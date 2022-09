Ariel Holan celebra la posible nacionalización de Matías Dituro: “Es importante no solo para él y para la UC, sino también para el fútbol chileno”

Ariel Holan disfruta del buen momento que vive Universidad Católica, luego de meses de mediocridad en el Torneo Nacional. El técnico argentino se sobrepuso a las ventas y salidas de jugadores importantes y logró darle una idea de juego al tetracampeón, que se ha visto reflejado en los últimos resultados. Siete partidos sin perder, cinco triunfos consecutivos y sin recibir goles, considerando Copa Chile y campeonato local.

Por eso, el entrenador se ve feliz, alegre, a diferencia de hace un mes, cuando se le notaba ofuscado, incluso, en las conferencias de prensa, porque las cosas no estaban resultando como él esperaba. Sin embargo, ahora sí. Se le nota. También a los futbolistas. El ánimo ha cambiado completamente en San Carlos de Apoquindo. Y para bien.

Más ahora que Matías Dituro, arquero pilar de los cruzados, inició los trámites para obtener la nacionalidad chilena. “Cuando un futbolista de su jerarquía toma la decisión de hacer los trámites de nacionalización, como se vienen haciendo desde el mes de junio, es importante no solo para él y para la institución, sino también para el fútbol chileno”, comentó el DT.

Si bien el portero estudiantil volvió a San Carlos de Apoquindo luego de un año en España, donde estuvo a préstamo en el Celta de Vigo, alcanzó a estar tres años y medio viviendo en Chile, entre 2018 y 2021. Anteriormente, cuando jugó en Deportes Antofagasta, había completado un año y medio más, entre 2015 y 2017.

De esta forma, el tetracampeón podrá liberar un cupo de extranjero en el corto plazo, si los trámites iniciados por el meta transandino dan frutos prontamente. Una situación similar a la que vive el volante Luciano Aued, quien hace unos meses cumplió cinco años ininterrumpidos viviendo en Chile, ya que fichó por la Católica a mediados de 2017, con Mario Salas en el banco.

La UC apelará para recibir a la U a estadio lleno

No solo las nacionalizaciones preocupan en la precordillera, sino también la llave de cuartos de final ante Universidad de Chile, por la Copa Chile. Para Ariel Holan, el clásico universitario de este domingo, en el Santa Laura, será distinto al duelo por el Torneo Nacional, en el que los de la franja golearon a los laicos por 0-3 en Ñuñoa.

“Hay condimentos que lo hacen diferente. Hay un cambio de entrenador y eso genera energía diferente, no sé si para mejor o peor, porque es una conducción distinta, y desde el punto de vista futbolístico también. No es mucho lo que se puede cambiar en poco tiempo, pero sí hacer ajustes que marcan diferencia. De por sí, no hay dos partidos iguales, por más que sean entre mismos equipos”, sostuvo el adiestrador que logró el tricampeonato con la UC en 2021.

Para la revancha ante los azules, los cruzados tendrán que jugar sin público, debido al castigo de dos fechas que recibieron tras los desórdenes producidos ante Audax, en la despedida de San Carlos de Apoquindo.

Sin embargo, el club anunció que apelará a la sanción y que además presentará una orden de no innovar para poder recibir al elenco de Sebastián Miranda con hinchas en las tribunas, en el estadio El Teniente de Rancagua.

“Hoy presentamos un recurso de apelación a la sanción de jugar dos partidos de Copa Chile sin público y solicitamos una orden de no innovar mientras no se resuelva el recurso. Nuestro objetivo es que se sancione a los verdaderos responsables y no a la gran mayoría de Cruzadas y Cruzados que apoyan pacíficamente al equipo. Si se concede la orden de no innovar podríamos eventualmente jugar el partido de vuelta por los Cuartos de Final de Copa Chile, contra Universidad de Chile, con el apoyo de nuestros hinchas en las graderías”, informó el elenco precordillerano.