SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Al fondo de Sudamérica y muy lejos de Argentina y Brasil: la liga chilena fue la segunda con menos partidos en 2025

    El Torneo Nacional cuenta con 240 encuentros en su totalidad. Entre los 10 campeonatos de Primera División que tiene la región, el certamen local se equiparó con Bolivia y únicamente sobrepasó a Venezuela. Argentina, con 30 clubes, supera los 500 partidos.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    La liga chilena fue la segunda con menos partidos en Sudamérica durante 2025. SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

    La temporada 2026 del fútbol chileno inició con la promesa de jugar más. Ya se han disputado dos fechas de la Liga de Primera, que permanece con su formato de torneo largo con dos ruedas. El que saca más puntos es campeón, como en los campeonatos más fuertes del orbe. También partió la Copa Chile, incluyendo a los cuadros de la división de honor y del Ascenso. Las novedades asoman en dos vertientes.

    El año futbolístico comenzó con la Supercopa (que ganó Coquimbo Unido), con nuevo diseño, adoptando el estilo Final Four, que usan en Italia y España, por ejemplo. Además, se agrega un nuevo torneo al organigrama: la Copa de la Liga. Acá solo participan los elencos de Primera, cuyo premio será un cupo internacional. Arrancará en marzo.

    Más que por una decisión deportiva, el hecho de que haya más fútbol durante el año obedece a la deuda que la ANFP tiene con TNT Sports, su principal socio (el dueño de los derechos de televisión). La compañía de Warner Bros. Discovery reclamó perjuicios económicos por los juegos suspendidos a causa del estallido social de 2019 y, luego, por los meses de inactividad durante la pandemia, en 2020. El convenio firmado por ambos, luego de una extensa batalla judicial, establece, entre otros aspectos, aumentar la cantidad de partidos al año. Por eso el cambio de formato de la Supercopa y la creación de un nuevo certamen.

    Aunque haya sido producto de la obligación de cumplimiento del acuerdo, lo concreto es que este año habrá más fútbol en las canchas del país (durante los 12 meses). “Los equipos de Primera van a sumar de 30 a 42 partidos”, mencionó Yamal Rajab, gerente de Ligas, previo a la Supercopa. Esto viene a aplacar un reclamo transversal: en Chile se juega poco. Si se contrasta con los vecinos de la región, esa percepción queda al desnudo.

    ¿Cuánto se juega en la liga chilena?

    Haciendo el ejercicio de revisar los 10 campeonatos de Primera División de Sudamérica en el año pasado (no se contemplan copas nacionales), la Liga de Primera aparece en el fondo de la tabla, si de cantidad de partidos se trata. En total, fueron 240 encuentros, a lo largo de 30 fechas. Esto se viene repitiendo sucesivamente desde 2022 y se repetirá en 2026, al contar con el mismo formato.

    En la región, el torneo chileno se equiparó con el de Bolivia. La División Profesional altiplánica también cuenta con 16 equipos y con un torneo largo de dos ruedas (el otro en Conmebol que tiene este formato es Brasil, con 20 clubes). La liga boliviana se jugó entre marzo y diciembre, completando 240 juegos. Chile solo superó a Venezuela. La Liga FUTVE, como se conoce al certamen llanero, cuenta con 14 elencos y tuvo 233 cotejos el año pasado, entre Apertura y Clausura.

    No necesariamente la cantidad de partidos va anexada al número de clubes. El ejemplo es Paraguay, cuya Primera División cuenta con solo 12 clubes, pero jugó más que la Liga de Primera de Chile. Con dos torneos en el año (Apertura y Clausura), la liga paraguaya registró 276 partidos en 2025. Otros ejemplos son Ecuador y Uruguay, que teniendo la misma cantidad de clubes en Primera que Chile exhiben más actividad, llegaron a la barrera de los 300 duelos.

    Los ajustes en el número de clubes y en los formatos han permitido que ligas como la ecuatoriana y la peruana hayan crecido exponencialmente. En el caso de la Liga Pro de Ecuador, aumentó su actividad en un 30 por ciento: de 240 partidos en 2023, a 312 en 2025.

    Mientras tanto, en la parte alta del escalafón se ubica Argentina. La “liga de los campeones del mundo”, con varios sismos a su haber con la presidencia de Claudio “Chiqui” Tapia, saca una distancia importante en cantidad de partidos. Claro, con 30 clubes en Primera es lógico. El formato es de dos torneos cortos, Apertura y Clausura, con 255 partidos cada certamen. Entonces, en el año pasado tuvo un total de 510. El segundo del continente es Colombia, que también cuenta con dos torneos cortos, sumando 452 juegos.

