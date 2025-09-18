Alianza Lima: el longevo y mundialista equipo peruano que amenaza a Universidad de Chile en la Copa Sudamericana

El proyecto de Alianza Lima ha encontrado un equilibrio, al menos en el plano internacional. Un equipo que vino desde abajo en la Copa Libertadores, que debió pasar tres rondas eliminatorias en las que dejó en el camino a Boca Juniors y Deportes Iquique, antes de disputar la fase grupal del torneo.

Sin embargo, no pudo ante la regularidad de Sao Paulo y Libertad de Paraguay para rematar tercero en un grupo en el que dejó último a otro club argentino: Talleres de Córdoba.

Ya en la Sudamericana, eliminó a Gremio de Brasil en los playoffs e hizo lo mismo con Universidad Católica de Ecuador, en los octavos de final, para lograr el derecho a medirse a Universidad de Chile en la ronda de los mejores ocho clubes.

La clave de este éxito, que sobresale con creces en los últimos años del fútbol de su país, está en la conformación experimentado, con muchas copas encima y con muchos jugadores avezados en estas instancias.

Y es que los Íntimos tienen uno de los planteles más longevos entre los que sobreviven en la competición internacional. Una media de edad de 28 años, solo superados por los 28,9 de Fluminense de Río de Janeiro y el Bolívar de La Paz que tiene 28,4.

Cuarto en ese registro está el equipo azul chileno con un promedio de edad que se empina hasta los 27,8. Al otro lado de esa lista está Independiente del Valle de Ecuador con una media de 26,1 como la plantilla más joven.

Mucha experiencia

Lo cierto es que la escuadra limeña tiene muchos futbolistas que claramente superan la media de sus inscritos, dirigidos de manera cercana y eficiente por el argentino Néstor Pipo Gorosito, una de las presencias en este suceso.

Es más, en el plantel completo hay 14 jugadores que tienen 30 años cumplidos o más. En orden descendente, destacan los dos atacantes más viejos de todos los que hay en competencia. Tanto Paolo Guerrero como Hernán Barcos tienen 41 años. El delantero argentino es el capitán y gran referente de los Blanquiazules, convirtiendo 13 goles en lo que va de la temporada contando todos los torneos. Detrás de ellos está el experimentado zaguero central Carlos Zambrano, quien cuenta con 36 años.

En la previa del duelo ante los azules, el defensor de la escuadra blanquiazul contó cuál es el ambiente que impera en un equipo con grandes aspiraciones en el torneo internacional.

“Aquí en Alianza Lima, el Pipo Gorosito hizo cambiar todo mi chip. Existe una excelente comunicación y libertad de juego. Me siento muy cómodo y eso motiva a cualquier jugador. No llego a los 50 años, seguramente, pero mientras tanto solo quiero disfrutar el poco tiempo que me queda”, explicó el exjugador de Boca Juniors al programa local Mano a mano.

En la misma línea, el Kaiser agregó que “mientras tenga las ganas de seguir jugando, siendo consciente y autocrítico con el nivel que pueda tener, seguiré hacia adelante. Cuando sienta que no esté en ese nivel, seré el primero en dar ese paso al costado para no salir mal. Yo siento que ahora sumo mucho al grupo. Mientras me sienta tranquilo, estaré ahí”.

En el equipo tambié se suman los mediocampistas Sergio Peña y Pedro Aquino, y los defensas Carlos Zambrano y Miguel Trauco, mundialistas con la Selección Peruana el 2022.

