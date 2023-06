Benzema invoca a CR7 tras firmar en Al Ittihad: “Cristiano demuestra que Arabia Saudita está saliendo adelante”

Fue una jornada de despedidas, homenajes y bienvenidas para Karim Benzema. El delantero francés, visiblemente emocionado, se marchó visiblemente emocionado de Real Madrid, el club en el que jugó 14 temporadas y logró 25 títulos para firmar con Al Ittihad, el campeón de Arabia Saudita.

En una simbólica ceremonia realizada en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, el cuadro merengue quiso homenajear al francés, uno de los jugadores más importantes en la historia del club.

“Hoy es un día muy difícil para mí, en el que me vienen a la memoria recuerdos y emociones vividas en los últimos 14 años”, comenzó su discurso el presidente del club, Florentino Pérez.

Asimismo, se dirigió al jugador y recalcó que “Karim, has sido un ejemplo de comportamiento y de profesionalidad en nuestro club. Como presidente te tengo que decir que, en todos estos años, no sabría ponerte un ‘pero’ en tu conducta. Te has ganado el derecho a decidir tu destino. Un futuro que sólo a ti te pertenece y nosotros debemos respetarlo”.

Visiblemente conmovido, el galo se dirigió a sus compañeros y los hinchas con sentidas palabras, después de aceptar la millonaria oferta de Al Ittihad, actual campeón de la liga de Arabia Saudita.

“Quería terminar en el Real Madrid, pero a veces la vida te da otra oportunidad. Es una decisión muy difícil que he tomado con mi familia. Pero nunca olvidaré al Real Madrid”, afirmó Benzema.

A su vez, el exdelantero de Olympique de Lyon reconoció que “es difícil hablar con tantas emociones, pero quería darle las gracias al Real Madrid y a mis compañeros. Fue un camino bueno en mi vida. He tenido la suerte de cumplir mi sueño de niño. Nunca voy a olvidar al Real Madrid. Es imposible, es el mejor club de la historia. Pero creo que hoy es el momento de irme y de conocer otra historia”.

Firma en Medio Oriente

Tras la despedida del jugador en la capital hispana, el campeón saudí anunció oficialmente la contratación del atacante de 35 años, quien tuvo escuetas palabras en su llegada al equipo del técnico portugués Nuno Espirito Santo.

“Es una buena liga y hay muchos buenos jugadores. Cristiano Ronaldo ya está aquí, es un amigo que demuestra que Arabia Saudí está empezando a salir adelante. Yo estoy aquí para ganar como hice en Europa. Tengo ganas de ver a los aficionados en Yeda”, dijo el atacante.

Benzema firmó un contrato de dos temporadas, con opción una tercera, con un sueldo anual cercano a los 107 millones de dólares. Además, se llevará un bono de más de 21 millones de la divisa norteamericana como embajador de la candidatura de Arabia Saudita al Mundial 2030.

De esta manera, el delantero francés estará ligado hasta junio de 2026 con el club saudí, cuando tenga 38 años. Benzema se une a otras estrellas del millonario proyecto saudí como Cristiano Ronaldo en Al Nassr, club que quiere a Manuel Pellegrini como su técnico.