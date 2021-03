Al Betis de Pellegrini y Bravo le sale económico el punto

Hace 1 hora

Manuel Pellegrini está sexto en la liga española, con uno de los presupuestos más bajos. FOTO: REUTERS.

En el torneo español, donde cada club tiene un límite salarial, al cuadro sevillano le ha salido US$ 1,45 millones por cada uno de los 39 puntos obtenidos. Tiene el sexto mejor rendimiento en cuanto a unidades por cada dólar gastado en salarios. El último, lejos, es el Real Madrid, que con una hoja salarial anual de US$ 570 millones ha logrado 53 puntos; es decir, más de US$ 7 por la unidad: el punto más caro de la Liga