Antonio Conte, DT de Inter: “En este momento vemos más cerca el título italiano”

Ni los ocho puntos que le sacó al Milan dibujan una sonrisa clara en Antonio Conte. El técnico de Inter, el sólido puntero de la Serie A italiana, vive con mesura el nuevo triunfo, esta vez en Bologna. Si bien cree que están más cerca del título que no consiguen hace 11 años.

“El scudetto hay que ganarlo sobre el terreno de juego, no con las matemáticas. Para nosotros todavía quedan 10 partidos, sabemos que el camino aún es largo y hay muchos puntos por conceder. El campeonato italiano es difícil y en cada partido hay que luchar mucho por la victoria. Es inevitable, con el paso de los partidos, empezar a ver algo, pero como lo vemos, otro equipo también puede verlo. En este momento lo vemos más cerca el título, otros un poco más lejos”, advirtió el entrenador.

Un triunfo complicado ante un rival que le dio pelea hasta el final. Eso, precisamente, es lo que más destaca Conte de esta victoria que los acerca más al scudetto, mismo título que ya consiguió con Arturo Vidal en la Juventus.

“Es inevitable, a medida que te acercas al final del torneo cada victoria se vuelve pesada. Hoy, ganarle a un equipo que no te hace jugar tranquilo es un buen paso adelante. Es nuestro mérito. Bologna es un excelente equipo y tienen un entrenador muy bueno. No fue fácil para nosotros. Jugar con los otros resultados terminados no es fácil”, aseguró.

Asimismo, el técnico destacó el triunfo después de la fecha FIFA, ya que “después de las selecciones siempre es difícil ganar. Felicito a los chicos. Ellos pusieron la atención y el espíritu adecuados. Les dije a los muchachos que esta victoria será buena si logramos lo mismo el próximo miércoles (ante el Sassuolo en duelo postergado), eso es lo más importante”.