante avanzados en el acuerdo con el oficialismo, con el PDG”

    Cita por cable chino termina de manera abrupta: Kast exige a Boric retractarse y desata molestia del Mandatario

    Ad portas de reunión en La Moneda por cable chino: Muñoz afirma que se ha traspasado información “de la forma más responsable posible”

    Ganancias de las AFP subieron 22% en 2025 y sumaron US$ 762 millones

    Consumo per cápita de palta en 2025 alcanza récord en Chile y solo es superado por un país

    Escalada bélica en Medio Oriente dispara el precio del gas y el petróleo llega a máximos desde mediados de 2024

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Temblor hoy, martes 3 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 3 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Anuncian el regreso de Arcángel a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Anuncian el regreso de Arcángel a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Temblor hoy, martes 3 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, martes 3 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Diputado Barría por mesa de la cámara de diputados: “Estamos bastante avanzados en el acuerdo con el oficialismo, con el PDG”

    Cita por cable chino termina de manera abrupta: Kast exige a Boric retractarse y desata molestia del Mandatario

    Bolsas mundiales se hunden por aumento de hostilidades en Medio Oriente y el Dow Jones pierde más de 800 puntos antes de la apertura
    Negocios

    Bolsas mundiales se hunden por aumento de hostilidades en Medio Oriente y el Dow Jones pierde más de 800 puntos antes de la apertura

    Ganancias de las AFP subieron 22% en 2025 y sumaron US$ 762 millones

    Consumo per cápita de palta en 2025 alcanza récord en Chile y solo es superado por un país

    En cuánto tiempo el cuerpo logra estar en forma después de volver a hacer ejercicio, según la ciencia
    Tendencias

    En cuánto tiempo el cuerpo logra estar en forma después de volver a hacer ejercicio, según la ciencia

    La planta medicinal que puede ayudar a combatir el Alzheimer, según un estudio

    Cuánta lluvia caerá en marzo en Santiago y cuándo comienza el frío

    Claudio Borghi revela el motivo por el que Matías Zaldivia pasó de Colo Colo a la U: “No se fue por decisión propia”
    El Deportivo

    Claudio Borghi revela el motivo por el que Matías Zaldivia pasó de Colo Colo a la U: “No se fue por decisión propia”

    “Por canchero, me lo cruzo y le meto una dura”: Arturo Vidal amenaza a Rodrigo De Paul

    Con chilenos en el top 20: sitio alemán entrega lista de agencias de representación con más traspasos en último mercado

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra
    Tecnología

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    “Esculpido por el viento”: los detalles del Xiaomi Vision Gran Turismo presentado en MWC 2026

    Cómo es el Leica Leitzphone powered by Xiaomi, el smartphone que promete conquistar a los amantes de la fotografía

    De la guitarra de palo al Parque O’Higgins: las canciones que definen el paso de Gepe y Manuel García por Lollapalooza
    Cultura y entretención

    De la guitarra de palo al Parque O’Higgins: las canciones que definen el paso de Gepe y Manuel García por Lollapalooza

    Big Time Rush en Chile: la nostalgia como show

    Los Actor Awards revuelven la temporada de premios: Pecadores y Michael B. Jordan pisan fuerte

    Aumentan a cerca de 800 los muertos en Irán por la ofensiva a gran escala de Estados Unidos e Israel
    Mundo

    Aumentan a cerca de 800 los muertos en Irán por la ofensiva a gran escala de Estados Unidos e Israel

    Trump afirma que Estados Unidos “puede librar guerras eternamente” en base a sus reservas de municiones

    Israel anuncia un nuevo despliegue de tropas en el sur de Líbano en plena campaña de bombardeos en el país

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?
    Paula

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras