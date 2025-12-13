VOTA INFORMADO por $1100
    El Deportivo

    ¿Alexis y Suazo serán titulares? El equipo que alista el Sevilla para recibir al Real Oviedo

    El equipo andaluz enfrenta este domingo a Real Oviedo por la liga española y su entrenador, Matías Almeyda, deberá suplir la baja de 10 de sus jugadores.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Gabriel Suazo felicita a Alexis Sánchez por su gol. Foto: @SevillaFC.

    Tras perder el clásico ante el Betis y empatar con Valencia, el Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez necesita ganar en casa para arrancar de los puestos de descenso y seguir soñando con clasificar a un torneo continental para la temporada venidera.

    Y la cita con Real Oviedo parece ideal para conseguir el objetivo, pues el cuadro asturiano marcha penúltimo en la tabla de LaLiga y ha ganado sólo dos de los quince partidos que ha jugado. ¿El problema? Las lesiones que afectan al cuadro de los chilenos y que dejó 10 de sus hombres fuera de la citación.

    Sánchez esta citado para el duelo de Sevilla. Foto: Sevilla FC.

    ¿Juegan Alexis Sánchez y Gabriel Suazo? Este es el 11 del Sevilla

    Pese a que en la semana, el club subió fotos con varios de los futbolistas con problemas físicos entrenando a la par de sus compañeros, lo cierto es que el entrenador -Matías Almeyda- tuvo serias dudas para armar la citación.

    Fue así como Gabriel Suazo no logró recuperarse del todo de la dolencia que presentó en el sóleo de la pierna izquierda luego del enfrentamiento con el Espanyol en noviembre pasado.

    Con el lateral chileno descartado, el dolor de cabeza para el estratega argentino no es menor pues casi todos los deportistas que estarán en las tribunas pertenecen a la última línea. Por lo mismo, el Diario de Sevilla informó que el transandino cambiará su esquema táctico y eso dejará sin espacio a Alexis Sánchez.

    “Con las ausencias en los costados, puede ser que Almeyda opte por una defensa de cinco, dejando arriba a Chidera Ejuke y Akor Adams como referencias ofensivas”, publicó el medio hispano. De ser así, el Niño Maravilla tendrá que esperar nuevamente su oportunidad en el banco de suplentes.

    “Coincidíamos en el desorden por momentos del partido anterior (contra el Betis). Logramos ordenarnos con otro sistema en Mestalla (pasaron del 4-2-3-1 al 5-4-1), privándonos de llegar a la portería rival con más frecuencia, pero sí tuvimos tenencia, movilidad y orden defensivo. Vi cosas que mejoraron y otras en las que tenemos que seguir creciendo. Cada rival juega de manera diferente y el domingo seguramente será distinto. Veremos de qué manera seguimos con ese orden”, reveló el DT.

    ¿Cuál es la probable formación del Sevilla?

    Vlachodimos en portería; Carmona, Cardoso, Gudelj, Castrín y Oso en defensa; Agoumé, Mendy y Sow en l zona de volantes y Ejuke y Adams en delantera.

    ¿Cuándo juega y quién transmite el duelo del Sevilla?

    El Sevilla recibe a Oviedo este domingo 14 de diciembre, a las 10 de la mañana, y el duelo será transmitido por ESPN2 y Disney+Premium.

