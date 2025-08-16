SUSCRÍBETE
El Deportivo

Antonia Vergara se consagra campeona del W15 de Santiago

La tenista chilena conquistó su primer título profesional singles, tras vencer a la argentina Camila Markus en tres mangas.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica

Antonia Vergara se coronó campeona del Primer LP Open Series by IND W15, tras superar en la final a la argentina Camila Markus por 6-2, 4-6 y 6-1, alcanzando así su primer título individual en el profesionalismo.

En el regreso de los torneos ITF Pro Circuit femeninos a Chile luego de seis años, la jugadora de 18 años brilló en su primera final profesional y levantó el trofeo en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional.

Vergara se consagró este sábado en el Estadio Nacional. @Mediap_sport

Este título corona un positivo proceso de internacionalización para la exnúmero 13 del mundo en Juniors, quien en el último tiempo ha sumado experiencia en certámenes del ITF World Tennis Tour en Argentina y Serbia, en una gira financiada por la Federación de Tenis de Chile en conjunto con el Instituto Nacional de Deportes (IND).

Vergara podría además alcanzar el bis en Santiago, ya que junto a la italiana Beatrice Stagno disputará esta misma jornada la final de dobles frente a Fernanda Labraña y la peruana Romina Ccuno.

Más sobre:TenisPolideportivoW15 de SantiagoAntonia Vergara

