El Deportivo

Ahora es por méritos: Qatar jugará su segundo Mundial consecutivo

Los asiáticos se inscriben en el torneo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá el próximo año. Al de 2022 habían ido como anfitriones. Sudáfrica también amarra un cupo.

Christian GonzálezPor 
Christian González
El festejo qatarí (Foto: Qatar Stars League en X)

Ahora es por méritos. Qatar se inscribe en el Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá en 2026 y participará por segunda vez consecutiva en la máxima instancia del fútbol. La anterior había sido en 2022, cuando el país asiático fue el anfitrión de la fiesta.

El equipo dirigido por el español Julen Lopetegui se inscribió en la historia al vencer a Emiratos Árabes Unidos por un sufrido 2-1. Era el único resultado que le servía para asegurar el cupo en el marco de un triangular que completaba Omán, la cuarta ronda de las intrincadas clasificatorias asiáticas.

Ahora es por méritos: Qatar jugará su segundo Mundial consecutivo

El conjunto de Lopetegui tuvo que esperar hasta la segunda etapa para asegurar la victoria. En los 49′, Boualem Khoukhi conectó un centro de Akram Afif para abrir el marcador.

En los 74′, Pedro Miguel sentenció el marcador definitivo, con un potente cabezazo después de un lanzamiento de esquina.

El descuento emiratí llegó en el octavo minuto adicional a través de Sultan Adil.

Qatar se suma a Australia, Japón, Irán, Jordania Corea del Sur y Uzbekistán como los clasificados de la zona asiática al torneo.

Sudáfrica también se suma

Otro exanfitrión que aseguró un cupo es Sudáfrica, que venció a Ruanda por 3-0 en la última jornada de las Eliminatorias africanas. Anotaron Thalente Mbatha, Oswin Appollis y Evidence Makgopa.

En su caso, contó una ‘ayuda’ notable: el triunfo de Nigeria sobre Benín, que arrancaba la jornada como líder del grupo C. Un hat-trick de Victor Oshimen resultó clave para asegurar un 4-0 que, además, permitirá que Las Águilas Verdes disputen el repechaje. El otro tanto lo anotó Frank Onyeka, en el primer minuto de adición.

