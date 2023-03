Alejandro Tabilo sigue los pasos de Garin y también avanza en Indian Wells

Christian Garin no era el único compatriota que estaba en el primer Master de la temporada, Indian Wells. Alejandro Tabilo (187° del ATP) saltó a la cancha en el último turno de la noche de este lunes, para enfrentar a Christopher O’Connell (86°).

Y el duelo fue más que atractivo, ya que en la primera manga, el chileno sorprendió a todos los presenten en el torneo californiano y con sendos quiebres de servicio, se quedó con el tablero: 6-3. Sin embargo, lo que parecía un expedito camino a la victoria, se complicó en el segundo set, pues O’Connell se metió en el encuentro y quedó 3-0 arriba.

Pero Tabilo no se intimidó ni se desconcentró. Volvió a la lucha, metió un break e igualó el marcador. Luego vino un game para cada uno y un quiebre para el chileno: 5-4 y con el servicio a su favor. No obstante, el oceánico se repuso, el devolvió el “favor” y todo quedó en tablas.

Lamentablemente, para el nacional vino un repunte de su oponente, ganó 7-5, y hubo que decidir en la última manga. La misma que empezó bastante pareja, hasta el undécimo juego, cuando Tabilo quebró el servicio de su oponente, quedó 6-5 arriba y con el saque en su poder. Oportunidad que fue aprovechada de inmediato, para imponer el 7-5, quedarse con el partido y seguir los pasos de su amigo Garin.

Cabe recordar que Tabilo fue eliminado en la primera ronda del ATP de Santiago y se retiró de la semifinal del dobles, para cuidar su físico. “Lamentablemente tengo que anunciar que me voy a retirar del dobles de esta noche. Es una decisión que he tomado con mi equipo. Físicamente no venimos muy bien y queremos cuidar el cuerpo para toda la temporada. Se nos viene una gira muy larga ahora y hemos tomado esa decisión de cuidar el cuerpo”, dijo la semana pasada.