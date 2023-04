Bajo tensión: Colo Colo viaja a Colombia sin haber cerrado los premios por la Libertadores

Colo Colo prepara su debut en la Copa Libertadores. Los albos se estrenarán este miércoles visitando a Deportivo Pereira de Colombia y lo harán con un tema pendiente sobre la mesa: la repartición de los premios que otorga el certamen más importante del continente, un asunto que esperan zanjar después del primer duelo por el torneo internacional. “El directorio tiene que dar la última palabra”, asegura un conocedor de las negociaciones.

Si bien la estructura de los premios ya estaba acordada desde la temporada pasada y consistía en que el 40% de los premios de Copa Libertadores fueran destinados al plantel. Es decir, los jugadores recibirán US$ 1,2 millones de los US$ 3 millones que entrega la Confederación Sudamericana de Fútbol por clasificar a la fase de grupos, cifras que luego se van incrementando a medida que los equipos van avanzando de ronda.

Sin embargo, surgió un nuevo incentivo. El 9 de enero pasado, la Conmebol anunció los premios para la presente edición del torneo y agregó un bono de US$ 300 mil por partido ganado en la fase de grupos. Precisamente, este elemento se transformó para los jugadores un punto de sumo interés, ya que la intención es también recibir ese monto.

Antes de viajar a Colombia, el gerente deportivo Daniel Morón abordó la situación. “Nosotros tenemos una gran relación con el plantel, con el cuerpo técnico. Llevo dos años en este cargo y la verdad es que las relaciones han sido maravillosas. No solo con el masculino sino también con el plantel femenino y con el Fútbol Joven, y esperamos mantener esas relaciones”, expresó.

En ese sentido, el arquero campeón de América reconoció que todavía hay un tema pendiente y que a su juicio no genera un impacto negativo en los jugadores. “En ningún caso los desconcentra. Estamos conscientes de lo que estamos haciendo para que sea en beneficio de todo el fútbol de Colo Colo. Siempre pasan estas cosas y hay que negociar”, agregó.

El enojo de Pavez

El capitán Esteban Pavez es uno de los que ha llevado las negociaciones junto al vicecapitán Brayan Cortés. El volante quiso ponerle paños fríos a la situación y destacó la buena disposición de Blanco y Negro. “Eso está todo ok desde el año pasado. No sé ahí las cosas que hablan ustedes que uno de repente ve, pero está todo ok. Nosotros estamos netamente enfocados en el tema del partido, con mucha ilusión y eso es lo importante”, expresó.

En ese sentido, el jugador igualmente dejó ver su molestia por el tema. “Son cosas de nosotros. A ustedes les gusta entrar en polémicas. Nosotros estamos enfocados en hacer las cosas bien, pudimos ganar el fin de semana y ahora vamos a hacerlo de la mejor forma el día miércoles en el debut. Ese es el enfoque de nosotros y estamos totalmente comprometidos en eso”, expresó.

Ante la insistencia de los medios por el tema, Pavez reaccionó. “¿Cuál polémica? ¿Qué polémica? No, es cosa de cada uno. Si uno quiere hablar, habla, pero es cosa de cada uno. A ustedes les gusta meterse en cosas de polémicas. El plantel está más unido que nunca”, dijo. Y añadió: “Obviamente que quizás han pasado un par de cosas con los dirigentes, el tema de cancha y todo eso, pero se están haciendo bien las cosas. Ellos están actuando de buena forma para mejor eso y acá no hemos tenido ningún problema con ellos”.