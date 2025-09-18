SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Alianza Lima: el longevo y mundialista equipo peruano que amenaza a Universidad de Chile en la Copa Sudamericana

El plantel incaico es el tercero de más edad entre los ocho que quedan en la competencia, solo superados por Fluminense y Bolívar. Los Íntimos tiene 14 jugadores de 30 años o más, entre ellos dos de 41: Paolo Guerrero y Hernán Barcos.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, tiene 41 años. FOTO. X @Sudamericana.

El proyecto de Alianza Lima ha encontrado un equilibrio, al menos en el plano internacional. Un equipo que vino desde abajo en la Copa Libertadores, que debió pasar tres rondas eliminatorias en las que dejó en el camino a Boca Juniors y Deportes Iquique, antes de disputar la fase grupal del torneo.

Sin embargo, no pudo ante la regularidad de Sao Paulo y Libertad de Paraguay para rematar tercero en un grupo en el que dejó último a otro club argentino: Talleres de Córdoba.

Ya en la Sudamericana, eliminó a Gremio de Brasil en los playoffs e hizo lo mismo con Universidad Católica de Ecuador, en los octavos de final, para lograr el derecho a medirse a Universidad de Chile en la ronda de los mejores ocho clubes.

La clave de este éxito, que sobresale con creces en los últimos años del fútbol de su país, está en la conformación experimentado, con muchas copas encima y con muchos jugadores avezados en estas instancias.

Y es que los Íntimos tienen uno de los planteles más longevos entre los que sobreviven en la competición internacional. Una media de edad de 28 años, solo superados por los 28,9 de Fluminense de Río de Janeiro y el Bolívar de La Paz que tiene 28,4.

Cuarto en ese registro está el equipo azul chileno con un promedio de edad que se empina hasta los 27,8. Al otro lado de esa lista está Independiente del Valle de Ecuador con una media de 26,1 como la plantilla más joven.

Mucha experiencia

Lo cierto es que la escuadra limeña tiene muchos futbolistas que claramente superan la media de sus inscritos, dirigidos de manera cercana y eficiente por el argentino Néstor Pipo Gorosito, una de las presencias en este suceso.

Es más, en el plantel completo hay 14 jugadores que tienen 30 años cumplidos o más. En orden descendente, destacan los dos atacantes más viejos de todos los que hay en competencia. Tanto Paolo Guerrero como Hernán Barcos tienen 41 años. El delantero argentino es el capitán y gran referente de los Blanquiazules, convirtiendo 13 goles en lo que va de la temporada contando todos los torneos. Detrás de ellos está el experimentado zaguero central Carlos Zambrano, quien cuenta con 36 años.

En la previa del duelo ante los azules, el defensor de la escuadra blanquiazul contó cuál es el ambiente que impera en un equipo con grandes aspiraciones en el torneo internacional.

“Aquí en Alianza Lima, el Pipo Gorosito hizo cambiar todo mi chip. Existe una excelente comunicación y libertad de juego. Me siento muy cómodo y eso motiva a cualquier jugador. No llego a los 50 años, seguramente, pero mientras tanto solo quiero disfrutar el poco tiempo que me queda”, explicó el exjugador de Boca Juniors al programa local Mano a mano.

En la misma línea, el Kaiser agregó que “mientras tenga las ganas de seguir jugando, siendo consciente y autocrítico con el nivel que pueda tener, seguiré hacia adelante. Cuando sienta que no esté en ese nivel, seré el primero en dar ese paso al costado para no salir mal. Yo siento que ahora sumo mucho al grupo. Mientras me sienta tranquilo, estaré ahí”.

En el equipo tambié se suman los mediocampistas Sergio Peña y Pedro Aquino, y los defensas Carlos Zambrano y Miguel Trauco, mundialistas con la Selección Peruana el 2022.

