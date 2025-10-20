Alejandro Tabilo no puede ante Aleksandr Búblik y se despide en primera ronda del Torneo de Viena. . Por @atptour_es

Apenas una hora y veinte minutos duró el paso de Alejandro Tabilo (75° del mundo) por el ATP 500 de Viena. El chileno no logró sostener su nivel ante un Aleksandr Bublik (16°) que fue más preciso en los momentos clave y terminó imponiéndose por un doble 6-4.

El encuentro comenzó con buenas sensaciones para el zurdo. En los primeros juegos, Tabilo mostró solidez desde la línea de base, metiendo un alto porcentaje de primeros servicios y buscando imponer su ritmo. El duelo parecía parejo, sin puntos de quiebre y con ambos protegiendo bien su saque. Sin embargo, todo cambió en el noveno game. El nacido en Rusia consiguió el primer quiebre del partido y no lo desaprovechó. Cerró el set con autoridad.

El primer parcial dejó cifras que explican el desarrollo. Bublik ganó el 91% de los puntos con su primer servicio, mientras que Tabilo apenas llegó al 73%. Esa diferencia se tradujo en una enorme brecha a la hora de enfrentar los puntos de presión. El kazajo no cedió ni una sola oportunidad de quiebre.

Un estreno inapelable 🔥



🇰🇿 Alexander Bublik, octavo favorito, inicia su camino en Viena con paso firme ante Tabilo (6-4, 6-4).@ErsteBankOpen | #ErsteBankOpen pic.twitter.com/lQCqR2rWj3 — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) October 20, 2025

En el segundo set, el libreto se repitió. Tabilo comenzó bien, manteniendo su servicio con comodidad y mostrando una actitud más agresiva. Pero el diestro, fiel a su estilo impredecible, no tardó en desequilibrar. En el séptimo juego, el chileno cometió un error insólito. Una derecha sencilla que envió ancha y le costó el quiebre. El kazajo, que a esas alturas ya jugaba con confianza, confirmó el break con su saque y encaminó el triunfo sin titubeos.

El marcador refleja una diferencia de jerarquía en los momentos decisivos. Bublik conectó 12 aces, salvó el único punto de quiebre que enfrentó y cerró con frialdad. Tabilo, en cambio, no consiguió inquietar realmente al europeo, pese a sostener buenos números de primer servicio (73%) y mostrar pasajes de solidez.

El chileno, que había aterrizado en el torneo tras llegar a cuartos de final del Challenger de Olbia, no logró sostener su nivel en Viena. Su exhibición fue insuficiente frente a un rival que manejó mejor los tiempos y que nunca le permitió entrar en ritmo. Ahora, su calendario lo llevará al Challenger de Bratislava 2, donde intentará reencontrarse con el triunfo y asegurar puntos clave para mantenerse dentro del top 100 del ranking. Será una oportunidad para recuperar confianza antes del cierre de la temporada. Bublik, en tanto, avanza a octavos de final.