    Partidos en cada liga de Sudamérica (en 2025):

    LigaPartidosEquiposFormato
    Argentina51030Dos torneos (Apertura y Clausura)
    Colombia45220Dos torneos (Apertura y Finalización)
    Brasil38020Torneo largo, todos contra todos
    Perú32719Dos torneos (Apertura y Clausura)
    Ecuador31216Torneo de 2 etapas: Fase Inicial (todos contra todos) y un hexagonal
    Uruguay30016Tres torneos (Apertura, Intermedio y Clausura)
    Paraguay27612Dos torneos (Apertura y Clausura)
    Bolivia24016Torneo largo, todos contra todos
    Chile24016Torneo largo, todos contra todos
    Venezuela23314Dos torneos (Apertura y Clausura)

    Fuente: Elaboración propia

    Más sobre:Fútbol nacionalLiga de PrimeraFútbol chilenoPrimera DivisiónLigas de SudaméricaConmebolLiga venezolanaLiga bolivianaLiga ProLiga argentinaLa Tercera PM

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Steinert continúa con su despliegue territorial para preparar su arribo al Ministerio de Seguridad: hoy visitó La Pintana

    Cencosud suma a exCEO de Bimbo en España, Portugal y Argentina para impulsar la “transformación” de la firma

    Defensoría de la Niñez interpone recurso de protección contra Dorothy Pérez por solicitud de datos de juventudes trans

    Minsal indaga composición de frutillas bañadas en “chocolate” que no se derrite

    Sube presión por Jouannet: Kaiser plantea que su continuidad es “compleja” y derecha exige explicaciones

    A un mes del “estallido socialista”: el rencor que acumula el PS con Boric que propició la fractura en la alianza

    Lo más leído

    1.
    Weligton, excapitán de Málaga: “Pellegrini tiene todos los atributos para dirigir una selección como la de Brasil”

    Weligton, excapitán de Málaga: “Pellegrini tiene todos los atributos para dirigir una selección como la de Brasil”

    2.
    El delantero entrena con el Sifup: Colo Colo entra en la pelea por fichar a Sergi Santos

    El delantero entrena con el Sifup: Colo Colo entra en la pelea por fichar a Sergi Santos

    3.
    Exjugador de Colo Colo y Alianza Lima destroza a Pablo Guede: “No está a la altura”

    Exjugador de Colo Colo y Alianza Lima destroza a Pablo Guede: “No está a la altura”

    4.
    “Si usa el temperamento solo para pegar patadas, no dará resultado en Colo Colo”: el perfil del zaguero Javier Méndez

    “Si usa el temperamento solo para pegar patadas, no dará resultado en Colo Colo”: el perfil del zaguero Javier Méndez

    5.
    Un Sudamericano para el olvido: la Roja Sub 20 femenina se despide de Paraguay última en su grupo y sin hacer un gol

    Un Sudamericano para el olvido: la Roja Sub 20 femenina se despide de Paraguay última en su grupo y sin hacer un gol

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    Rating del jueves 12 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 12 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Steinert continúa con su despliegue territorial para preparar su arribo al Ministerio de Seguridad: hoy visitó La Pintana
    Chile

    Steinert continúa con su despliegue territorial para preparar su arribo al Ministerio de Seguridad: hoy visitó La Pintana

    Defensoría de la Niñez interpone recurso de protección contra Dorothy Pérez por solicitud de datos de juventudes trans

    Minsal indaga composición de frutillas bañadas en “chocolate” que no se derrite

    Cencosud suma a exCEO de Bimbo en España, Portugal y Argentina para impulsar la “transformación” de la firma
    Negocios

    Cencosud suma a exCEO de Bimbo en España, Portugal y Argentina para impulsar la “transformación” de la firma

    Accionistas minoritarias del Hipódromo Chile lanzan nueva ofensiva legal contra casinos online

    Accidente en El Teniente: Codelco remueve a altos cargos tras “inconsistencias y ocultamientos” en información entregada

    Caso Nancy Guthrie: los nuevos detalles que entregó el FBI sobre el sospechoso de su desaparición
    Tendencias

    Caso Nancy Guthrie: los nuevos detalles que entregó el FBI sobre el sospechoso de su desaparición

    Qué significa para el clima la “mayor desregulación de la historia” anunciada por Trump

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Al fondo de Sudamérica y muy lejos de Argentina y Brasil: la liga chilena fue la segunda con menos partidos en 2025
    El Deportivo

    Al fondo de Sudamérica y muy lejos de Argentina y Brasil: la liga chilena fue la segunda con menos partidos en 2025

    En vivo: Alejandro Tabilo y Tomás Etcheverry definen el paso a las semifinales del ATP de Buenos Aires en el tercer set

    Mauricio Pinilla le pone presión a Juan Martín Lucero en la U: “Si no hace más de 15 goles, para afuera”

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos
    Tecnología

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Hermanos Ilabaca presentan “Venus en Marte” el primer adelanto de su nuevo disco
    Cultura y entretención

    Hermanos Ilabaca presentan “Venus en Marte” el primer adelanto de su nuevo disco

    Entre AC/DC, Soda Stereo y Rosalía: los conciertos que marcarán la primera mitad de 2026

    Ca7riel y Paco Amoroso se unen a Sting en la espiritual Hasta Jesús tuvo un Mal Día

    La actividad de Elon Musk en redes sociales revelaría una creciente obsesión con la supremacía blanca
    Mundo

    La actividad de Elon Musk en redes sociales revelaría una creciente obsesión con la supremacía blanca

    Canciller alemán afirma que “el orden internacional ya no existe” y que grandes potencias ponen en riesgo la libertad europea

    Tribunal Superior británico declara ilegal considerar como terrorista al grupo “Palestine Action”

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles