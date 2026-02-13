Al fondo de Sudamérica y muy lejos de Argentina y Brasil: la liga chilena fue la segunda con menos partidos en 2025

La temporada 2026 del fútbol chileno inició con la promesa de jugar más. Ya se han disputado dos fechas de la Liga de Primera, que permanece con su formato de torneo largo con dos ruedas. El que saca más puntos es campeón, como en los campeonatos más fuertes del orbe. También partió la Copa Chile, incluyendo a los cuadros de la división de honor y del Ascenso. Las novedades asoman en dos vertientes.

El año futbolístico comenzó con la Supercopa (que ganó Coquimbo Unido), con nuevo diseño, adoptando el estilo Final Four, que usan en Italia y España, por ejemplo. Además, se agrega un nuevo torneo al organigrama: la Copa de la Liga. Acá solo participan los elencos de Primera, cuyo premio será un cupo internacional. Arrancará en marzo.

Más que por una decisión deportiva, el hecho de que haya más fútbol durante el año obedece a la deuda que la ANFP tiene con TNT Sports, su principal socio (el dueño de los derechos de televisión). La compañía de Warner Bros. Discovery reclamó perjuicios económicos por los juegos suspendidos a causa del estallido social de 2019 y, luego, por los meses de inactividad durante la pandemia, en 2020. El convenio firmado por ambos, luego de una extensa batalla judicial, establece, entre otros aspectos, aumentar la cantidad de partidos al año. Por eso el cambio de formato de la Supercopa y la creación de un nuevo certamen.

Aunque haya sido producto de la obligación de cumplimiento del acuerdo, lo concreto es que este año habrá más fútbol en las canchas del país (durante los 12 meses). “Los equipos de Primera van a sumar de 30 a 42 partidos”, mencionó Yamal Rajab, gerente de Ligas, previo a la Supercopa. Esto viene a aplacar un reclamo transversal: en Chile se juega poco. Si se contrasta con los vecinos de la región, esa percepción queda al desnudo.

¿Cuánto se juega en la liga chilena?

Haciendo el ejercicio de revisar los 10 campeonatos de Primera División de Sudamérica en el año pasado (no se contemplan copas nacionales), la Liga de Primera aparece en el fondo de la tabla, si de cantidad de partidos se trata. En total, fueron 240 encuentros, a lo largo de 30 fechas. Esto se viene repitiendo sucesivamente desde 2022 y se repetirá en 2026, al contar con el mismo formato.

En la región, el torneo chileno se equiparó con el de Bolivia. La División Profesional altiplánica también cuenta con 16 equipos y con un torneo largo de dos ruedas (el otro en Conmebol que tiene este formato es Brasil, con 20 clubes). La liga boliviana se jugó entre marzo y diciembre, completando 240 juegos. Chile solo superó a Venezuela. La Liga FUTVE, como se conoce al certamen llanero, cuenta con 14 elencos y tuvo 233 cotejos el año pasado, entre Apertura y Clausura.

No necesariamente la cantidad de partidos va anexada al número de clubes. El ejemplo es Paraguay, cuya Primera División cuenta con solo 12 clubes, pero jugó más que la Liga de Primera de Chile. Con dos torneos en el año (Apertura y Clausura), la liga paraguaya registró 276 partidos en 2025. Otros ejemplos son Ecuador y Uruguay, que teniendo la misma cantidad de clubes en Primera que Chile exhiben más actividad, llegaron a la barrera de los 300 duelos.

Los ajustes en el número de clubes y en los formatos han permitido que ligas como la ecuatoriana y la peruana hayan crecido exponencialmente. En el caso de la Liga Pro de Ecuador, aumentó su actividad en un 30 por ciento: de 240 partidos en 2023, a 312 en 2025.

Mientras tanto, en la parte alta del escalafón se ubica Argentina. La “liga de los campeones del mundo”, con varios sismos a su haber con la presidencia de Claudio “Chiqui” Tapia, saca una distancia importante en cantidad de partidos. Claro, con 30 clubes en Primera es lógico. El formato es de dos torneos cortos, Apertura y Clausura, con 255 partidos cada certamen. Entonces, en el año pasado tuvo un total de 510. El segundo del continente es Colombia, que también cuenta con dos torneos cortos, sumando 452 juegos.

Partidos en cada liga de Sudamérica (en 2025):

Liga Partidos Equipos Formato Argentina 510 30 Dos torneos (Apertura y Clausura) Colombia 452 20 Dos torneos (Apertura y Finalización) Brasil 380 20 Torneo largo, todos contra todos Perú 327 19 Dos torneos (Apertura y Clausura) Ecuador 312 16 Torneo de 2 etapas: Fase Inicial (todos contra todos) y un hexagonal

Uruguay 300 16 Tres torneos (Apertura, Intermedio y Clausura) Paraguay 276 12 Dos torneos (Apertura y Clausura) Bolivia 240 16 Torneo largo, todos contra todos Chile 240 16 Torneo largo, todos contra todos Venezuela 233 14 Dos torneos (Apertura y Clausura)

Fuente: Elaboración propia