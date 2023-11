Argentina vs. Uruguay: cuándo y dónde ver el partido por las Eliminatorias Sudamericanas

Uruguay de Marcelo Bielsa visita Argentina, en un duelo que será clave en la parte alta de las Eliminatorias. La última vez que la selección transandina perdió por las Eliminatorias Sudamericana fue en marzo de 2017, cuando el equipo transandino cayó 2-0 en La Paz, por la décimo cuarta fecha en la carrera por llegar a Rusia 2018.

Desde esa derrota todo ha sido alegría para a Albiceleste. Ni siquiera la derrota en el primer partido por Qatar 2022, ante Arabia Saudita, pudo empañar la campaña del equipo que se alzó con el título, después de clasificar a la cita de manera invicta en las Clasificatorias.

Una racha que está en peligro de terminar en esta doble fecha, cuando el equipo de Lionel Scaloni reciba este jueves a la selección de Uruguay y, luego, visite a Brasil, el próximo martes en el estadio de Maracaná de Río de Janeiro.

La Celeste, ahora dirigida por el rosarino Marcelo Bielsa, representa un desafío mayor ante su vecino en la otra ribera del Río de La Plata, sobre todo después de vencer de manera categórica a los mismos brasileños, la fecha pasada, en Montevideo, pero que no vence a la Albiceleste desde 2013 por Eliminatorias.

Sin embargo, el Loco no se fía de sus compatriotas. Antes del partido, el exseleccionador de la Roja anunció un partido muy disputado en el mítico estadio La Bombonera de Buenos Aires, a las 21:00 horas de Chile.

“Trataremos de plasmar la forma en que intentamos jugar nosotros en un trámite que será disputado, competido. Buscaremos jugar, ellos también, ninguno de los equipos va a descartar ponerle dedicación e importancia a la recuperación de la pelota. No me imagino que Argentina no trate de manejar la pelota y Uruguay recuperarla, y viceversa”, dijo Bielsa.

Asimismo, agregó que “si a un rival como Argentina se le juega todo el partido defendiendo, las posibilidades de ganar son muy bajas. En cualquier cancha y ante cualquier rival vamos a tratar de dominar, puede ser que se consiga, tal vez no. Ojalá se logre con lucidez por momentos puntuales. Tengo la convicción de que Uruguay tiene futbolistas para enfrentar a un rival de este porte sin, de antemano, tomar precauciones exageradas”.

Una de las grandes preocupaciones es cómo frenar a Lionel Messi, el líder del equipo transandino y el mejor jugador de fútbol de este año, según el Balón de Oro que entrega la revista gala France Football.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Argentina vs. Uruguay?

El partido entre Argentina y Uruguay se jugará este jueves 16 de noviembre, a las 21:00 horas, en La Bombonera de Buenos Aires.

¿Dónde ver en vivo el partido de Argentina vs. Uruguay?

El partido entre Argentina y Uruguay por el Clásico del Río de la Plata, se podrá ver a través del servicio de streaming de Paramount+. Chilevisión mostrará el partido en su señal abierta una vez que termine el duelo de La Roja con Paraguay.