El Deportivo

Arranca el Mundial Sub 17 para Chile: qué club manda en la cantera de la Roja de Sebastián Miranda

Este miércoles debuta la selección chilena frente a Francia (12.45 horas). El Cacique es el club con mayor representación entre los 21 convocados por Sebastián Miranda para la cita planetaria, seguido por los cruzados.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Colo Colo y la UC mandan en la nómina de la Sub 17 para el Mundial de Qatar. Foto: Comunicaciones FFCH

Otra selección chilena se apresta a saltar a la cancha en un escenario global. Lo hizo la Roja Sub 20 de Nicolás Córdova como anfitrión, alcanzando los octavos de final, y ahora es el turno de la Sub 17. El cuadro juvenil, dirigido por Sebastián Miranda, es uno de los 48 participantes del Mundial de la categoría que se desarrolla en la Aspire Zone de Qatar desde este lunes. El estreno de la Rojita será este miércoles, ante Francia (12.45 horas). Los otros rivales del grupo K son Uganda y Canadá.

Esta categoría es la que exhibe mejores resultados en los últimos años. Es la cuarta Copa del Mundo en 10 años para la Sub 17, que dejó positivas sensaciones en el Sudamericano de Colombia, donde alcanzó uno de los siete cupos de la Conmebol. El combinado nacional tuvo sus últimos amistosos en Medio Oriente, previo al estreno contra los galos. Jugaron dos partidos en Emiratos Árabes Unidos, con el balance de un triunfo sobre Túnez (2-1) y un empate con Arabia Saudita (1-1).

A diferencia de lo que sucedió con la Sub 20 en el Mundial de Chile, esta Sub 17 cuenta con una marcada preponderancia de los grandes. En particular, de Colo Colo y Universidad Católica, que son los clubes que más aportan con jugadores. El Cacique lidera en representación, con cinco nominados: Bruno Torres, Matías Orellana, Alonso Olguín, Yastin Cuevas y Cristián Díaz. Si bien es cierto que el club albo tiene tradición de ser una institución formadora, no es menos cierto dejar de manifiesto los problemas que ha tenido en los últimos años con el minutaje de juveniles que exigen las bases del Campeonato Nacional.

“¿Cuál es la ambición en Qatar? El objetivo siempre va a ser el mismo, dejar el nombre de Chile lo más alto posible y vamos a trabajar para eso, nos vamos a esforzar y vamos a dejarlo todo para dejar el nombre de Chile lo más arriba”, dijo Bruno Torres, capitán de la Sub 17, en diálogo con el sitio oficial de la FIFA. El zaguero colocolino estuvo en la lista preliminar del Mundial Sub 20, al igual que su compañero Yastin Cuevas.

Por su parte, la UC cuenta con cuatro jugadores entre los 21 convocados: Francisco Daza, Amaro Pérez, Cristóbal Del Río y Joaquín Meneses. Este último es hijo del exfutbolista Fernando Meneses, campeón con los cruzados en 2010, y este año firmó su primer contrato profesional. Una mayor presencia de futbolistas de Católica en esta categoría marca una diferencia respecto al Sub 20, donde Nicolás Córdova convocó solo a uno: Juan Francisco Rossel.

¿Y Universidad de Chile? Los azules tienen dos convocados. Uno es Jhon Cortés (categoría 2008), extremo que nació en Colombia pero quien llegó al país a los seis años para radicarse en Antofagasta, para luego integrarse a las inferiores de la U. Sumó un segundo con la inclusión del portero Franco Mancilla, en reemplazo de Excequiel Bustamante, de Everton, baja por lesión. El elenco del chuncho iguala su presencia en la Selección en relación con el reciente Mundial Sub 20, donde también tuvo a dos: el golero Ignacio Sáez y el volante Flavio Moya.

En total, son 10 los clubes chilenos representados en la nómina del Sub 17. Además de los tres grandes del país, se cuenta a O’Higgins (Matías Paris y Javier Gutiérrez), Audax Italiano (Martín Jiménez), Coquimbo Unido (Vicente Villegas), Santiago Wanderers (Sebastián Vargas), Palestino (Ian Alegría), Universidad de Concepción (Jaime Poblete) y Deportes Temuco (Nicolás Pérez). Los dos convocados del exterior militan en Estados Unidos: Zidane Yáñez, en New York City, y Antonio Riquelme, de Real Salt Lake.

