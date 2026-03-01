Javier Frana, capitán de Copa Davis de Argentina: “El torneo está extraordinario; se nota el corazón que le ponen”

Como ha sido costumbre en los últimos años, Javier Frana visita el BCI Seguros ChileOpen, siempre en su rol de comentarista de HBO Max-TNT Sports, la señal oficial del torneo, pero desde el año pasado le sumó a esa función su trabajo como capitán del equipo argentino de Copa Davis.

¿Qué le ha parecido el torneo en comparación a otros años?

Siempre las mejoras son año a año, pero te diría que este año dio un salto de calidad muy grande en toda la infraestructura. Las canchas están mejor que nunca. Sobre todo, la sala del Village y de la zona del VIP. La verdad que está extraordinario. Se nota el corazón que le ponen y te diría que es uno de los torneos en que los jugadores se sienten más en familia, porque justamente la organización es muy familiar.

También ha podido ver a los jugadores argentinos.

Este es el primer contacto que tengo con ellos después de la derrota que tuvimos en Corea. No estuve en Buenos Aires y después ellos se fueron a Río. Recién en estas horas los estoy saludando y viendo. Ahora tenemos un margen de tiempo hasta septiembre.

En Argentina se habló mucho de que hubo jugadores que no pudieron o no quisieron jugar derechamente. ¿Cómo enfrentó toda esa situación?

No se generó ningún ambiente o clima más que lo que fue ocurriendo con los hechos. O sea, los hechos no estuvieron cargados de ningún tipo de cargas emocionales. No fue una decisión por parte de los jugadores que haya tenido que ver contra algo, sino que tenía que ver con una situación en la que ellos tenían que tomar una decisión. Y la decisión de ellos en su mayoría fue la de priorizar esta gira, que es muy importante. Mi propuesta es de tratar de que obviamente estén todos, que todos estén con la mayor predisposición. Pero bueno, hay que saber a veces aceptar decisiones y trabajar con lo que uno tiene.

Entonces, no comparte esa decisión...

A ver, para mí siempre fue muy importante y te diría que fue lo más importante... Yo jugué tres Juegos Olímpicos, jugué Panamericanos, fui abanderado Panamericano, tuve medallas en los Panamericanos, medallas en los Juegos Olímpicos de Seúl. Jugué siempre Copa Davis, en mi carrera una sola vez falté y otra no me eligieron. Entonces, desde ese punto de vista, tengo como un amor especial por todo lo que tiene que ver con los equipos y con las representaciones.

A mí me divierte, me parece súper fascinante, pero yo no estoy en una función en la que tengo que hacer un análisis de lo que decide cada uno, si está bien, si está mal, si es lógico... Porque yo tengo que respetar esas decisiones, así como yo también a veces les pido que respeten las que tengo que tomar. Creo que de eso se trata.

¿Para usted Argentina siempre fue lo más importante?

Sí, pero también eran otros tiempos. Entonces, a ver, sí, me parece súper importante para la vida de un jugador. Son cosas así que te dejan mucho, que te dan una marca, que le dan a tu vida; cosas que realmente después te quedan y sientes un gran orgullo de haber logrado, pero eso es una cuestión y una apreciación personal. Los calendarios hoy son mucho más tiranos que antes, entonces es lo que es y con eso uno va tratando de ver cómo se puede mejorar a partir de ahí.

Hace unos días Luciano Darderi decía que usted llamó a su padre para ver la opción de sumarlo al equipo de Copa Davis argentino...

Es un tema que pone la prensa. Ha tenido una buena actuación y si uno lo pone como argentino, lógicamente, que es uno de los principales rankeados. En Argentina se lo considera argentino y su situación ya sabemos cómo es. Surgió más que nada por una cuestión de la prensa. Cuando me preguntaron si me gustaría que jugara, dije obvio que sí.

¿Pero conversó con el padre de Darderi?

Hablé telefónicamente y quedamos en algún momento ahora de juntarnos en estas horas. Pero tiene que ver más que nada para poner blanco sobre negro y ver cuáles son las situaciones, porque todo esto generó un gran revuelo. También hay restricciones, porque ya estuvo en los Juegos Olímpicos...