LEE TAMBIÉN

Lee también:

Más sobre:FútbolCopa SudamericanaAlianza LimaUniversidad de ChilePaolo Guerrero

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Incautan más de 300 aparatos electrónicos de contrabando con destino a Bolivia en paso Chungará

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención

Carabineros recupera tres vehículos robados durante patrullaje en Santiago: hay dos detenidos

Detienen a hombre por homicidio en Puente Alto: víctima fue citada mediante engaño por banda de microtraficantes

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Cuatro detenidos tras robo con violencia en Quilicura: dos resultaron heridos durante persecución

Lo más leído

1.
Rechazo a reforma contra dieta de Boric y acuerdo para aislarla desatan día de furia de Jiles (PDG)

Rechazo a reforma contra dieta de Boric y acuerdo para aislarla desatan día de furia de Jiles (PDG)

2.
Copa Libertadores: Palmeiras vence en casa de River Plate con Paulo Díaz como uno de los grandes villanos

Copa Libertadores: Palmeiras vence en casa de River Plate con Paulo Díaz como uno de los grandes villanos

3.
Cómo limpiar la parrilla para preparar el asado y por qué no se recomienda la cebolla o el limón

Cómo limpiar la parrilla para preparar el asado y por qué no se recomienda la cebolla o el limón

4.
Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

5.
Prefijos por spam: retail financiero acusa caída de 40% en contactos de llamadas de cobranza y alerta efecto en crédito

Prefijos por spam: retail financiero acusa caída de 40% en contactos de llamadas de cobranza y alerta efecto en crédito

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Conoce los desvíos y cortes de tránsito en Santiago por Te Deum Ecuménico este 18 de septiembre

Conoce los desvíos y cortes de tránsito en Santiago por Te Deum Ecuménico este 18 de septiembre

Temblor hoy, jueves 18 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 18 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Qué está abierto durante el feriado irrenunciable del 18 de septiembre

Qué está abierto durante el feriado irrenunciable del 18 de septiembre

Incautan más de 300 aparatos electrónicos de contrabando con destino a Bolivia en paso Chungará
Chile

Incautan más de 300 aparatos electrónicos de contrabando con destino a Bolivia en paso Chungará

Conoce los desvíos y cortes de tránsito en Santiago por Te Deum Ecuménico este 18 de septiembre

Carabineros recupera tres vehículos robados durante patrullaje en Santiago: hay dos detenidos

Sierra Gorda, Mejillones y Tocopilla entre las comunas que más alzas han tenido en avalúos fiscales de terrenos mineros en 4 años
Negocios

Sierra Gorda, Mejillones y Tocopilla entre las comunas que más alzas han tenido en avalúos fiscales de terrenos mineros en 4 años

Mercado anticipa pocos efectos en Chile tras decisión de la Fed

La Fed finalmente baja la tasa de interés y se esperan dos recortes más este año

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa
Tendencias

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Qué son las “pelotas de Neptuno”, las extrañas esferas que aparecen en las playas

En este país nombraron ministra a una IA: “Es el primer miembro del gabinete que no está presente físicamente”

Pozo histórico: la FIFA repartirá 355 millones de dólares para clubes que cedan jugadores en el Mundial y Eliminatorias
El Deportivo

Pozo histórico: la FIFA repartirá 355 millones de dólares para clubes que cedan jugadores en el Mundial y Eliminatorias

“Es un país extraordinario”: campeón con Yugoslavia recuerda el Mundial Sub 20 realizado en Chile 1987

La advertencia del técnico de Peñarol a Brayan Cortés tras su último fallo en la liga uruguaya

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Jimmy Kimmel fue sacado “indefinidamente” del aire por sus comentarios sobre Charlie Kirk
Cultura y entretención

Jimmy Kimmel fue sacado “indefinidamente” del aire por sus comentarios sobre Charlie Kirk

Se abre el archivo de David Bowie: entre una película fallida, vestuario e instrumentos

El desesperado relato de Don Francisco de la pesadilla que significó el final de Sábado Gigante

Bernie Sanders se convierte en el primer senador estadounidense en decir que Israel comete un genocidio en Gaza
Mundo

Bernie Sanders se convierte en el primer senador estadounidense en decir que Israel comete un genocidio en Gaza

Trump confirma que declarará al movimiento Antifa como organización terrorista

Lula afirma no tener “ninguna relación con Trump” y asegura que el pueblo de EE.UU. será quien pagará por sus errores

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención
Paula

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos