Adam Bareiro, el goleador de Boca Juniors que amenaza a la UC y que vivió un especial capítulo con Daniel Garnero

Boca Juniors intentará comenzar con todo la búsqueda de una nueva Copa Libertadores para su palmarés. La tarea en este 2026 inicia en el Claro Arena, enfrentando a Universidad Católica por la primera fecha de la fase de grupos de la competencia.

El delantero paraguayo Adam Bareiro ve en la escuadra auriazul una oportunidad de revancha en su carrera. Después de haber tenido una magra experiencia en River Plate y haber descendido con Fortaleza en el Brasileirao, el ariete encontró un refugio en Boca Juniors donde ha vivido un resurgimiento.

En los siete partidos que ha disputado con los xeneizes ya se ha anotado con cuatro goles, destacando su adaptación a la exigencia que implica defender al club y al juego de sus compañeros, en especial con Tomás Aranda como nexo en el mediocampo.

Claro que en este resurgir hubo una figura que fue clave: Juan Martín Palermo.

Según reveló, el Titán lo ayudó a recuperar su confianza con el gol en Brasil. “Cuando él vino a Fortaleza, yo no andaba bien. Me dijo que conocía mis cualidades, que no debía demostrarle nada. Me dio confianza y volví a hacer goles”, declaró en conversación con la revista Desde la Boca, medio oficial del club.

“Tenerlo como DT fue un privilegio. Quedó una muy linda relación con Martín y fue una de las primeras personas con las cuales hablé antes de llegar a Boca. Me dijo que el Mundo Boca era especial y que me preparase para disfrutarlo”, agregó.

Durante su etapa en Fortaleza, Bareiro encaró 14 partidos bajo las órdenes de Palermo, en los que anotó siete goles y entregó dos asistencias, lo que le permitió dar el salto a Boca.

Ahora, pondrá todo su esfuerzo para seguir siendo protagonista en la Copa Libertadores. “Yo siempre soñé con esta copa, es lo máximo en Sudamérica. Ganarla con Boca sería algo extraordinario. El hincha de Boca se hace notar en cualquier lado. Lo vi en Salta, Santa Fe y Córdoba. En La Bombonera es un éxtasis de emociones, es impresionante vivirlo y difícil contarlo. Ver a toda esa gente alentando y descontrolada, representa un plus para los jugadores locales”, cerró Bareiro.

El reencuentro con Garnero

La presencia de Adam Bareiro en Boca Juniors le trae además un recuerdo especial al técnico de Universidad Católica Daniel Garnero.

Esto pues, en su etapa como seleccionador de la Albirroja, el DT tuvo la posibilidad de dirigir al delantero, siendo el encargado de llamarlo por primera vez a una convocatoria.

“Que orgullo y privilegio el poder defender a mi país. Que sea el comienzo de muchas cosas lindas mi querida Albirroja”, escribió en 2023 tras enfrentar a Argentina por las Eliminatorias.