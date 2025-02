Arturo Vidal avala el despido de Francisco Arrué en Ñublense

Arturo Vidal sigue con atención todos los movimientos del fútbol chileno. No solo le interesa lo que sucede en Colo Colo. De hecho, está pendiente de la participación de los elencos nacionales en la Copa Libertadores. Por eso no le gustó la eliminación de Ñublense, a manos de Boston River. El resultado del cuadro chillanejo significó el despido de Francisco Arrué. El King avala la determinación. “Primer entrenador que echan del fútbol chileno es Arrué, de Ñublense. Lo echaron altiro”, comentó de entrada.

El inicio de temporada para los sureños ha sido para el olvido. Fueron goleados por la U con un contundente 5-0, luego cayeron ante el cuadro charrúa, solo empataron ante Limache y posteriormente sumaron un empate que los dejó fuera del certamen continental. “Van dos partidos pero ya quedó eliminado, no me gustó. La verdad es que fue por el partido de ayer (miércoles), la regaló”, complementó el volante del Cacique.

Francisco Arrué, exentrenador de Ñublense. (Foto: Photosport)

Este jueves, cerca de las 21 horas, Ñublense informó la salida del estratega. “Deportivo Ñublense SADP informa que, tras mutuo acuerdo, el técnico Francisco Arrué, junto a Marcelo Araya y Braulio Valdés, han dejado de pertenecer a nuestra institución”, comenzaron escribiendo. “Al mismo tiempo, el técnico de nuestro fútbol formativo, Alejandro Gaete, asumirá de forma interina en nuestro siguiente partido frente a Everton de Viña del Mar”, añaden.

Horas antes, Arrúe había intentado aferrarse al cargo y se lanzaba contra sus críticos. “Tengo toda la energía para seguir. Si ahora me preguntas cómo estoy, estoy con la misma emoción de ustedes. Estoy con tristeza, porque queríamos seguir avanzando, hicimos todo para que sucediera, luego los análisis vendrán más en frío, porque cuando empieza a decir cosas más viscerales, uno dice cosas que no corresponden”, había dicho en rueda de prensa.

Al respecto de los cuestionamientos, el DT se respaldó en su currículo para justificar su permanencia. “Ya he dirigido (en Primera División) y eso hay que preguntarle a los dirigentes. Nosotros trabajamos para que el equipo rinda. Ha habido una crítica descarnada después del partido ante la U y después del segundo tiempo. Un partido donde, insisto, no perdimos bien y a todos nos dolió. En estricto rigor, el equipo se ha tratado de ir superando, pero con Boston River no pudimos”, lanzó.

“No es grato quedar eliminado de una copa, sobre todo jugando en casa. Hay que digerir esto, porque el fin de semana jugamos contra Everton. Este tipo de eliminaciones cuesta digerirlas”, añadió el ex Audax Italiano.