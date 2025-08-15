Antonia Vergara arrasa para alcanzar su primera final profesional en el W15 de Santiago
La tenista 18 años logró una arrolladora victoria sobre la argentina Justina González
En el histórico regreso de los torneos W15 a Chile, luego de seis años de ausencia, el tenis nacional celebrará la presencia de una representante local en la final de singles.
Se trata de Antonia Vergara, de 18 años y ex número 13 del mundo en juniors, quien disputará su primera final profesional este sábado en el Parque Estadio Nacional.
La capitalina aseguró su paso a la definición tras imponerse con autoridad por 6-0 y 6-2 sobre la argentina Justina González. Su rival por el título será también una inédita finalista, la transandina Carla Markus, quien a primera hora venció a la chilena Fernanda Labraña por 7-6(5) y 6-4.
El duelo por el título de singles se jugará este sábado a las 11.00 horas en el Court Central Anita Lizana del Centro de Tenis y Raquetas del Parque Estadio Nacional.
Después se desarrollará la final de dobles, instancia que contará con presencia nacional.
Labraña buscará llegar a la final junto a la peruana Romina Ccuno, enfrentando a la chilena Jimar Gerald y a la ecuatoriana Mell Reasco.
Por su parte, Vergara también sigue en carrera en esta especialidad, junto a la italiana Beatrice Stagno. Se medirá contra la checa Katerina Mandelikova y la brasileña Catarina Melleiro por un lugar en la final duplas.
Los LP Open Series by IND son posibles gracias a LP Chile, la Federación de Tenis de Chile y el IND. La entrada es liberada.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Contenidos exclusivos y descuentos especialesDigital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.