Pasemos a Chile, ¿cómo ve la situación de Christian Garin? ¿Cómo se puede salir de un momento tan complejo?

Sería una imprudencia de mi parte poder decir cómo se debe salir. Primero, porque cada persona tiene sus mecanismos, tiene sus duelos, sus situaciones, sus creencias, sus entendimientos que no siempre son comunes y creo que solamente una persona especialista y profesional que conozca y que lo conozca podría darle alguna recomendación.

Lo que uno quiere es ver que él pueda encontrar esa felicidad que en algún momento tuvo dentro de una cancha de tenis, que encuentre y que pueda reformular muchas cosas que a veces son adversas o que en la vida te pone a prueba. Y, bueno, tomarlo como un desafío para fortalecerse, para tratar de ir por algo mejor. Yo siempre les digo a los jugadores es, y no le estoy dando ningún consejo ni a Christian ni a nadie, sino simplemente que lo tomen y que lo entiendan como que el tenis es lo más importante de lo menos importante. Hay veces que suceden cosas alrededor que te das cuenta de que sí es lo más importante y esto está bien. Obviamente, es de los que le dedican un montón de tiempo, pero en algunos casos es tratar de tomarlo desde ese lado, sin llevarlo a un drama.

Y en el caso de Nicolás Jarry, ¿qué piensa?

Sí, salvo las diferencias sobre el tema de pérdidas, es una situación dentro de la cancha, donde no logran encontrar sus mejores versiones. Como te digo, la historia de Nico es distinta a la de Christian y ahí también cada uno tiene sus situaciones, sus temas, sus cuestiones tal vez no resueltas. Pero es muy difícil opinar porque uno no sabe bien qué es, cómo responden y cómo están.

¿Qué le ha parecido lo que ha visto de Alejandro Tabilo?

Alejandro tiene un juego muy bueno, muy peligroso. Es incómodo de enfrentar, su condición de zurdo, su saque, sus tiros bastante punzantes, su derecha... y eso claramente ya le dio un lugar en el mundo. Y, a la vez, es un jugador que tiene, claramente, la posibilidad de seguir buscando un perfeccionamiento, una evolución, una identidad que le permita consolidarse, seguir escalando y permanecer arriba.

¿Y cómo ve a Chile frente a España en septiembre?

Es difícil hacer pronósticos porque en Copa Davis, así como no hay ranking en los jugadores, nunca se sabe cómo se va a encontrar cada uno de los equipos, quiénes va a tener, quiénes no. Falta mucho tiempo y evidentemente que Chile, jugando de local, siempre tiene una situación a favor porque les encanta a todos jugar en su país, la gente los alienta y hace sentir la localía, y eso claramente contra España es algo a favor, pero también hay que ver qué es lo trae España. Sí uno se imagina que por Chile van a estar todos disponibles.

¿Se imagina 13 años como capitán, como Nicolás Massú?

¡Trece años! Yo arranqué apenas mi segundo año y todavía con algunas situaciones en las que uno va viviendo cosas nuevas o viviendo situaciones que son inéditas en este cargo que me toca, pero no es que esté pendiente de acumular años. Si se da, no sé. No tengo ni idea.

Por último, ¿cuál es su postura sobre el futuro?

Es una gira súper valiosa para nosotros, para nuestro tenis, y es como que da la sensación de que se está tratando de sobrevivir, y eso suena como ingrato, en el sentido de que todos los torneos están ahí, como dando un examen y viendo a ver si les bajan el pulgar o no. No sé exactamente cómo es la situación, tampoco quiero presuponer porque tal vez está súper en firme y no hay ningún problema y la gira no se va a modificar y son solamente versiones que se instalan y no quisiese alimentarme de eso. Sí es importante para nuestros jugadores, es muy valioso jugar cerca de casa

¿Se imagina la gira en cemento?

No me puse a pensar en ello. Sí, yo creo que a veces no se trata de lo que uno quiera, sino de lo que se decida. Ojalá que simplemente tengan conciencia de lo que es la gira, por lo menos en polvo de ladrillo para nosotros, y lo que representa el polvo de ladrillo para nuestro tenis.