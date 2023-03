Alejandro Tabilo anuncia su baja del dobles en el Chile Open: “Queremos cuidar el cuerpo para toda la temporada”

Gran golpe para la organización y los fanáticos del Chile Open. Alejandro Tabilo anunció que no competirá en el partido de dobles que se iba a disputar esta misma tarde. Una baja que se realiza por el tema físico y que de paso deja sin chances de seguir jugando a su compañero Tomás Barrios.

“Lamentablemente tengo que anunciar que me voy a retirar del dobles de esta noche. Es una decisión que he tomado con mi equipo. Físicamente no venimos muy bien y queremos cuidar el cuerpo para toda la temporada. Se nos viene una gira muy larga ahora y hemos tomado esa decisión de cuidar el cuerpo”, expuso el zurdo en un video divulgado por los canales oficiales del ATP 250 de Santiago.

La dupla Tabilo-Barrios venía de disputar un gran partido de cuartos de final durante la noche del jueves, en el cual eliminaron al binomio mejor sembrado del evento. El nivel mostrado por los nacionales y el gran ambiente que generaron en las tribunas, hacía pensar que ahora eran los gran favoritos para llevarse el título. Pero no.

El nacido en Toronto entendió su cuerpo no le permitía seguir jugando y se despidió con emoción de San Carlos de Apoquindo. “Quiero agradecerle a todos el apoyo que me han dado estos partidos, anoche fue algo increíble que por fín volví a disfrutar dentro de una cancha, compitiendo, dándoles alegrías. Toca recuperar bien y volver a cómo estábamos antes, físicamente fuertes. Espero que sigan disfrutando del Chile Open, espero volver a competir con todo y darlo todo como siempre se ha hecho”, concluyó.