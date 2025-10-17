SUSCRÍBETE
El Deportivo

Alejandro Tabilo se despide del Challenger de Olbia tras un trabajado partido

El tenista nacional, 73° del ranking ATP, cayó en los cuartos de final de la competencia contra el español Pablo Carreño Busta (104°) en tres set

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Simon Bruty/USTA

Alejandro Tabilo se despide del Challenger de Olbia. El tenista nacional cayó por 6-3, 1-6 y 7-6(3) contra el español Pablo Carreño en los cuartos de final de la competencia.

El partido arrancó complicado desde el inicio para la raqueta nacional. El español se fue con todo y consiguió ponerse 15-40 arriba en el primer juego, consiguiendo dos chances de quiebre. Si bien el chileno pudo salvar la situación, acabó cediendo el game más adelante.

A pesar de esto, Tabilo mantuvo arriba el ánimo y se propuso recuperarlo de inmediato. Así atacó con todo en el juego siguiente, recuperando el quiebre e igualando las acciones.

El quinto game también fue amargo para Jano, pues volvió a sufrir un quiebre. Si bien intentó recuperarlo en el siguiente, llegando a registrar cuatro puntos de quiebre a su favor, el hispano supo aguantar los embates para seguir arriba por 4-2.

El golpe de gracia llegó en el noveno game. Tabilo inició con la obligación de conservar su saque, pero no pudo hacer nada contra los intentos de Carreño y el set terminó 6-3 a favor del europeo.

Un segundo set contundente

A pesar de lo anterior, Alejandro Tabilo se las arregló para golpear fuerte a Pablo Carreño en el segundo set.

Tras un inicio parejo, el duelo comenzó a inclinarse a favor de la raqueta nacional en el tercer game, instante en el que aprovechó la primera chance para quebrarle el servicio de su rival y pasar adelante por 2-1.

No contento con aquello fue por más, registrando nuevos quiebres en el quinto y séptimo juego, cerrando el parcial por 6-1 y obligando a ir por una tercera manga.

Un cierre al debe

Con la experiencia recién vivida en los sets anteriores, tanto Tabilo como Carreño tomaron sus precauciones. Ahora ya no había margen de error y eso se notó en la cancha.

En esta instancia manejaron la presión, esperando el momento justo para atacar. Claro que ninguno encontró el instante preciso para hacerlo, por lo que el duelo debió definirse en el tie brak.

En este desempate Tabilo arrancó mal al ceder su primer servicio, dándole la oportunidad a Carreño de tomar la delantera. La situación empeoró cuando entregó su saque otra vez en el cierre de la definición, lo que le permitió al español imponerse por 7-6 (3) y quedarse con el paso a las semifinales.

En esta instancia el ibérico deberá medirse pensando en alcanzar la final contra el ganador del cruce entre su compatriota Martin Landaluce (110°) y el serbio Dusan Lajovic (121°).

