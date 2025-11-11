Así quedó la Roja en la tabla de su grupo del Mundial Sub 17 tras el triunfo ante Canadá
El equipo de Sebastián Miranda enfrentó a la escuadra norteamericana en la última fecha de su zona.
La Roja Sub 17 enfrenta a Canadá en la última fecha de la fase de grupos del Mundial de la categoría. Necesita sumar para seguir con chances de clasificar a dieciseisavos de final. Pese a la victoria, la Roja se despidió del certamen tras el sorpresivo triunfo de Uganda frente a Francia.
Así va la tabla
|Posición
|Equipo
|Puntos
|Jugados
|Ganados
|Empatados
|Perdidos
|Dif. de gol
|1
|Francia
|4
|3
|1
|1
|1
|+1
|2
|Canadá
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|Uganda
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|4
|Chile
|4
|3
|1
|1
|1
|-1
Lo Último
Lo más leído
1.
4.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.