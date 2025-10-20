Alejandro Tabilo no puede ante Aleksandr Búblik y se despide en primera ronda del Torneo de Viena
El tenista chileno cae en dos parciales ante el kazajo. Un quiebre en cada set fue suficiente para marcar la distancia.
Apenas una hora y veinte minutos duró el paso de Alejandro Tabilo (75° del mundo) por el ATP 500 de Viena. El chileno no logró sostener su nivel ante un Aleksandr Bublik (16°) que fue más preciso en los momentos clave y terminó imponiéndose por un doble 6-4.
El encuentro comenzó con buenas sensaciones para el zurdo. En los primeros juegos, Tabilo mostró solidez desde la línea de base, metiendo un alto porcentaje de primeros servicios y buscando imponer su ritmo. El duelo parecía parejo, sin puntos de quiebre y con ambos protegiendo bien su saque. Sin embargo, todo cambió en el noveno game. El nacido en Rusia consiguió el primer quiebre del partido y no lo desaprovechó. Cerró el set con autoridad.
El primer parcial dejó cifras que explican el desarrollo. Bublik ganó el 91% de los puntos con su primer servicio, mientras que Tabilo apenas llegó al 73%. Esa diferencia se tradujo en una enorme brecha a la hora de enfrentar los puntos de presión. El kazajo no cedió ni una sola oportunidad de quiebre.
En el segundo set, el libreto se repitió. Tabilo comenzó bien, manteniendo su servicio con comodidad y mostrando una actitud más agresiva. Pero el diestro, fiel a su estilo impredecible, no tardó en desequilibrar. En el séptimo juego, el chileno cometió un error insólito. Una derecha sencilla que envió ancha y le costó el quiebre. El kazajo, que a esas alturas ya jugaba con confianza, confirmó el break con su saque y encaminó el triunfo sin titubeos.
El marcador refleja una diferencia de jerarquía en los momentos decisivos. Bublik conectó 12 aces, salvó el único punto de quiebre que enfrentó y cerró con frialdad. Tabilo, en cambio, no consiguió inquietar realmente al europeo, pese a sostener buenos números de primer servicio (73%) y mostrar pasajes de solidez.
El chileno, que había aterrizado en el torneo tras llegar a cuartos de final del Challenger de Olbia, no logró sostener su nivel en Viena. Su exhibición fue insuficiente frente a un rival que manejó mejor los tiempos y que nunca le permitió entrar en ritmo. Ahora, su calendario lo llevará al Challenger de Bratislava 2, donde intentará reencontrarse con el triunfo y asegurar puntos clave para mantenerse dentro del top 100 del ranking. Será una oportunidad para recuperar confianza antes del cierre de la temporada. Bublik, en tanto, avanza a octavos de final.
