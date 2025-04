A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Coquimbo Unido por TV y online

Futbol, Colo Colo vs Coquimbo Unido. Fecha 20, Campeonato Nacional 2024. El jugador de Coquimbo Unido Salvador Sanchez, izquierda, disputa el balon contra el defensa de Colo Colo durante el partido de primera division disputado en el estadio Monumental en Santiago, Chile. 16/08/2024 Dragomir Yankovic/Photosport Football, Colo Colo vs Coquimbo Unido. 20 th turn, 2024 National Championship. Coquimbo Unido's player Salvador Sanchez, left, vies the ball against defense of Colo Colo during the first division match held at the Monumental stadium in Santiago, Chile. 16/08/2024 Dragomir Yankovic/Photosport

DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT