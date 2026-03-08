Aravena y Zabala sorprenden y dejan a los primos Grimalt sin final sudamericana en Rancagua

El Circuito Sudamericano de vóleibol playa 2026 entra en su etapa decisiva en la Medialuna Monumental de Rancagua, donde varias duplas del continente han protagonizado intensos encuentros frente al público chileno. En la jornada de semifinales hubo presencia nacional en ambos cruces, aunque solo una de las parejas del Team Chile logró avanzar a la definición del campeonato.

Los experimentados primos Marco Grimalt y Esteban Grimalt no consiguieron instalarse en la final tras caer en su respectivo encuentro de semifinales. De esta manera, la dupla chilena quedó fuera de la disputa por el título y ahora deberá enfocarse en el partido por el tercer y cuarto lugar del torneo, donde intentará cerrar su participación con una medalla.

Quienes sí lograron avanzar a la definición fueron Noé Aravena y Ignacio Zabala, que superaron su cruce de semifinales con un sólido triunfo por 2-0. La dupla chilena mostró un claro manejo del juego durante todo el encuentro, imponiendo su ritmo desde el inicio y controlando las acciones en ambos sets para asegurar su paso a la final del campeonato.

Tras el partido, Zabala valoró el rendimiento del equipo durante el torneo: “Ha sido un torneo de ensueño. Fuimos de menos a más, partimos siempre con la misión de estar en cuartos. Después de los cuartos vino la semi y ahora este fue nuestro mejor juego y salió, así que estamos muy felices de llegar a la final de muy buena manera”, señaló.

Por su parte, Aravena también destacó lo especial que ha sido el campeonato y el reencuentro con varios rivales del circuito: “Volver a ver a mis amigos después de mi retiro y jugar contra los primos, que no me enfrentaba a ellos desde que disputamos el cupo por los Juegos Olímpicos de Paris, ha sido tremendo. Estoy contento, ha sido mucho trabajo. En realidad nunca paré de entrenar y feliz de estar en esta final”, comentó.

En la final del Sudamericano, la pareja nacional se medirá ante los paraguayos Giuliano Gómez y Gonzalo Melgarejo, quienes también avanzaron tras superar su respectivo duelo en la ronda previa con Venezuela.

Semifinal Sudamericana de Voley Playa, primos Grimalt vs Zabala y Aravena. Foto: Fevochi.

¿Cuándo se juega la final?

La final se jugará este domingo 8 de marzo en la Medialuna de Rancagua y podrá seguirse a través de la señal de Chilevisión a partir de las 18:15 horas. Además, la jornada decisiva del campeonato también estará disponible en las plataformas digitales de Voleysur y en el canal de YouTube de la Federación de Voleibol de Chile.