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    Benjamín Hites conquista su quinto podio en el “Infierno Verde” de Alemania

    El piloto chileno y sus compañeros alemanes realizaron una muy buena carrera en Nürburgring con un 2° puesto y quedando a solo 1 punto del líder en el ranking por equipos en la categoría Cup 2 GT3.

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    Benjamín Hites logró su quinto podio en Alemania. Foto: Prensa Benjamín Hites.

    Un importante segundo lugar obtuvo el chileno Benjamín Hites (Black Falcon Team) junto a sus compañeros alemanes Alexander Hardt y Benjamin Koslowski, durante la tercera fecha del Campeonato Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) en la categoría Cup2 GT3 a bordo de Porsche 911, llegando solo a 3 segundos 105 milésimas del ganador de la categoría. Con este nuevo logro en la carrera, el deportista del Team Chile suma su quinto podio en el “Infierno Verde”.

    Fue una dura lucha de cuatro horas en el circuito de 24,3 kilómetros de Nürburgring desde la partida, cuando Hardt largó desde el tercer casillero de la grilla del primer grupo de tres, con un total de 139 autos en pista. Por ello es trascendente el resultado en una división que contó con 14 inscritos, todos Porsche 911 GT3, donde el Team Black Falcon alcanzó el segundo puesto en el ranking del Porsche Endurance Trophy Cup 2 con 31 puntos, quedando a 1 unidad del SRS Team Sorg Rennsport, vencedor de la prueba.

    “Fue un segundo lugar para Chile que me deja muy feliz. Me tocó hacer el último turno para pelear por el primer lugar que por momentos lo tuve, pero finalmente terminamos segundos debido a que corrí con neumáticos usados y al final tuve que cuidarlos para mantener el ritmo. Además, esta carrera fue muy importante para las 24 horas de Nürburgring porque nos entregó mucha información de ingeniería y técnica para ir trabajando en el auto. Además, sumamos muy buenos puntos que nos dejó en una muy buena posición para pelear el campeonato a fin de año”, comentó Benjamín Hites, quien en 2023 ganó dos carreras en Nürburgring y en 2025 obtuvo un 2° y un 3° lugar.

    Durante la carrera con tres paradas para cambiar de pilotos y neumáticos, el Porsche 911 estuvo a la altura para las conducciones de Alexander Hardt, Benjamín Koslowski y Benja Hites. Este último hizo el turno final y debió bregar rueda a rueda con sus rivales para llevar el auto al segundo puesto de la serie y al 11° en la general que los dejó expectantes para el siguiente compromiso que será las 24 Horas de Nürburgring, donde se volverán a ver la cara con el campeón mundial de F1, Max Verstappen.

    Durante la competencia que se realizó con buen clima, el trío más rápido fue el de BMW M4 GT3 EVO conformado por Marco Wittmann, Philipp Eng y Robin Frijns que cruzó la meta con 4 horas 08 minutos 08 segundos 316 milésimas para los 28 giros al circuito de 24,358 kilómetros. Hites y sus compañeros su ubicaron 11° en la clasificación general, un excelente lugar considerando la superioridad de las máquinas de otras series que los antecedieron.

    A la espera de un mes de la realización de las 24 Horas de Nürburgring, del 14 al 17 de mayo, tanto Hites como sus acompañantes se prepararán intensamente para llegar en la mejor forma para conducir el Porsche 911 GT3 #900 y ganar la categoría Cup 2 GT3.

    Más sobre:Benjamín HitesAutomovilismoPolideportivo

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